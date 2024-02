Florind Lokaj på prøve i Grorud: – På tide å prøve noe nytt

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Etter nesten ti år i Vålerenga-systemet, signerte Florind Lokaj for Skeid på sommeren 2021. Det ble en god del innhopp i Obos-ligaen i 2022, men mindre og mindre spilletid da Skeid rykket ned forrige sesong. På tampen av fjoråret var han lånt ut til Kvik Halden, før partene ble enige om å terminere kontrakten i Skeid som opprinnelig løp ut 2024.

– Jeg var i Skeid i nesten tre år, og spilte litt her og der. Fikk en del innhopp i Obos-ligaen, og spilte med en del gutter som hadde erfaring fra Eliteserien. Jeg lærte veldig mye, og fikk masse erfaring i Skeid, så det var egentlig en veldig kjekk periode det, sier Lokaj til Dagsavisen og fortsetter:

– Forrige sesong ble det mindre og mindre spilletid, da treneren prioriterte andre spillere. Sånn er fotballen, og det er bare noe jeg må lære meg. Vi hadde en sesong der vi ikke fikk ut det vi var gode for, og som endte i nedrykk, og siden jeg ikke fikk spille så mye ble vi enige om å terminere kontrakta, forteller Lokaj.

Fikk 30 minutter mot Moss

7. februar annonserte Skeid at de takket av Lokaj for hans tjenester, og allerede tre dager senere var han i aksjon for Grorud i lørdagens treningskamp mot Moss.

– Siden jeg ikke lyktes helt i Skeid, tenkte jeg at det var på tide med nye utfordringer. På grunn av jobbsituasjonen tenkte jeg det var best å fortsette i Oslo, og da var Grorud et naturlig valg siden jeg kjenner mange og gutta på laget og også trener Andreas Alrek, forteller Lokaj.

Mot Moss fikk han den siste halvtimen sammen med sine nye lagkamerater, som har tatt han godt imot.

– Det er en kjempehyggelig gjeng, som har tatt med godt imot. Som sagt kjenner jeg mange av gutta fra før, siden jeg har spilt med en del av dem gjennom tida i Vålerenga. Det er ofte til Groruddalen spillere som ikke lykkes i VIF drar, så det har vært veldig kjekt å komme til Grorud og bli bedre kjent med klubben, forteller Lokaj.

Florind Lokaj kjenner flere av spillerne på Grorud fra før, og fikk 30 minutter da han kom inn for Moa Mahnin i kampen mot Moss. (Pål Karstensen)

Alrek: – Mye der jeg liker

Grorud-trener Andreas Alrek forteller at han har fulgt med Lokaj siden han spilte i VIF, og at det ikke var noe å tenke på da Lokaj tok kontakt og spurte om han kunne komme på prøvespill.

– Florind passer inn i måten vi spiller fotball på ganske bra. Vi har ønsket oss en storvokst og robust midtbanespiller, og derfor passet det godt å teste ut Florind nå. Enten går vi for han, eller så har vi blitt bedre kjent med en god spiller. Vi må bli litt bedre kjent, og se om han tåler meg og klubben, og om jeg ser et potensial i han hver dag på trening, forteller Alrek til Dagsavisen.

Samtidig ser også Alrek og Grorud på om de skal gjøre justeringer i stallen, og for eksempel flytte midtbanespillere ut på kant.

– Florind er en tøffing med gode ballferdigheter, og han er fra Balkan. Det er mye der jeg liker, også er han oppvokst på Furuset. Vi følger hele tiden med på spillere fra Groruddalen, da de forstår kuturen her. Vi må ha helter fra Groruddalen på laget, og prøver å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal ikke havne i en situasjon der vi får en skade og tenker hva gjør vi nå. Vi skal ha et slagkraftig lag i år, og da må vi ha god dekning, sier Alrek.

Grorud-trener Andreas Alrek liker det han ser i sin nye prøvespiller, og gleder seg til å bli bedre kjent med Florind Lokaj (Pål Karstensen)

Vil vise Skeid at de tok feil

I første rekke skal Lokaj trene med Grorud i to uker, og får med seg Moss-kampen og kampen mot Arendal. Deretter skal partene ta en fot i bakken, og bestemme seg for veien videre.

– Jeg har alltid hatt lyst til å vise hva jeg er laget av, og komme så langt innen fotballen jeg kan med mine ferdigheter og det jeg vet om fotball. Etter at jeg snakka med Alrek synes jeg det har sett lovende og bra ut, så får vi se hva som skjer etter Arendal-kampen, forteller Lokaj.

Hvis han får kontrakt vil han møte gamleklubben Skeid på sin gamle hjemmebane i juni.

– Det kommer bare til å bli kjekt. Da kan jeg vise dem hva de går glipp av med å ikke satse på meg, og få min revansj for de årene jeg var der. Så skal vi selvsagt slå dem i serien, sier Lokaj og ler.

