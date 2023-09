VIF videre i mesterligaen etter 22 straffespark i ellevillt straffedrama

Vålerenga hadde god kontroll på Minsk i semifinalen av denne mini-turneringen på Intility da lagene møttes onsdag, og belønningen for den seieren var sjansen til å møte Celtic i kampen om å kvalifisere seg for playoff-runden til mesterligaens gruppespill. Det ble en lang kamp, der både VIF og Celtic scoret tidlig. Så måtte vi helt til slutten av andre ekstraomgang før vi fikk to nye mål, og etter at Elise Thorsnes sørget for 2-2 på overtid av andre ekstraomgang var det duket for straffekonk.

Den dro også ut i tid, da alle spillerne på banen måtte ta straffe før Guro Pettersen reddet fra keeperkollega Kelsey Daugherty, og sendte Vålerenga videre til playoff-runden. Den blir trukket 15. september, og der kan Vålerenga blant annet møte lag som Manchester United, Häcken, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Real Madrid og Paris FC som sjokkerende nok slo ut Frida Maanums Arsenal på straffer tidligere på dagen lørdag.

Vålerenga måtte gjøre et bytte fra kampen mot Minsk, da Janni Thomsen måtte ut med skade midtveis i den første omgangen. Dansken ble henvist til benken, og inn på laget kom VM-deltager Thea Bjelde. Ellers var laget det samme som har spilt de siste kampene for VIF etter oppstarten etter VM.

Celtic utlignet etter VIF-tabbe

Ingen av lagene hadde noengang nådd gruppespillet i mesterligaen, og som hjemmelag på egen hjemmebane var det Vålerenga som fikk en pangstart på oppgjøret. Stine Brekken spilte en pasning gjennom ledd til Olaug Tvedten, som vendte i mottaket og satte fart på før hun skjøt. Skuddet gikk ned i det lengste hjørnet, der en ikke altfor godt plassert Celtic-keeper Kelsey Daugherty ikke nådde ned.

Den pangstarten skulle ikke holde, da Celtic utlignet bare tre minutter senere. Vålerenga spilte seg selv opp i problemer, da Selma Pettersen ikke klarte å kontrollere en pasning. Det gjorde at Amy Gallacher kunne stjele ballen og sende Katherine Loferski gjennom. Alene med VIF-keeper Guro Pettersen gjorde Celtic-spissen ingen feil, og dermed var lagene likte langt etter åtte minutters spill.

Fem minutter senere prøvde Celtic å gjengjelde tjenesten da Mengyu Shen sleivet en klarering rett i beina på Olaug Tvedten etter et innkast. Kampens første målscorer spilte Ylinn Tennebø alene med keeper, men i motsetning til i Loferskis tilfelle klarte ikke Tennebø å overliste keeper. Corneren ble det heller ikke noe av.

Dobbeltsjanse for VIFs spisspar

Fem minutter før halvtimen fikk Vålerenga en god dobbeltsjanse på en annen corner, da ballen først falt ned til Mimmi Löfwenius. Hennes skudd ble rettet av Daugherty, men returen gikk rett ut til Karina Sævik. Heller ikke hu klarte å overliste Celtic-keeperen, da skuddet kom litt for mye rett på gjestenes målvakt.

Etter halvtimen spilt roet det seg litt ned utpå banen etter en hektisk start med to mål og flere gode sjanser, men ti minutter før pause ble Loferski igjen slått igjennom i bakrom. Målscoreren ble imidlertid hardt presset av VIF-stopper Michaela Kovacs, og skuddet gikk tamt midt i fanget på Guro Pettersen.

Resten av omgangen ble det mye kriging på midten, og det siste kvarteret bar litt preg av hvor viktig kampen var for begge lag. En veldig jevn omgang, der Vålerenga riktignok hadde ballen mest og skapte flest sjanser, men Celtic egentlig var fullt på høyde og farlige på kontringer.

Sævik misset kjempemulighet

Som i den første omgangen kom også den andre omgangens første sjanse til Vålerenga og Olaug Tvedten. Denne gangen ble det imidlertid ikke scoring, da kampens første målscorer ikke fikk satt skuddet langt nok ut til siden. Dermed klarte Daugherty å redde skuddet, og Celtic fikk feid ballen unna.

Vålerenga klarte heller ikke etter hvilen å kontrollere kampen, og da vi nærmet oss timen spilt var det Celtic som trillet ball i søken etter å finne en åpning. Spesielt målscorer Loferski var aktiv for gjestene, som jaktet bakrom i så stor grad at de faktisk sto rolig med ballen på egen banehalvdel i håp om at Vålerenga skulle sette inn et høyere press. Det fungerte bare sånn middels, da VIF ikke presset før egen halvdel.

20 minutter før slutt fikk Karina Sævik en kjempemulighet til å sende VIF tilbake i ledelsen etter et kjapt angrep, der Vålerenga igjen snappet en feilpasning fra Celtic. Sævik spilte ballen ut til Bjelde på kanten, som gikk ned til dødlinja og slo 45 grader ut. Der sto Sævik helt alene, men satte ballen rett på keeper.

Flere spillere av med skade

Det ble dessverre det siste Bjelde gjorde, da vingbacken måtte ut med det som så ut som en kneskade like etter. Det betød at Elise Thorsnes igjen ble kastet inn i midtforsvaret, mens Selma Pettersen gikk opp på vingbacken. Akkurat slik trener Nils Lexerød bestemte seg for i forrige kamp mot Minsk.

Det var imidlertid ikke bare Vålerenga som mistet spillere til skade, da Celtic også mistet sine to beste spillere gjennom kampen. Både Amy Gallacher, som hadde målgivende til Katherine Loferski, og Loferski selv måtte gå av banen. Og de har stått for veldig mange av Celtics mål denne sesongen.

Kvarteret før slutt var det Celtic som var nære på å ta ledelsen, da Caitlin Hayes på bakerste stolpe headet ballen på tvers målstreken. Ballen landet til slutt hos gjestenes kaptein Kelly Clark, men Vålerenga-spillerne kastet seg inn for å blokkere, og dermed forhindret de også en Celtic-scoring.

Vålerenga reddet på strek

På overtid fikk Karina Sævik nok en god mulighet, etter en smart pasning av Mimmi Löfwenius. VIF-spissen kom imidlertid litt skrått på keeper, som gjorde at Daugherty reddet skuddet i korthjørnet. Flere sjanser ble det ikke, og dermed måtte lagene ut i 2x 15 minutter med ekstraomganger.

De ble ikke Sævik med på, da storscoreren ble byttet ut sammen med Ylinn Tennebø før ekstraomgangene. Denne gang var det Celtics Colette Cavanagh som fikk den tradisjonelle sjansen etter fem minutter, men heldigvis for Vålerenga bøyde Celtic-angriperen ballen over og utenfor stolpen.

Felicia Rogic ble bytta inn før ekstraomgangene, og fikk mulighet til å bli helt da hun snappet ballen fra Caitlin Hayes. Skuddet gikk imidlertid lang utenfor, og på overtid skulle Hayes være enda nærmere da hennes heading gikk ned til Chloe Craig. Hun satte ut en fot, og en kombinasjon av Guro Pettersen hånd og Ingibjörg Sigurdardottirs fot gjorde at Vålerenga fikk reddet på streken.

Vålerenga videre etter ellevillt straffedrama

Celtic var det førende laget også i starten av den andre ekstraomgangen, mens Felicia Rogic også hadde sine muligheter uten at det ble noe særlig dreis over den. En avslutning det imidlertid ble dreis over, var Jenny Smiths skudd fra like innenfor Vålerengas 16-meter.

Celtic radet opp med en strålende kontring, der laget spilte seg ut på venstresiden, der Murphy Agnew kom en mot en med Elise Thorsnes. Celtics innbytter spilte ballen inn på tvers til Smith, som dro ballen opp i krysset, utagbart for VIF-keeper Elise Thorsnes.

Dermed måtte Vålerenga finne et utligningsmål i de siste fem minuttene, og minuttet før slutt fikk de sjansen de trengte. Felicia Rogic jaktet en lang ball i bakrom, og ble lagt i bakken. Dommer dømte straffespark, og på overtid av den andre ekstraomgangen trillet Thorsnes ballen via stolpen og inn.

Alle Vålerengas 11 spillere måtte ta straffespark, og alle elleve scoret. Også de ti første spillerne hos Celtic scoret, mens Celtic-keeper Kelsey Daugherty var spiller 22 til å skyte straffe. Da kom strafferedningen fra Guro Pettersen, som kastet seg rett vei, og sørget for at Vålerenga gikk videre i mesterligakvalifiseringen.

---

Kampfakta

Mesterligakvalifisering runde 1, kamp 2

Vålerenga – Celtic 2-2 (1-1) 11-10 e. straffe

Intility Arena,

Mål: 1-0 Olaug Tvedten (5.), 1-1 Katherine Loferski (9.), 1-2 Jenny Smith (115.), 2-2 Elise Thorsnes (120.)

Straffer: 1-0 Elise Thorsnes. 1-1 Kelly Clark. 2-1 Olaug Tvedten. 2-2 Maria Macaneny. 3-2 Janni Thomsen. 3-3 Paula Partido. 4-3 Mimmi Löfwnius. 4-4 Chloe Craig. 5-4 Ingibjörg Sigurdardottir. 5-5 Mengyu Sheng. 6-5 Michaela Kovacs. 6-6 Tiree Burchall. 7-6 Linn Wickius. 7-7 Menglu Shen. 8-7 Stine Brekken. 8-8 Murphy Agnew. 9-8 Elizabeth Pechersky. 9-9 Kaitlin Hayes. 10-9 Guro Pettersen. 10-10 Clare Goldie. 11-10 Felicia Rogic.

Avgjørende straffe: Guro Pettersen reddet Kelsey Daugherteys straffe.

Gule kort: Mimmi Löfwenius, Karina Sævik, Vålerenga. Jennifer Smith, Menglu Shen, Caitlin Hayes. Celtic.

Dommer: Olatz Rivera Olmedo (Spania)

Vålerenga (3-4-3): Guro Pettersen – Selma Pettersen (Elizabeth Pechersky fra 114.), Michaela Kovacs, Ingibjörg Sigurdardottir – Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 91. (Janni Thomsen fra 120.)), Linn Wickius, Stine Brekken, Thea Bjelde – Olaug Tvedten, Mimmi Löfwenius, Karina Sævik (Felicia Rogic fra 91.).

---