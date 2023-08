Sævik scoret og skadet lillesøster da hun sendte VIF til semifinale

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Mye sto på spill da Vålerenga møtte Røa i cupens kvartfinale på Intility onsdag. Både en semifinalebillett og et oppgjør mot Lyn, men også familiens ære da storesøster Karina møtte lillesøster Hildegunn. Sævik-søstrene bor sammen, og møttes til dyst også tidligere i år da Karina scoret i VIFs seier over Røa i serien.

Det skjedde også denne gang, da Karina Sævik doblet Vålerengas ledelse bare to minutter etter at Michaela Kovacs stanget VIF i ledelsen på en corner. I situasjonen der Sævik scoret landet hun imidlertid på ankelen til lillesøster Hildegunn, som måtte av med skade. På TV-bildene etter målet slet Karina med å holde tårene tilbake, og etter kamp ønsket hun ikke å snakke med pressen.

– Mimmi slår et innlegg der Karina ender opp i en duell med Hildegunn. Karina vinner den duellen og scorer, men i den duellen blir Hildegunn skadet. Det er selvsagt bare et uhell, men det er tette familiebånd mellom de to og akkurat nå er Karina litt berørt av det og ønsker ikke å si noe om situasjonen. Derfor har hun bedt om å bli skjermet fra pressen, og det er et ønske vi respekterer, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Takket nei til intervju

Da Karina Sævik selv gikk forbi den ventende pressen i mixed zonen takket hun høflig nei til å bli intervjuet, og sa at hun nå bare ønsket å komme seg hjem.

Heller ikke Hildegunn, som haltet inn i garderoben etter kamp, ønsket å stille opp for pressen. Og Røa-trener Geir Nordby gikk også rett forbi den oppmøtte pressen i mixed zone, uten å si noen ord.

En som imidlertid ville snakke om kampen var Vålerenga-trener Lexerød, som gledet seg over å ta seg til semifinalen.

– Det er rett og slett deilig å komme seg til semifinale. Selv om Vålerenga har vært i flere semifinaler og finaler de siste årene, har jeg aldri vært i cupfinale. Vi har høye målsettinger denne høsten her, da vi ønsker å kjempe om seriegullet, vi ønsker å gå til cupfinale og videre i Champions League. Så her er det bare å gønne på, sier Lexerød som mener det bare er å begynne å glede seg til semifinalen mot Lyn.

– Lyn er mye nærmere Vålerenga enn det Røa er. Både i historikk og i avstand, så det kommer til å bli en kjempefin semifinale. Det blir et ordentlig lokaloppgjør, der vinneren får en plass i finalen. Det står om en tur til Ullevaal, så det er bare å glede seg, sier Lexerød om kampen som spilles på Intility 30. september.

Møter erkerival Lyn i semifinale

Den eneste av dagens spillere som har møtt Lyn i cupen tidligere er keeper Guro Pettersen. Hun sto i mål da Vålerenga slo Lyn 5-2 etter ekstraomganger tilbake i 2018.

– Det å møte Lyn er alltid spesielt. Jeg husker godt den kampen, og at vi vel ikke utlignet før det 90. minutt, men at vi etter det pøste inn mål i ekstraomgangene. Det blir en tøff kamp, men vi er klare for å møte dem. Vi får nok et stort favorittstempel, men det blir å ta kampen minutt for minutt, og kjempe for den cupfinalebilletten i 90 eller 120 minutter om vi trenger det, forteller Pettersen til Dagsavisen.

Hun syntes det var jævelig deilig å sikre semifinaleplassen, og gleder seg over de utfordringene som nå venter for Vålerenga. Først mesterligakvalifisering, før kampen om seriegull og cupgull.

– Det kommer mange morsomme kamper for oss fremover i tid nå. Det blir veldig spennende å spille kvalifisering til mesterligaen, og kampen mot Røa var en perfekt oppladning for oss. Røa er et ekkelt lag å møte, så den seieren her gjorde veldig godt, sier Pettersen.

Kovacs gjorde opp for seg med mål

VIF-keeperen skryter av Røas prestasjoner, og gjestene var godt med i kampen hele veien. Vålerenga hadde mye ball, og presset på for en scoring, mens Røa var direkte i kontringene og skapte sine sjanser. Dermed ble det en stillingskrig til Michaela Kovacs steg til værs og stanget inn 1-0 kvarteret før slutt.

– Det føles godt at vi endelig klarte å finne veien til nettmaskene. Jeg synes vi presset dem gjennom hele kampen, og at det bare var et tidspørsmål før vi fikk det forløsende målet. 20 minutter før jeg scoret fikk jeg også en god mulighet jeg burde scoret på, så da jeg fikk sjansen til å gjøre opp for meg måtte jeg ta den, sier Kovacs til Dagsavisen og ler.

Nykommeren stanget inn en corner fra en annen nykommer, nemlig Selma Pettersen. Dermed ble det stopperne som kombinerte for å skape Vålerengas første mål. Det var ingen tilfeldighet.

– Vi ønsker å utnytte de spisskompetansene vi har i laget, og Selma har en så god venstrefot at hun har tatt over dødballansvaret fra Andrine Tomter. Michaela får vist frem styrkene sine i hodespillet, så det er veldig kjekt å se at de får vist seg frem, sier Lexerød.

– Veldig kult at både Selma og jeg som begge er nye på laget kan bidra til å score i en så viktig kamp, sier Kovacs om assisten fra sin stopperkollega.

