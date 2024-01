VIF-trenerens sønn signerte for Lyn: – Han blir jo fort arveløs da

Som Dagsavisen skrev før helgen var Lyn i sluttforhandlinger med Tobias Myhre om en overgang fra Strømmen. Onsdag bekreftet Lyn overgangen for fjorårets Strømmen-kaptein på sine hjemmesider.

– Det er en spiller vi har fulgt med lenge og er en person som passer godt inn i spillergruppa og miljøet her i Lyn. Han er en veldig spennende og god spiller som kler indreløperrollen i Lyn og som vi ser frem til å jobbe tettere sammen i årene fremover, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til klubbens hjemmesider.

Durabelig far-sønn oppgjør

Tobias Myhre er sønnen til Vålerenga-trener Petter Myhre, og VIF-treneren tror at datteren hans er den som gleder seg mest over dagens signering.

– Det blir et durabelig far-sønn oppgjør det allerede nå den 20. april. Jeg tror datteren min er den som er mest fornøyd, for nå ser hun en mulighet for å få betydelig økning i arv, ettersom Tobias blir arveløs, sier Myhre til Dagsavisen og ler.

Da Dagsavisen var på onsdagens VIF-trening hadde Myhre allerede begynt å forberede seg på familieoppgjøret.

– En ting er i hvert fall sikkert, og det er at Tobias ikke er den som skal gå seirende ut av de duellene. Det kan jeg love allerede her og nå, forteller pappa Myhre.

Petter Myhre er til daglig trener i Vålerenga, og skal i årets to dueller mot erkerival Lyn, bryne seg på sin egen sønn. (Pål Karstensen)

Trekker frem Bastionen

Sønn Tobias gleder seg naturligvis også ekstra mye til de to derbykampene mellom VIF og Lyn i år.

– Det jeg gleder meg mest til er å ta på meg drakta og spille matchene som handler om tre poeng foran Bastionen som jeg vet kommer til å støtte oss. Det er jo selvfølgelig også et par derbymatcher man gleder seg veldig til denne sesongen, sier indreløperen som medgir at fansen var en stor del av grunnen til at han valgte nettopp Lyn.

– Jeg føler det som har skjedd i Lyn de siste årene har vært veldig spennende, og det er noe jeg kunne tenkt meg å være med på videre. Samtidig vet jeg at Lyn har ekstremt gode supportere som jeg gleder meg veldig til å spille foran og forhåpentligvis gi gode opplevelser i løpet av sesongen. Etter et møte med trenerteamet hvor de fortalte litt hva de tenkte om den kommende sesongen og deres planer for klubben og meg følte jeg Lyn var det absolutt rette valget, sier han.

Indreløperen har signert på en toårskontrakt med klubben, som også håper å ferdigstille Henrik Loholt Kristiansens overgang ganske raskt. Ranheim-spilleren, som var på lån til Lyn siste halvdel av forrige sesong, er allerede på plass på Kringsjå og trener med klubben. Det gjør også Alexander Rønning Olsen, som kan være en kandidat for en backplass.

Lyn spiller sin første treningskamp 9. februar, mot Kvik-Halden. Sjekk alle Lyns treningskamper her.

