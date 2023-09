Belarussiske utøvere til Oslo: - Uproblematisk

Kvinnelaget til FC Minsk kommer til Oslo tirsdag for å spille første runde i kvalifiseringen til Mesterligaen på Intility Arena.

Der møter de Vålerenga i første kamp onsdag kveld. Formelt har FC Minsk hjemmekamp.

Uefa (det europeiske fotballforbundet) har bare sagt nei til internasjonale kamper i Belarus. Landet er som kjent alliert med Russland i krigen mot Ukraina, men anser seg ikke som en del av konflikten.

Ikke tema internt

Men det er ingen internasjonal boikott av belarussisk idrett. I fotballen betyr det at de får delta i europeiske turneringer.

Norsk og nordisk idrett ønsker at boikott kommer.

– Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner har vi et tydelig og konsist standpunkt i dette spørsmålet. I dagens situasjon ønsker vi ikke russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Dette nordiske standpunktet er helt i tråd med de vedtak som idrettsstyret har fattet i saken, og er et standpunkt vi vil fortsette å legge fram i ulike internasjonale fora, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai i en pressemelding.

De nordiske lederne møttes på Grønland i forrige uke.

Også kultur- og idrettsministere fra 34 land, deriblant Norge, har undertegnet en erklæring der de oppfordrer internasjonale særforbund om å suspendere russiske og belarusiske idrettsforbund.

Internasjonalt er det bare Russland som er utestengt.

Følger myndighetene

– Vi forholder oss til det myndighetene bestemmer, derfor har denne problemstillingen ikke vært noe tema hos oss. Vi har fokus på det sportslige, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Og det sportslige handler om å komme seg til årets store gulrot: Gruppespillet i Mesterligaen.

For å komme dit må laget først slå FC Minsk, deretter vinneren av oppgjøret Brøndby – Celtic, som spiller på Intility tidligere onsdag.

Den finalen spilles lørdag, også på Intlity.

Vinner man den også, er VIF klare for play-off-runden der man møter en annen gruppevinner over to kamper.

Til denne fasen kommer også seks nye lag inn som man i teorien kan bli trukket mot: Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sparta Praha, Häcken og Manchester United.

Med store sifre

Men først må FC Minsk beseires, et lag som nå ligger på andreplass i den belarusiske ligaen. De har en rekke storseire bak seg, flere med tosifrede seire, men det forteller antakelig om en svært ujevn liga. For en måned siden tapte de 1–2 for serieleder Dinamo.

– Hvor lett har det vært å analysere dette laget?

– Det har gått bedre enn fryktet. Vi har fått tilgang til deres tre siste kamper og analysert dem. Det er et hardtarbeidende lag med høy intensitet, men så er problemet at vi vet lite om motstanderne deres. Men jeg vil sammenligne dem med et norsk Toppserielag på brukbart nivå. Spillemessig vil jeg sammenligne dem med Røa her hjemme, sier Lexerød.

Tapte for Rosenborg

Og helt ukjente for norsk fotball er de ikke. I fjor møtte Rosenborg dette laget i første runde i kvalifiseringen og vant 1–0 på Koteng arena.

Men det tok 72 minutter før Rosenborg fikk den forløsende scoringen.

– Gjennom hele kampen var det egentlig bare ett lag på banen. Vi spilte de lave etter hvert, og kontrollerte det veldig fint inn – og så fikk vi scoringa som var nok til å gå videre, sa RBK-trener Steinar Lein om den kampen.

FC Minsk består primært av spillere fra hjemlandet samt fem spillere fra Russland.

---

FAKTA

Slik spilles 1. runde i kvalifiseringen. Alle kampene spilles på Intility Arena:

ONSDAG: 14.00: Brøndby – Celtic, 20.00: FC Minsk – Vålerenga

LØRDAG: 14.00: Bronsefinale. 20.00: Finale.

Vinneren går videre til playoff for spill i Mesterligaen.





---