Jones El-Abdellaoui begeistra VIF-publikummet: – Jeg vet hvordan Klanen er

VALLHALL (Dagsavisen): I en ganske ordinær, og tam treningskamp var det 18 år gamle Jones El-Abdellaoui som bød på det som var av underholdning. Først satte han 1–0 for VIF, litt seinere scora han nummer to, med en fin lobb, som dessverre ble annullert. I mellomtiden begeistret han Vallhall-publikummet med finter, og fart.

VIF tapte kanskje kampen 1–2 for Strømsgodset, men Jones El-Abdellaoui sto for artisteriet.

– Jeg gjør det jeg kan, og prøver å gjøre mitt beste, så reagerer fansen sånn som de gjør. Jeg syns det er veldig gøy altså. Bare deilig å få satt inn årets første mål også.

Unggutten høsta både applaus, jubel, og plystring da han kjørte på utover i andre omgang. Han så ut til å nyte det.

– Ja, det er alltid hyggelig det. Det gir meg alltid litt ekstra motivasjon og ekstra «power» til å løpe litt lenger. Så betyr det også mye at de kommer, og støtter, og heier på oss her, smiler El-Abdellaoui like etter kampslutt.

– Angrepet var kjempebra

Det var ikke bare Dagsavisen som ville ha en bit av det VIF-folket håper skal bli en ny yndling på Valle. Etter kampslutt var det mange stasjoner 18-åringen måtte innom.

1-0-målet ble satt kontant i mål etter et flott angrep, som ble avslutta med et innlegg fra Bjørdal, som El-Abdellaoui styrte sikkert inn.

Assistenttrener Petter Myhre lot seg også begeistre.

– Det angrepet var kjempebra. Der var det mange gode involveringer, fra nesten halve laget. Moro at han får en scoring, det fortjente han.

– Man trenger noen av de artistene, som får publikum på beina?

– Ja, og vi håper det blir mer av det framover, smiler Myhre.

Mange ville ha et ord med Jones El-Abdellaoui etter fredagens treningskamp. Her prater han med Aleksander Hammer Kjelsen, og Godsets August Heredia-Randen etter kampslutt. (Pål Karstensen)

Myhre har ellers dette å si om fredagens test mot Strømsgodset:

– Jeg syns det er en jevnspilt kamp. Førsteomgangen syns jeg vi gjør en del bra i banespillet, men vi skaper ikke nok ut av det. Misser litt på sistepasningen, litt for lite trusler bak dem, som gjør at vi blir litt for omstendelige, men vi ser igjen en del av det vi har prøvd på offensivt – i frispilling og bearbeidinga, sier han, før han retter fokus mot andre omgang;

– Andre omgang er jevn helt til vi blir tvunget til å gjøre en del bytter. Da kommer det inn spillere som ikke har trent med oss en gang. Da går vi litt opp i strukturen, men hvis vi tar de første 70 hvor vi har noenlunde våre egne spillere på banen, og i rette posisjoner, syns jeg det er jevnspilt. Vi ser bedre ut enn mot Raufoss, så det går i riktig retning.

– Du ønska å se at dere traff i presspillet. Treffer dere her syns du?

– Nei, jeg syns ikke vi treffer nok i det høye presset vårt. Vi prøver, men nå er Godset ganske gode i frispillinga si. Vi traff noe i førsteomgangen, i andre omgang blir det for store avstander, men det kan vi justere på. Det viktigste er at viljen til spillerne er der. All honnør til dem, de løper til de stuper. Det er bedre enn at vi blir passive, og bekymringsfulle. Sånn sett var det OK.

Jublet etter annullert mål

Passiv og bekymringsfull var i hvert fall ikke El-Abdellaoui, som litt seinere i andre omgang var frampå igjen. En lang ball fra Magnus Sjøeng skjøt fart inn i bakrommet, der El-Abdellaoui var først. Dommeren blåste riktignok kjapt av, fordi ballen hadde vært i bevegelse da Sjøeng slo frisparket. El-Abdellaoui klarte likevel ikke å dy seg fra å løfte ballen over Godsets målvakt, og i mål. Til jubel fra VIF-fansen.

Jones El-Abdellaoui fulgte opp med å knytte neven triumferende mot publikum, som reagerte godt også på det.

– Jeg vet hvordan Klanen, og fansen til Vålerenga er, så det er bare morsomt altså, ler unggutten, og legger til:

– Det var bra satt, men synd at Magnus slo den mest den trilla. Det er viktig å ha det gøy når man spiller, det gjør dagene litt lettere, smiler han.

Sikter seg inn på startelleveren

Spissen, som var på lån i KFUM i 1. divisjon forrige sesong, håper at han nå kan være med å kjempe om en fast plass på VIF-laget som skal kjempe på det samme nivået denne sesongen.

– Så klart tenker jo jeg det, men hva trenerne, og alle andre rundt tenker er en annen sak. Jeg må bare fokusere på meg selv, og gjøre mitt aller beste. Så vil tiden vise hva som skjer videre, men jeg skulle gjerne ønske at det var meg. Det er det jeg kommer til å jobbe for. Jeg vil bidra så mye jeg greier for å få klubben tilbake der den hører til, forteller han.

– Du fikk noen kamper i 1. divisjon forrige sesong, så du føler vel at du har noe i en startellever å gjøre?

– Ja, som du sier har jeg litt erfaring fra OBOS-ligaen, så jeg føler at jeg har det som kreves for å kunne ta plassen. Jeg har fortsatt mye å lære, men erfaring kan jeg bare få fra spilletid og tillit fra trenere og medspillere. Så jeg tror absolutt det er mulig.

Jones El-Abdellaoui på ett av flere raid i andre omgang. (Haakon Thon)

Trigges av konkurranse

Samtidig vet han, som alle andre at VIF jobber med å få inn flere spisser. Det kommer med andre ord til å bli hardere konkurranse. Det ser 18-åringen bare fram til.

– Hadde det ikke vært noe konkurranse, så hadde det ikke vært gøy. Kommer han må jeg bare gjøre alt jeg kan for å være bedre enn han, slår han fast.

Vålerenga møter Fredrikstad neste fredag. Den kampen skal etter planen spilles på KFUM arena. Deretter reiser laget til Marbella.