Nye skadebekymringer for Bjørdal og Borchgrevink: – Fullførte med smerter

VALLHALL (Dagsavisen): Til kampen mot Raufoss hadde Vålerenga bare med seg to utespillere på benken, og mot Strømsgodset til fredagens kamp var det tallet økt til hele fire utespillere. Men når tre av spillerne plukket opp noen smeller også mot Godset er det virkelig tynt i rekkene.

Christian Borchgrevink har vært med litt på trening denne uka, og skulle få noen minutter i dagens kamp mot Strømsgodset. Planen var å gi han 45 minutter, eller i hvert fall se hvor mye han klarte å spille, men allerede etter tre-fire minutter var det slutt og backen tuslet inn i garderoben.

– Jeg merket tidlig at jeg kjente litt til skaden fortsatt, og da var det ingen grunn til å ta noen sjanser. I dag morges merket jeg ikke noe til det, og ønsket å prøve meg, men det var nok litt for tidlig. Det betyr nok at det tar en uke til, men det er ikke noe å bekymre seg over, forteller Borchgrevink til Dagsavisen.

Christian Borchgrevink sier at han ikke ønsket å ta noen sjanser etter at han kjente litt til skaden han har slitt med (Pål Karstensen)

Bjørdal spilte med smerter

Også Henrik Bjørdal måtte av litt før slutt, og hvis Vålerenga hadde hatt nok spillere på benken, hadde nok midtbanespilleren gått av tidligere. Bjørdal gikk inn i en tøff takling på midtbanen underveis i den første omgangen, da han fikk ballen litt for langt foran seg og kastet seg inn i en duell med Strømsgodsets Jesper Taaje.

Det gjorde at hardhausen ble liggende i et minutt eller to i etterkant, før han kom seg på beina. Selv om han slet med smerter i beinet spilte han nesten resten av kampen.

– Christian kjente litt til skaden allerede i den første spurten, og da var det ingen vits å ta noen sjanser med han. Henrik fikk seg en ordentlig tøff smell før pause, og vi hadde egentlig tenkt å ta han ut, men han ville prøve seg også etter pause. Så han presset seg gjennom med smerter, og det samme gjorde Magnus Bech Riisnæs som også fikk seg en trøkk og fullførte med smerter, sa Petter Myhre til Dagsavisen etter kampslutt og fortsatte:

– Daniel Håkans var vært sjuk, så han turte vi ikke å bruke i mer enn en omgang, slik at vi ble tvunget til å gjøre en del bytter. På slutten har vi spillere på banen som ikke engang har trent med oss, og da gå vi opp i strukturen. Normalt skulle mange av spillerne spilt maks en time, men de må stå hele kampen fordi vi er så få. Det er ikke optimalt, forteller Myhre.

Vålerenga tok ledelsen i treningskampen mot Strømsgodset, men tapte til slutt 2-1. Selve kampen kan du lese mer om her.

Henrik Bjørdal blir tråkket på av Strømsgodsets Jesper Taaje i en duell i første omgangen av treningskampen fredag (Pål Karstensen)

