Issvullene har stoppet Lyn

At Lyn er en av landets beste skiklubber har fotballens A-lag fått merke på Kringsjå. For den banen som ble reparert og nystartet i fjor høst, har bukket under for snø og kulde i randsonen til Nordmarka.

Undervarmen på banen fungerer bare 90 prosent og da har det blitt liggende igjen et gjenstridig felt midt på banen med is og snø. Derfor er alle treningskampene der avlyst.

Først på lørdag kommer de i gang når de møter Strømmen, enten på Kringsjå eller Strømmen.

Startet sent

– Ingen kamper så langt, stresser det deg, Halvorsen?

– Overhodet ikke. Det spiller ingen rolle for oss. Husk, vi hadde sesong helt til i begynnelsen av desember og vi startet ikke opp igjen før 17. januar. Det viktigste er at vi nå får trent godt og vi hadde en god internkamp på treningsleiren vår i Valdres.

– Men det er begrenset med treningsfasiliteter på Kringsjå?

– Jada, vi sliter med at undervarmen ikke fungerer optimalt, men vi lager ikke noen problemer ut av det. Vi har det vi har. Og vi får trent godt, sier Halvorsen som følger Egil Drillo Olsens gamle slagord: Ting du ikke får gjort noe med, bruker han ikke tid på.

[ VIF-trenerens sønn til Lyn ]

Mange skader

Men det han bruker tid på er å sette sammen årets Lyn-lag. I løpet av vinteren er det blitt mange endringer i stallen og fem mann har kommet inn.

– Vi er veldig fornøyd med de nye spillerne vi har fått inn. De har glidd gått inn i gruppa, sier Halvorsen og i lørdagens treningskamp får vi se noen av dem i aksjon.

Mathias Johansen (Arendal), Adrian Berntsen (Notodden), Jørgen Vedal Sjøl (Ørn Horten), Tobias Myhre (Strømmen) og Henrik Loholt Kristiansen (Ranheim) er hentet inn. Sistnevnte var på lån i fjor høst, men er nå i Lyn på fast basis.

I oppkjøringen sliter også Lyn med den del skader. Derfor er Julius Skaug, Jacob Hanstad, Ibba Laajab, Herman Solberg Nilsen og Brage Hylen utilgjengelige til første treningskamp.

– Men slik er det alle klubber. Jeg forventer at alle blir klare i løpet av kort tid og i god tid til seriestart, sier Jan Halvor Halvorsen.

Lyns første seriekamp spilles mandag 1. april, borte mot Moss.





[ Her er alle overgangene i Oslofotballen ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen