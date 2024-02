Smigret over folkekravet om å bli kaptein: – Det hadde vært en drøm

Måneder før den triste beskjeden om at Stefan Strandberg måtte legge opp, kom ropene om at Vålerenga måtte bytte ut Strandberg med Christian Borchgrevink som kaptein. De ropene ble ikke mindre av måten backen håndterte de siste ukene i Eliteserien før nedrykket kom, og måten han rakrygget svarte på alle spørsmål og tok ansvar etter selv å ha bommet på det avgjørende straffesparket.

Christian Borchgrevink er allerede folkets kaptein, og når Vålerenga uansett må velge ny kaptein foran årets sesong, peker de aller fleste på han. Noe 24-åringen synes er veldig smigrende.

– Jeg har vel kanskje ikke fått med meg at det har vært et så klart og tydelig folkekrav, selv om jeg har fått med meg at det er flere som ønsker at jeg skal bli ny kaptein. Det er veldig hyggelig at folk mener det, og det må jeg ta som et stort kompliment, men så får vi se hva som skjer, forteller Borchgrevink til Dagsavisen.

– En ære å bli kaptein

Etter at det stormet rundt Vålerenga når det kom til spillerlønninger og kutt i lønn, var det nettopp Christian Borchgrevink som uttalte seg på vegne av spillergruppa. Det var sammen med Vegar Eggen Hedenstad og Jacob Storevik, men backen avviser at valget av nytt kapteinsteam allerede er tatt.

– Akkurat den biten hadde ikke noe med kapteinsteamet å gjøre. Det var bare at vi tre tok ansvaret for å skrive den meldingen på vegne av spillergruppa, så vi har ikke fått beskjed om hvem som blir kaptein. Det er det trenerteamet som avgjør, så når den tid kommer får vi se hva de sier, forteller 24-åringen.

Han erkjenner likevel at det er et ansvar han godt kunne tenke seg.

– Det sier seg selv at jeg ikke kommer til å takke nei hvis jeg blir spurt om å bli klubbens nye kaptein. Som de aller fleste har fått med seg, har jeg vokst opp i denne klubben og vært kaptein på diverse aldersbestemte lag tidligere, så det hadde helt klart vært en stor drøm og en ære for meg om jeg blir spurt, sier Borchgrevink.

Trener igjen denne uka

I likhet med de andre spillerne, og resten av fotball-Norge, synes han det var vondt å motta beskjeden om at kaptein Strandberg måtte gi seg med fotballen.

– Det var brutalt og vondt å få den beskjed om Stefan. Spesielt når det skjer på den måten det har skjedd på også. Du får først høre at han skal gi seg, og så får du beskjed om at han har vært gjennom noe ganske ekstremt. Å høre hans historie og få den levert fra han på den måten han gjorde var et veldig sterkt øyeblikk, forteller VIF-profilen.

Selv har det blitt lite fotballspilling også i 2024 på backen, som pådro seg en skade under VIFs opphold på Tenerife. Siden laget kom tilbake til Norge har det blitt for det meste løping ved siden av banen, som han har blitt altfor godt vant med de siste årene.

I treningskampen mot Raufoss lørdag var Henrik Bjørdal kaptein, mens Borchgrevink var med troppen og trente alternativt i storhallen på Toten.

– Jeg rota på meg noe småtteri i Tenerife og har slått det litt opp igjen nå, så det var egentlig veldig unødvendig. Derfor har jeg holdt på litt ved siden av gutta og vært med på det jeg kan for å fases inn i øktene. I løpet av den kommende uka håper jeg at jeg kan være med igjen for fullt, forteller han.

I Vålerengas kamp mot Raufoss var det Henrik Bjørdal som bar kapteinsbindet. (Pål Karstensen)

– Januar har vært utfordrende

Skadeplagene har gjort at han verken var med mot Tenerife eller Raufoss sist, men mulighetene er tilstede for at han kan få noen minutter mot Strømsgodset førstkommende fredag. Og forhåpentligvis enda litt mer mot Fredrikstad før laget igjen reiser ned til varmen i Marbella.

– Det er heldigvis ikke så lenge til vi skal ned til varmen igjen. Når du reiser fra Tenerife og har vært der en stund, og kommer tilbake til Oslo i minusgrader og snø her oppe på Kåffa-banen så savner man litt den varmen, sier Borchgrevink og ler.

Mannen mange håper skal bli Vålerengas nye kaptein og lede klubben tilbake til Eliteserien gleder seg over at januar nå er over, og håper februar blir en litt mer positiv måned både for han og for klubben.

– Vi har ikke gitt fansen så mye å juble for de siste årene, og januar har vært en utfordrende måned med mye negativitet. Jeg synes likevel vi har kommet i gang med mye positivt etter nedrykket, og at vi har fått inn noen nye ansikter i gruppa som har vært veldig bra. Nå har det også vært en del utskiftninger i forbindelse med overgangsvinduet, så først og fremst må vi finne ut hvem som skal være her den kommende sesongen, også må vi få erstattet de som forsvinner, avslutter Borchgrevink.

