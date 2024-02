Grorud på rett vei tross årets første tap: – Vi er der vi ønsker å være

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Etter kampen mot Lørenskog, der Grorud vant 4-0 forrige helg, sa trener Andreas Alrek at de ville få en pekepinn på hvor langt de har kommet mot dagens motstander Moss. Svaret Alrek fikk var at de må øve videre på lavt press, men at det høye presset og fotballen som kjennetegner Grorud under Alrek sitter ganske bra.

– Vi ønsket å bruke denne kampen til å øve på lavt press og være kompakte, og finne ut hvor gode vi er i det lave presset. Målet var å lokke dem høyt, gå på kontringer og se hvordan vi takler at de pumper baller inn i vår 16-meter. Det fikk vi noen svar på, og irriterte meg noe grenseløst i starten av kampen, så det må vi nok øve litt mer på, forteller Grorud-trener Andreas Alrek til Dagsavisen etter kampslutt.

Flere verktøy i verktøykassa

Kampbildene før og etter pause var nemlig veldig forskjellige. Før pause fikk Moss ha veldig mye ball, mens Grorud la om til et langt høyere press og slo mange lange baller inn i bakrom etter pause.

– Det vi har vært kjent for under min ledelse, er at vi er jævelige å spille mot, at vi er veldig direkte og at vi presser høyt hele tiden. Så er det noen lag jeg tenker at det er lurt at vi ligger lavt og får motstanderen høyt i banen og satser på kontringer. Da må jeg vite hvor gode vi er på å ligge lavt, og om vi har det i verktøykassa eller om jeg bare må skrote den planen, sier Alrek og fortsetter:

– Moss er et tøft lag, som spiller fysisk og slår mange baller inn i boksen og kjemper på etter det, slik at vi fikk det vi var ute etter der. Vi ser også at det fungerte da vi gikk over til høyt press i 2. omgang, da vi skapte mange store sjanser, så hvis dette hadde vært en ordentlig kamp hadde vi nok startet med det høye presset fra start, forteller Alrek.

Grorud-trener Andreas Alrek hadde ingen problemer med å sette fingeren på hva som gikk galt i tapet for Moss lørdag (Pål Karstensen)

– Burde vunnet kampen

Tidligere KFUM Oslo-spiss Thomas Klemetsen Jakobsen scoret på straffe tidlig i kampen, mens tidligere Grorud-spiller Saadiq Elmi fikk målgivende på 0-2-målet drøye ti minutter senere. Grorud skapte lite før pause, men hadde flere enorme muligheter siste halvtimen. Dessverre var det bare Fitim Kastrati som klarte å omsette en av Groruds store sjanser, slik at det endte med tap.

– De scorer på at vi laget en straffe i en ikke-farlig posisjon, som var veldig klumsete, og på det andre målet gir vi vekk ballen slik at de kommer alene med keeper. Vi skaper med andre ord de to målene de får på god måte, og har fire-fem store sjanser selv, så ut fra sjansestatistikken burde vi vunnet kampen, forteller Alrek og fortsetter:

– Det var mange dårlige avslutninger i dag, og vi virket oppjaget foran mål. Vi fikk testet oss på intensitet i dag, og brukte litt tid på å komme oss inn i det, og hadde nok litt høye skuldre og var litt slitne. Det gjorde at vi var litt stresset på siste tredjedel, og ødela situasjoner som kunne blitt noe. Det å være rolig og treffe på den avgjørende situasjonen foran mål er noe av det vanskeligste i fotballen, og noe vi må jobbe videre med, sier Grorud-treneren som tar med laget til Arendal for neste treningskamp lørdag 17.

– Jeg er fornøyd med det vi fikk ut av kampen mot Moss, selv om det ble tap. Jeg føler vi er der vi ønsker å være, men vi må fortsette å ta steg og videreutvikle oss gjennom vinteren, så skal dette bli bra.

