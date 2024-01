Mahnin tilbake i Oslofotballen: – Han har litt av det vi har savnet i Grorud

GRORUD (Dagsavisen): Etter nærmere 100 kamper for Grorud forrige gang han var i klubben, har Moa Mahnin vært innom både Skeid og Kåffa der han på Ekeberg ble kåret til supporternes spiller i 2022-sesongen. 2023 tilbragte han i eksil på Jessheim, før han i år har vendt hjem igjen til Grorud.

– Jeg har bare gode minner fra den forrige perioden jeg var her i Grorud, så når det ble aktuelt å komme tilbake var det et ganske enkelt valg. Jeg stortrivdes her og kjenner Alrek litt fra før, så det har vært kjekt å komme tilbake til Oslofotballen. Det er jo her jeg hører hjemme, sier Mahnin til Dagsavisen og smiler.

– Burde fått med oss seieren

Mot Skeid kom Mahnin inn drøye 20 minutter før slutt, og bidro med det han stort sett har gjort hele karrieren. Han løper mye, er flink med ballen i beina, tar dødballer og styrer midtbanen og de samme tingene fikk han vist også mot Skeid da Grorud jaktet et gjennombrudd i kampen som endte 0-0.

– Det var kjekt å spille kamp igjen, også bærer det jo preg av at det er en treningskamp mot slutten av januar. Alle må komme seg litt i form igjen, og relasjonene kommer til å sitte bedre og bedre utover vinteren og våren etter en del flere treninger og kamper. Jeg synes vi var det laget som presset på for seieren på slutten, og selv om det blir en del bytter og mye rart, burde vi fått med oss seieren, sier han.

Det synes også trener Andreas Alrek, som mener at Grorud var det beste laget fra midtveis av første omgang og ut.

– Jeg var litt skremt det første kvarteret, men etter det synes jeg vi er det beste laget. Skeid har spilt to kamper tidligere, mens vi bare har én økt i spill 11 mot 11, så derfor visste jeg det kom til å bli litt seigt. Men jeg er fornøyd med at vi ser igjen det vi har jobbet med, og synes vi viser oppløftende tendenser. Jeg gir kampen godkjent, selv om vi selvsagt skulle tatt med oss alle tre poengene, forteller han.

Så seg selv i speilet

Grorud hadde et par gode skuddforsøk, ett som gikk over fra Herman Paulsrud og ett som ble blokkert fra Mathias Bråten. Han var også involvert da ballen gikk i mål for eneste gang på Grorud, men da hadde dommeren allerede blåst av for angrep på keeper. Noe Alrek ikke var helt enig i, og krevde en forklaring på da lagene gikk til pause.

– Det er jo litt sånn det er. Jeg synes lista ble lagt litt lavt, men dommerne må også få lov til å komme litt inn i det slik spillerne gjør. I fjor synes jeg dommerne blåste litt for mye på ting de åpenbart var usikre på, og som vi så på video etterpå var feil, så derfor sa jeg fra litt om det. Jeg vet at jeg er en pest og en plage underveis i kampene, men etterpå er det handshake og et smil, sier Alrek om den situasjonen.

Grorud-trener Andreas Alrek snakket med dommerne på vei inn til pause, etter at Grorud fikk et annullert mål i den første omgangen mot Skeid søndag. (Pål Karstensen)

Etter pause hadde Grorud veldig mye ball, men klarte ikke å finne noen vei gjennom Skeid-muren. Dermed ble det med ett poeng til hvert av lagene, i en kamp der Alrek ba spillerne sine forberede seg på å spille mot seg selv.

– Det var jo litt morsomt, da Skeid spilte på nøyaktig samme måte som oss. Det var veldig enkelt å kjenne igjen den Grorud-identiteten i det de gjorde, så for oss var det litt som å se i et speil og prøve å gjøre det andre lag har gjort mot oss. Det å skape muligheter etter spill bredt i banen har vi i Grorud slitt med tidligere, så vi prøvde å vende hurtig og komme til innlegg. Vi ønsket oss tre poeng, men tar med oss det ene og at vi kom oss igjennom uten skader, sier Alrek.

Skryter av den nye turneringen

Forrige gang Mahnin var i klubben spilte han sammen med Alrek. Det gjør at dynamikken mellom de to også har endret seg, men akkurat det går veldig bra til tross for at Alrek er nesten tre år yngre.

– Det er mye som er likt, men det er også veldig mye som har endret seg. Andreas har en veldig klar og tydelig plan, og det er veldig lett å vite hva han krever og ønsker av deg. Det er nesten så jeg ikke kjenner han igjen fra den forrige gangen jeg var i klubben, men det er jo bare bra. Vi begge ønsker jo det beste for klubben og at jeg skal komme tilbake til mitt beste, så det å ha Andreas som trener går fint, sier Mahnin.

Begge synes det faktum at det var noe å spille for, gjorde at det var litt kjekkere å komme i gang.

– Jeg synes det er veldig positivt at vi har en turnering som Obos Supercup, for det gjør at det blir litt mer gøy å spille disse treningskampene. Det handler i stor grad om å finne formen og få minutter i beina, men det er jo litt kjekkere å spille når det er noe å spille om. Du vil jo komme så langt som mulig og vinne kamper når det er snakk om vinn eller forsvinn, så det har vi helt klart i bakhodet, avslutter Mahnin.

