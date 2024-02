Kurd Rønning vil skyte VIF tilbake i eliten: – Jeg føler jeg er klar

Vallhall (Dagsavisen): Både Andrej Ilic og Torgeir Børven har forsvunnet fra Valle de siste dagene. Det betyr at Geir Bakke og Petter Myhre i øyeblikket kun har to spissalternativer før fredagens treningskamp mot Strømsgodset, i Vallhall (kampstart 13.00). Det er 18 år gamle Jones El-Abdellaoui (18) og Adrian Kurd Rønning (17).

Selv om VIF i disse dager jobber hardt for å få på plass en ny spiss, er sistnevnte klar på at han ønsker å bidra denne sesongen.

– Jeg føler jeg er klar for 1. divisjon. Jeg føler jeg kan ta nivået bra. Hadde en bra sesong i Postnord i fjor, så jeg kommer bare til å jobbe på, og spille sånn jeg alltid gjør så tror jeg det går fint, sier Kurd Rønning, og legger til:

– Jeg har lyst til å fortsette å være her, og være med å få Vålerenga opp igjen til eliteserien. Det er målet mitt.

Kurd Rønning leverte fem mål på 22 kamper for VIF 2 forrige sesong. Kanskje ikke tall som blåser noen av banen, men han viste en strålende utvikling i fjor. Alle målene ble scoret fra juni, og ut. Samtidig er det ikke målscoringsegenskapene du først og fremst legger merke til hos den unge Oslo-gutten. Det er energien, og intensiteten. En glimrende presspiller, som har litt å gå på hva gjelder avslutninger og tilrettelegging. Det vet han godt selv også.

– Jeg kan bli bedre på å ha litt mer oversikt, og ikke alltid gå fremover. Det er jeg veldig glad i, så jeg må roe det ned noen ganger. Det må jeg øve litt på, ler han.

Velger opprykk framfor spilletid

Mye energi og kraft er imidlertid noe Vålerenga godt kan trenge, og Kurd Rønning ønsker å bidra. Samtidig er 17-åringen klar på at målet for sesongen først og fremst er å rykke opp med VIF.

– Hvor mye kommer Adrian Kurd Rønning til å ha bidratt med når vi snakker sammen i desember tror du?

– Jeg kan jo ikke si noe nå, men målet mitt er å bidra så mye som mulig, og få Vålerenga opp i eliteserien. Vinne hver kamp, og bidra på best mulig måte til at det skjer.

– Hvis du kunne valgt; spille hver kamp, men ikke rykke opp, eller spille lite, men Vålerenga er tilbake i eliteserien 2025?

– Da sitter jeg selvfølgelig på benken i stedet for. Jeg har jo lyst til at Vålerenga skal rykke opp, smeller det kontant.

– Vålerenga er jo en kjempestor klubb. De skal være i eliteserien. Selvfølgelig skal vi være det, så det er målet mitt – å få de opp, legger han til.

Trent av Robin Rasch

Han innrømmer at det er litt rart at klubben han spilte barnefotball i - KFUM - nå er i eliteserien, mens Vålerenga er på nivået under.

– Da jeg spilte der var Kåffa i Postnord-ligaen, så det er veldig spesielt at de er oppe nå, men all honnør til dem da. Det er skikkelig kult at de har rykka opp, sier han, og forteller at han blant annet ble trent av nåværende KFUM-kaptein, Robin Rasch.

– Veldig rolig og fin kar. Jeg tror han kan ende opp med å bli trener.

Saken fortsetter under bildet.

Adrian Kurd Rønning ble trent av Robin Rasch, da han spilte barnefotball i KFUM. Nå er han en del av Vålerenga A-lags treninger. (Haakon Thon)

Får sjanser i oppkjøringa

Selv om Kurd Rønning helst ser at Vålerenga rykker opp, er han samtidig klar på at han ønsker å få så mye spilletid som mulig.

– Jeg ønsker å bidra på best mulig måte, om det er i startelleveren eller på benken, så tar jeg den jobben uansett. Så det viktigste er laget, selv om jeg selvfølgelig har lyst til å spille kamper.

Kurd Rønning starta lørdagens treningskamp mot Raufoss, da VIF vant 2-1, og scora sitt første mål for A-laget i treningskampen mot Tenerife 24. januar. Likevel forstår både han, og alle andre at VIF ikke kommer til å stille på startstreken med han og Jones El-Abdellaoui som spisser.

– Vi er få, men jeg føler at det jobbes bra på treningene nå, med en fin gruppe. Men det er jo åpenbart at vi trenger nye spillere, for vi har en ganske liten stall.

Det er likevel ikke kommet inn noen før fredagens treningskamp mot Strømsgodset i Vallhall, så der vil 17-åringen få en ny sjanse til å vise seg fram. Hvor mange sjanser det vil bli utover i sesongen er litt mer uvisst.

– Hvor nære er Jones og Adrian en plass i en VIF-ellever?

– Per nå er de jo nære, for det er de som er her, ler assistenttrener Petter Myhre, da vi snakka med han.

Myhre fortsetter:

– Og vi forholder oss til de som er her, det er det eneste vi får gjort noe med. Så de får masse god trening og matching, så er det opp til de og ta vare på muligheten.

Må hente spillere

Myhre lar det skinne klart igjennom at VIF jobber hardt med å få på plass flere spisser. De skal erstatte både Ilic og Børven. I tillegg tror VIF-assistenten at både Jones El-Abdellaoui og Adrian Kurd Rønning har godt av litt større konkurranse.

– De vil også nyte godt av det hvis vi har flere erfarne spillere, vi håper at vi har flere på plass før vi drar til Marbella, sier han.

Myhres beskjed til de håpefulle angriperne er følgende:

– De må fortsette å være ydmyke, og fortsette å jobbe hardt. Ta de mulighetene de får. Det er det det dreier seg om. De er fortsatt veldig unge. Man må ikke glemme at de er juniorspillere et par år til. De har på en måte hoppa over hele junioralderen, det er ikke alltid gunstig, men sånn har det blitt, og nå har de gode treninger her. De står på og gjør alt de kan for å bli bedre, og det er fint.

Det virker som Adrian Kurd Rønning i øyeblikket er ganske fornøyd med hvor han er, og nyter å trene sammen med VIFs A-lag.

– Det er veldig gøy, veldig morsomt å være her, så jeg trives veldig godt. Jeg føler jeg lærer veldig mye av å være med den gruppa her.

VIF spiller sin neste kamp i dag, 13.00, i Vallhall. Motstander er Strømsgodset. Neste fredag venter Fredrikstad, på KFUM arena. Deretter reiser laget til Marbella.









Mål for sesongen?

Hvordan har signalene fra klubben vært?

Vi har ikke snakka så mye om det, det er jo en stund til sesongen starter. Jeg håper jo å få snakka litt med trenerne og se. Nå handler det om å prestere, og jobbe på trening så kommer mulighetene.

Håper man ikke erstatter Ilic?

Hvordan ser sesongen ut? Få på trening?

