Håper å ha med 3-4 nye spillere til Marbella: – Jobber med flere navn

VALLHALL (Dagsavisen): Det er nemlig ikke mer enn litt over en uke til at Vålerenga igjen skal reise ned til sydligere strøk, etter at de også tilbragte flere uker på Tenerife i januar. Siden den gang har det forsvunnet en rekke spillere, og i fredagens treningskamp mot Strømsgodset stilte VIF med 16 mann.

– Nå hadde vi to innbyttere sist, og fire i dag. Så kanskje det blir åtte innbyttere til neste kamp mot Fredrikstad da, sier sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen og ler.

Les flere saker om Vålerenga her

Vil bygge om troppen

Svensken har jobbet dag og natt med Vålerenga spillerlogistikk i lang tid, og etter å ha sørget for et rekordsalg av Andrej Ilic er det på tide å hente inn igjen spillere til en slunken tropp.

– Vi har vært på utkikk og lett etter spillere hele veien, og vi jobber med flere navn samtidig. Så skal vi også treffe på de spillerne vi henter, og det gjør at vi ikke kan forhaste oss. Vi vet at det nå kommer et ytre press på oss om å signere spillere i tiden fremover, og det blir mye støy rundt det fra omgivelsene. Da er det lett å ta feilaktige avgjørelser, og det har vi ikke råd til, så vi kommer ikke til å stresse med å hente inn nye spillere, forteller Jonsson.

Vålerengas trenerduo Geir Bakke og Petter Myhre ønsker å hente inn flere spillere, også for å heve kvaliteten på treningshverdagen. (Pål Karstensen)

Sportssjefen sier at dagens tropp også gir en stor mulighet for å bygge om laget, og at det er noe som gjør at det å fylle på troppen kan ta litt lenger tid.

– Hadde vi ønsket å ha fem nye spillere på plass innen mandag, hadde vi fint klart det. Det er ikke noe problem å få tak i spillere, men det skal også være riktige spillere. Vi skal selvsagt bygge for kort sikt, da vi må ha inn spillere her og nå, men vi skal også bygge et lag for litt lengre sikt, sier Jonsson og fortsetter:

– Nå kan vi bruke den muligheten her til å bygge om troppen, og det gjør at vi må treffe på de signeringene vi henter inn, for den muligheten vi har nå får vi ikke to ganger. Derfor gjelder det å holde hodet kaldt, og ikke la seg påvirke av det ytre presset om å hente noen bare for å hente noen, sier han.

Les også: VIF har rekrutteringsplanen klar: – Noen spillere har vi jobbet med en stund (+)

Ser for seg fem spillere inn

Likevel er det god grunn til å tro at Vålerenga-fansen i relativt nær fremtid kan se frem til å få noen nye spillere å bli kjent med.

– Jeg skjønner jo selvsagt at fansen vil ha nye spillere inn, og sånn situasjonen er i dag tenker jeg vi trenger å hente fire-fem spillere for å styrke troppen. Vi ser etter to defensive spillere og tre offensive, der vi skal ha inn to spisser og ser også etter en på midtbanen, forteller VIFs sportssjef og fortsetter:

– Så er det ikke sånn at alle fem spillerne vi skal ha inn nødvendigvis skal erstatte de spillerne vi har i dag, men det er fem spillere som alle skal være med på å heve laget. Noen av spillerne kommer vi til å hente inn for å ta en plass i første-elleveren og noen av spillerne skal være med på å gi konkurranse til de spillerne vi allerede har, forklarer Jonsson.

Han ønsker ikke å kommentere navn og spillere som har versert i mediene og på sosiale medier, som Aune Heggebø og Utrecht-spissen Mees Rijks, men sier at de håper å presentere noen spillere snart.

– Ut fra der vi er i dag med de ulike alternativene, håper jeg at vi kan ha med oss en 3-4 nye ansikter ned til Marbella. Det er selvsagt umulig for meg å garantere noe, men det er det vi jobber mot, sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson.

Les også: Nye skadebekymringer for Bjørdal og Borchgrevink: – Fullførte med smerter (+)

Les også: Kurd Rønning vil skyte VIF tilbake i eliten: – Jeg føler jeg er klar (+)