Forsker om angrepet på Fico: – Han har nære bånd til oligarkiske, korrupte og kriminelle nettverk

Slovakias statsminister Robert Fico (59) er livstruende skadd etter å ha bli skutt onsdag. Skuddene fant sted etter at Fico hadde vært på et regjeringsmøte i Handlova, cirka 15 mil nordøst for hovedstaden Bratislava. Det skriver slovakiske medier. Den slovakiske statsministeren ble truffet i magen, og det skal ha blitt avfyrt i alt fire skudd.

På Fico sin egen Facebook-side står det at han er i øyeblikket i livstruende tilstand. Han har blitt fraktet med helikopter til Banská Bystrica for en akutt prosedyre, og de kommende timene vil være avgjørende.

En 71 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak attentat, skriver den slovakiske avisen Aktuality, ifølge NTB.

– Har bånd til kriminelle

– Det er ekstremt vanskelig å si om dette var en innsidejobb, altså orkestrert av noen av mafianettverkene som opererer i Slovakia, en «hit» av aktører, eller faktisk bare en enkeltpersons gjerning, forteller Tobias Schumacher til Dagsavisen.

Han er professor i europastudier ved NTNU og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa.

Schumacher forteller at Fico er kjent for sine nære bånd til oligarkiske, korrupte og kriminelle nettverk.

Men Schumacher viser til en annen teori om russisk involvering, som han mener er ganske usannsynlig.

– Det kan ikke utelukkes helt at dette angrepet kommer som svar på skuffelse over Ficos noe brutt løfte om å stoppe Slovakias støtte til Ukraina, sier han.

Til Dagbladet sier Jørn Holm-Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, at man i grove trekk kan dele Slovakias politikk i to fløyer.

Den ene fløyen er liberal og kritiske til Russland og Putin. Den andre fløyen er konservative, opptatte av tradisjonelle familieverdier og er skeptiske til for eksempel muslimske flyktninger. Det er den andre fløyen Fico tilhører.

Schumacher har tidligere også fortalt Dagsavisen at Fico har blitt tiltalt for maktmisbruk og for å forme en kriminell organisasjon. Men takket være en avstemning i det slovakiske parlamentet – som nektet å fjerne Ficos immunitet – ble han aldri dømt.

NTNU-professor Tobias Schumacher. (NTNU)

– Fremstilt seg som Robin Hood

Dersom Fico overlever, mener Schumaker at han vil forsøke å utnytte dette og ytterligere innskrenke borgerlige friheter.

– Skulle han ikke overleve angrepet, og uavhengig av hvem som står bak angrepet, kan dette resultere i en revitalisering av Slovakias sivile samfunn som da vil presse på – nok en gang etter 2018 – for en full opprydding av Slovakias svært oligarkiske og kriminelle strukturer som strekker seg rett inn i de høyeste lag av politikken, mener han.

Tidligere fortalte Schumacher til Dagsavisen at Fico er en selverklært tilhenger av dyre klokker og raske biler. Men i årevis har han prøvd å framstille seg selv som en slags Robin Hood som vil hjelpe de fattige. Fico selv kommer fra en enkel familiebakgrunn, og har vært i politikken siden midten av 1980-tallet.

Gjorde comeback

– Han har vært den mest dominerende politikeren i Slovakia de siste tjue årene. En utdannet jurist og tidligere medlem av kommunistpartiet, han har vært den lengst sittende statsministeren i Slovakia, forteller han.

Han måtte gå av som statsminister tidlig i 2018 etter drapet på journalisten Jan Kuciak. Kuciak hadde skrevet artikler om forretningsmannen Marian Kocner og andre forretningsfolk, og avslørte forbindelser mellom næringsliv og politikk i landet. Kocner ble tiltalt for å ha bestilt drapet, men ble frifunnet, mens en ekssoldat Alena Zsuzsova, ble derimot dømt for sin rolle i drapene, og ble dømt til 25 års fengsel.

I fjor gjorde Fico et ganske overraskende comeback. Han ledet da det prorussiske populistpartiet Smer-SD, som ble største parti i valget i Slovakia, med nær 23 prosent av stemmene.

– Dette gjorde han for å ikke minst unnslippe de kriminelle konsekvensene av de mange korrupsjonsskandalene han var involvert i, sier han.

Fico grunnla partiet Smer i 1999. Ved parlamentsvalget i Slovakia i 2006 fikk det 29 prosent av stemmene, og ble parlamentsgruppen med flest mandater. Dermed ble han for første gang statsminister i 2006, etter å ha dannet en koalisjonsregjering med andre partier.

