Hristov stortrives med profflivet i Bulgaria: – Surrealistisk og rart

11. november: På en regntung kunstgressmatte i Horten blir Nikolai Hristov byttet ut etter 73 minutter i 0-0-oppgjøret mot Ørn Horten, etter å ha levert en ganske anonym prestasjon. Når Hristov går av banen, kan han se tilbake på en 2023-sesong som for all del var bra (ti mål på 20 kamper), men ingenting ekstraordinært. Uken før møtte Dagsavisen Hristov, som da sa følgende:

– Jeg vil komme meg inn i en hverdag hvor jeg kan leve av fotballen, enten i Eliteserien eller OBOS-ligaen. Jeg føler meg klar for nye oppgaver på et høyere nivå nå. Samtidig bygger vi noe spennende her, og trenerteamet er jeg også veldig fan av. Vi får se.

Nikolai Hristov (til venstre) etter sin nest siste kamp for Grorud mot Arendal 4. november i fjor. Til høyre er Musa Dubois. (Even Lübeck)

17.februar: Hristov spiller en time for Slavia Sofia i den bulgarske toppserien mot Beroe og gjør sakene sine bra på topp i debuten – foran over 25.000 tilskuere.

– Nei, jeg skal innrømme at det ikke helt har gått opp for meg, og det er jo bare helt sykt. Jeg hadde ikke sett for meg dette, sier Hristov når Dagsavisen slår på tråden til spissen, en vinterdag i februar og legger ut om debuten.

– Det gikk veldig bra. Jeg kommer fra en lang sesong med Grorud, så jeg må passe litt på kroppen. Men det er tydelig at de vil satse på meg, det er det jeg har fått beskjed om, sier Hristov som også fikk en halvtime mot CSKA 1948 i ligaen sist søndag (25. februar).

Herjet på prøvespill

Og det er forståelig at alt ikke har gått opp for Hristov enda, som for bare noen måneder siden spilte på nivå tre i norsk fotball. Slavia Sofia er ingen hvem som helst i bulgarsk fotball. De ble stiftet i 1913 og har vunnet ligaen åtte ganger og cupen sju ganger (sist gang så sent som i 17/18-sesongen), samt at de kom til semifinale i cupvinnercupen i 1967.

Slavia er med andre ord en klubb med store tradisjoner og en rik historie. Og nå har de fått en norsk spiss på laget, som de trenger for å score mål og klatre på tabellen etter en svak start på serien. Hvordan kom alt dette i havn?

– Det kom ganske brått på. Jeg er halvt bulgarsk og har familie som bor her. Interessen startet i sommer da et familiemedlem fikk en telefon fra Slavia, som lurte på om jeg kunne komme på prøvespill. De hadde fulgt med på meg da jeg spilte i OBOS-ligaen og synes jeg så bra ut. I tillegg har jeg bulgarsk pass, som er interessant for klubbene her nede, forteller Hristov.

I sommer ble det vanskelig med prøvespill fordi han var i sesong med Grorud, men partene ble enige om at Hristov skulle komme ned etter endt sesong i Norge.

– Jeg reiste ned den første uka i januar for å vise meg frem, siden de trengte en spiss. Det gikk veldig bra, så de bestemte seg for å ta meg med til Tyrkia i en hel måned. Der startet jeg alle treningskampene og gjorde en god figur, og på tampen av oppholdet signerte jeg, sier spissen.

– Hvordan er nivåforskjellen fra norsk fotball?

– Det er ingen tvil om at det et stort nivå opp for meg, men det er et nivå opp på litt forskjellige ting. Det er bra fysikk på spillerne her, men det tekniske nivået er ikke så mye høyere enn OBOS-ligaen.

Forandret livet

Hristov startet karrieren i Furuset og spilte blant annet med Saadiq Elmi (Grorud og nå Moss), og spilte i Furuset til han var 13 år, da han ble klar for Grorud. Seks år senere ble tatt opp i A-stallen, og ett år senere signerte han sin første proffkontrakt med klubben.

Han innrømmer at det er «helt sykt» at han nå spiller foran 25.000 tilskuere og har signert en treårskontrakt der han er fulltids fotballproff, lever et helt annet liv enn han gjorde i Grorud og tjener mange ganger mer enn i Oslo-klubben.

– Det er veldig rart og totalt surrealistisk. Det er et stort steg opp lønnsmessig fra Grorud. Generelt er lønnsnivået i Bulgaria høyt, også sammenlignet med livsopphold. Ting er mye billigere her enn i Norge. Men jeg holder beina på jorda, altså, sier han og ler før han fortsetter:

Nikolai Hristov ønsker å bli toppscorer i ligaen og få sjansen på det bulgarske landslaget, etter overgangen til Slavia Sofia. (Slavia Sofia)

– Livet mitt har jo blitt forandret, det er klart. Klubben ville tilby en treårskontrakt for å sitte på gode kort. Jeg har en avtale som gjør at hvis det går veldig bra og det kommer interesse, er et salg prioriteringen. De er en selgende klubb, og ikke en klubb som holder på spillere. Dette er et mellomsteg for meg, da jeg har store ambisjoner, forteller Hristov.

Skal vise folket

I naboklubben CSKA Sofia finner vi Jonathan Lindseth, Tobias Heintz og Olaus Skarsem. De var etablerte spillere og profiler i Eliteserien før de dro til bulgarsk fotball, mens Hristov har en litt annen historie.

– Det viser jo at alt er mulig. Jeg har tatt nivået her også, og det sier kanskje mer om meg. At jeg er god til å tilpasse meg, og at jeg har vært god nok tidligere, men ikke fått muligheten til å spille på høyere nivå før nå, sier 23-åringen og fortsetter:

– Jeg skal bli jævelig god. Jeg skal bli toppscorer for klubben og jeg ønsker å bli tatt ut på landslaget til Bulgaria. De tre andre spissene som blir tatt ut spiller i samme liga. Jeg må jo score mål og prestere for å bli tatt ut, men det er et stort mål å få til innen to år, forteller han.

Hristov og Slavias neste kamp nå er mot Botev Plovdiv lørdag 2. mars, før byderbyet borte mot Loko Sofia helgen etter 9. mars. Grunnserien avsluttes hjemme mot Loko Plovdiv 16. mars, før sluttspillet startet.

– Det blir kult å møte andre nordmenn i ligaen. Jeg ser veldig frem til det. Jeg tror jeg kommer til å bli bedre og bedre ettersom jeg finner meg mer og mer til rette. Pappa bor jo her og det hjelper på. Jeg er veldig heldig som har familie her, avslutter Hristov.

Før de tre siste kampene ligger Slavia Sofia an til nedrykkskvalifisering, men på samme poengsum som Beroe som innehar den siste plassen som gir kvalifisering til UEFAs Conference League.

