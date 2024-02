Halvorsen skryter av nykommerne: – Viktig at de kom tidlig inn

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Mens alle de andre lagene i Oslofotballen allerede har vært i gang med treningskampene i mange uker allerede, og lag som Skeid for eksempel har spilt seks kamper til nå, var Lyn først i aksjon i lørdagens kamp mot Strømmen. Det endte i en 3-1-seier og mange Lyn-debuter.

– Det var deilig at vi også fikk spilt en kamp, og ekstra kjekt var det å komme i gang her oppe. På de to siste årene her har vi jo bare spilt én treningskamp her, og ellers har alle kampene vært bortekamper. Det ble gjort en kjempeinnsats med å få brøytet vekk all snøen, og med god støtte fra tribunen og en god gjennomføring fra spillerne ble det en veldig fin start det, forteller Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Fornøyd med gjennomføringen

Selv fant han seg et godt utgangspunkt oppe på en av de meterhøye brøytekantene, og fikk sett Even Bydal score årets første mål med en suser i nettmaskene fra 20 meter, før Anders Bjørntvedt Olsen scoret to kjappe mål mot slutten av den første omgangen.

Den første etter et innlegg fra nykommer Jørgen Sjøl, og det andre på straffespark etter et fint kombinasjonsspill fra Mathias Johansen og Andreas Hellum. Alle målene kom før pause, også Strømmens reduseringsmål.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter å score mål, og at vi holder på den trenden med å score flere mål i hver kamp. Jeg skulle ønske vi scoret noen mål etter pausen også, da vi hadde flere gode sjanser, men Strømmen la seg ned i 5-4-1 og løp mye, så da fikk vi trent på det også, sier Halvorsen og fortsetter:

– Totalt sett er jeg veldig fornøyd med gjennomføringen av kampen, spesielt med tanke på at det faktisk er vår første kamp for sesongen. Jeg synes allerede vi ser igjen mye av det vi viste i fjor, og selv om vi ga Strømmen et par unødvendige muligheter før pause, stryker vi det når vi får med oss en seier og alle spillerne får vist seg fram, forteller Lyn-treneren.

Jan Halvor Halvorsen og assistent Glenn Hartmann hadde god oversikt fra den brøytekanten de hadde plassert seg på. (Pål Karstensen)

Debuterte mot gamle lagkamerater

Blant dem som fikk vist seg fram var Tobias Myhre, som sammen med Mathias Johansen, Adrian Berntsen og Jørgen Sjøl fikk sin Lyn-debut. I tillegg spilte Henrik Loholt Kristiansen sin første kamp som permanent Lyn-spiller. Myhre synes det var kjekt at så mange tok turen i solskinnet på Kringsjå.

– Jeg er veldig glad for at jeg har signert for Lyn, og det var morsomt å få unnagjort debuten. Spesielt kjekt var det at så mange kom, og at det var fyrverkeri og god stemning på tribunen. Det var veldig gøy, forteller Myhre til Dagsavisen.

Til alt overmål var hans første Lyn-kamp mot gamleklubben Strømmen, som han forlot for ikke så mange ukene siden.

– Det var jo litt spesielt at den første kampen for året var mot nettopp gamle lagkamerater i Strømmen, som jeg nettopp har spilt med. Men det gjorde det egentlig bare mer gøy å slå dem. Så er det litt sånn at det er mange på ettårskontrakter i Strømmen, så bare fra fjoråret var det mye nytt også for meg, forteller Myhre.

Adrian Berntsen er blant vinterens nykommere i Lyn. (Pål Karstensen)

Skryter av nykommerne

Verken Myhre eller Halvorsen stresser voldsomt med at de ikke har kommet i gang med treningskampene før nå, og sier at det er så lenge til sesongstart at de har plenty med tid til å få spilt kamper.

– Vi var i Valdres en helg og fikk spilt en internmatch der over tre ganger 25 minutter, som var veldig nyttig. Så har jo vi i likhet med alle andre hatt utfordringer med været, men jeg synes vi har fått jobbet godt med ting på trening. Det er så klart deilig å komme på full bane og få testet oss mot en ordentlig motstander, og jeg synes det er veldig godt å se den store forskjellen på lagene, sier Halvorsen.

Lyn-treneren mener tvert imot at det har vært fint å bruke den siste måneden til å trene, og få nykommerne inn i lagets tenkemåter og spillestil.

– Det var viktig å få de nye tidlig inn, slik at de har fått kommet seg inn i måten vi tenker på. Siden det stort sett er den samme gjengen som er her nå, som har vært her de siste to årene, trenger jeg ikke bruke så mye tid på spillestil og de greiene der, siden spillerne allerede kjenner godt til det. Det kan også hjelpe de nye, som har kommet godt inn og sett veldig bra ut, forteller Halvorsen.

Jørgen Vedal Sjøl slo innlegget til Anders Bjørntvedt Olsens 2-1-mål, og fikk med det sin første målgivende i Lyn-drakta. (Pål Karstensen)

Vil ta en prat om arven

Myhre skryter av Lyn-trenerne Jan Halvor Halvorsen og Glenn Hartmann og sier at treningshverdagen har vært enda bedre enn han hadde forestilt seg.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Jan Halvor og Glenn, og trives veldig godt med dem som trenerpar. Så tidlig som vi er i oppkjøringen er det like greit å trene, selv om det selvfølgelig er kjekkere å spille 11 mot 11 i treningskamper. Vi har hatt veldig mange gode treningsøkter, og siden det er så lenge til sesongstart har det ingenting å si at vi ikke får spilt så mange treningskamper som enkelte andre lag, forteller Myhre.

Som selvfølgelig også har fått med seg alt skriveriet og oppstusset rundt far Petters fleiping om å gjøre han arveløs etter Lyn-overgangen.

– Det blir jo litt ekstra morsomt å møte han når vi skal banke dem i to oppgjør denne sesongen. Så får jeg heller ta en prat med søstera mi om den arven. Kanskje vi kan få til en avtale der vi deler den arven hu skal få i to. Hvis vi to snakker sammen uten at pappa får vite om det, skal det sikkert gå helt fint, sier Myhre og ler.

