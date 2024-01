Lyn-kapteinen etter to opprykk: - Vi vil dominere kampene

At 3. divisjonslaget han overraskende gikk til i 2021 i år spiller på samme nivå som Vålerenga, hadde han ikke sett for seg. Og det er en tidligere VIF-trener som skal ha hovedæren for at han ble Lyn-spiller. For det var daværende sportssjef i Lyn, Tor Ole Skullerud som tok kontakt og overtalte han.

– Det gikk ganske fort den høsten i 2021. Jeg skjønte at Mjøndalen kanskje ikke vil satse på meg. Men det vakte reaksjoner at jeg gikk fra Eliteserien og tre divisjoner ned, forteller William Sell i ukas utgave av Dagsavisens podkast Trikkeligaen.

Alle kamper fra start

25-åringen fra Hvittingfoss (sør for Kongsberg), som er født tre dager etter Martin Ødegaard, og gikk i samme klasse som han i Drammen, tror Lyn skal stabilisere seg i OBOS-ligaen.

– Jeg fikk også med meg en trening med Martin da han trente med Mjøndalen, sier Sell.

Ødegaard ble kaptein i Arsenal, Sell kaptein i Lyn.

Og alle de 64 kampene han har spilt for klubben, har han spilt fra start.

– Ja, jeg har vært heldig. Skader er det ikke mye av, sier han.

Tøff åpning

Medgangen skal flyte videre inn i norsk fotballs nest øverste nivå. Spillestilen som trener Jan Halvor Halvorsen har innført har skapt en trygghet i spillegruppa. Og selv om det blir en del utskiftninger i stallen er stammen den samme.

- Vi liker å dominere kampene og det mener jeg vi skal få til i OBOS-ligaen også. Samtidig viste vi i fjor at vi er ganske skarpe på kontringer også, sier han,

I Mjøndalen spilte han sammen med profiler som Mads Hansen og Christian Gauseth, mens Vegard Hansen var trener.

I podkasten avslører han hvem av de tre som var mest irriterende å forholde seg til …

Men nå ser han fremover. 1. april er det seriestart borte mot Moss, og så følger Kongsvinger, Aalesund og Vålerenga. De to sistnevnte rykket ned fra Eliteserien. Åpningen er ganske tøff.

Til Valdres

– Det er naturlig å tro at de tre lagene som rykket ned blir naturlige favoritter (Stabæk er det tredje), sier Sell som ikke ser for seg at Lyn skal rykke opp tre år på rad. Målet er å stabilisere seg.

I neste uke begynner oppkjøringen og noe av det første Lyn gjør er å dra på treningsleir til Valdres!

– De har en flott fotballhall der oppe, sier han. Men i februar er det Marbella som venter.

Han forteller også om hva som var den største prestasjonen i året som gikk og hvordan en drømmescoring ser ut i Lyn.

20. april møtes Lyn og Vålerenga, sannsynligvis på Ullevaal. Det er ikke formelt avklart ennå.





---

FAKTA

Navn: William Sell

Født: 20. desember 1998.

Klubber: Mjøndalen 2016-21, Lyn 2021-

64 kamper og 12 mål for Lyn. Posisjon: Midtstopper.

Aktuell: Kaptein for Lyn som har to opprykk på rad.

---

