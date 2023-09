Ukraina-markering da VIF slo belarusiske Minsk i mesterligakvaliken

INTILITY ARENA (Dagsavisen): 2,5 år etter at Brøndby hindret deltakelse på straffespark forrige gang Vålerenga var med i mesterligakvalifisering, var det igjen duket for spill i Europa på Valle onsdag kveld. Vålerengas første hinder på veien til årets gruppespill var «hjemme» mot belarusiske Minsk onsdag kveld, da Vålerenga faktisk var bortelag på egen hjemmebane.

Etter at kvinnenes mesterligahymne var spilt, var det duket for starten på årets europacupeventyr for Vålerenga. Trener Nils Lexerød beskrev før kampen motstanderen Minsk på nivå med Røa, som Vålerenga slo 2-0 i cupens kvartfinale onsdag i forrige uke. Med seier i dagens oppgjør venter Celtic i mini-turneringens finale på lørdag, før et dobbeltoppgjør i playoffen venter for vinneren i den kampen.

Nesten fem minutter tok det før Vålerenga skapte dagens første sjanse, og den kom etter at Mimmi Löfwenius vendte nydelig vekk Hanna Krasikava på kanten av Minsks 16-meter. Nykommeren kom seg ned til dødlinjen og slo inn til Karina Sævik, som prøvde på en volleyavslutning, men satte ballen en fem-seks meter utenfor.

Löfwenius ga VIF tidlig ledelse

Tre minutter senere kom dagens første mål for gjestende Vålerenga på egen hjemmebane. Olaug Tvedten mottok ballen i mellomrommet, kom seg frem til like utenfor 16-meteren og fyrte løs. Minsk-keeper Alena Belyaeva gjorde en god redning og slo den ut til siden, der Karina Sævik kom først på returen. Belyaeva gjorde en enda bedring redning på det andre forsøket, men på det tredje skulle det skje da Mimmi Löfwenius fikk en enkel oppgave med å bredside inn ledermålet.

Vålerenga fortsatte presset, og Karina Sævik var som vanlig aktiv. VIF-spissen sendte nok et forsøk en meter eller to over mål noen etter ti minutters spill, før hu kjempet seg inn i Minsk-boksen og tvang frem corner etter kvarteret spilt. Löwenius kom seg til avslutning på den også, men hennes hælspark satt ikke like bra som det gjorde for Akinshola Akinyemi på Ekeberg for Kåffa mot Jerv i helgen som gikk.

Fem minutter før halvtimen var spilt måtte Janni Thomsen gå av med skade, og inn for henne kom Elise Thorsnes. Men ikke på sin vante spissplass, men som midtstopper i et slags omvendt Aaron Kiil Olsen-bytte. Videre skjøv VIF Selma Pettersen opp i midtbaneleddet og Ylinn Tennebø over på motsatt side for å ta Janni Thomsens plass på vingbacken.

Thorsnes lagde straffe – Sævik ordnet opp

Etter at Vålerenga hadde hatt full kontroll i de første 40 minuttene kom det en lang ball i bakrom. Først feilberegnet Elise Thorsnes sitt tilbakespill til Guro Pettersen, slik at Natalya Mashina fikk snappet den. Mashina kom seg ned til dødlinja og utfordret Thorsnes som lagde straffespark. Vertenes Marina Kiskonen sendte Guro Pettersen feil vei, og trillet inn utligningen som også var Minsks første sjanse i kampen.

Minuttet før pause var Vålerenga tilbake i ledelsen, også det etter ikke spesielt bra forsvarsspill. Selma Pettersen kom seg til innlegg fra venstrekanten etter et fint veggspill. Ballen gikk gjennom hele Minsk-forsvaret, og da ingen av vertenes forsvarsspillere angrep ballen fikk Karina Sævik muligheten til å sette den inn fra kloss hold på bakerste stolpe.

Målscorer Sævik leverte et ordentlig soloraid på overtid, da hun plukket opp ballen dypt inne på egen banehalvdel og rett og slett løp fra sine motstandere på Minsk-laget. Til slutt fant hun Selma Pettersen på motsatt side, som kom seg inn i 16-meteren og skjøt en halvmeter over krysset. Det var også det siste som skjedde, som gjorde at Vålerenga gikk til pause med ledelse i en omgang de hadde god kontroll på.

Minsk fikk én mulighet før pause, da Elise Thorsnes lagde straffe som vikarstopper. Det takket Marina Kiskonen for, og scoret det som da ble utligningsmålet til 1-1. (Rodrigo Freitas/NTB)

Minsk hevet seg etter hvilen

Etter pause skjedde det ikke all verdens det første kvarteret. Vålerenga hadde brukbar kontroll, uten å skape spesielt store sjanser. Faktisk kom omgangens største sjanse da Natalya Mashina ble spilt igjennom i VIFs 16-meter. Minsk-spissen hadde ganske god plass og tid, men satte avslutningen nokså håpløst langt til side og over mål.

Like over timen spilt fosset Mimmi Löfwnius inn i Minsk-boksen og snurret rundt med Anastasiya Novikava, men hjemmelagets kaptein kom seg inn igjen i duellen og fikk blokkert. I det påfølgende angrepet fikk så Milana Surovtseva en stor mulighet til å utligne, men Guro Pettersen gjorde en glimrende redning og fikk ballen ut til corner på skuddet fra kloss hold.

For en uke siden, da VIF møtte Røa i cupens kvartfinale kom det første målet på corner slått av stopper Selma Pettersen til stopperkollega Michaela Kovacs. Den samme kombinasjonen slo nesten til 20 minutter før slutt også i onsdagens kamp, men denne gang satte Kovacs headingen like utenfor stolpen.

Tennebø punkterte kampen

Inn i det siste kvarteret hadde Vålerenga igjen tatt kommandoen på kampen slik de hadde før pause, og spesielt Karina Sævik viste seg fram med hælspark og gode finter. Åtte minutter før slutt fikk Vålerenga også den avgjørende scoringen, da Mimmi Löfwenius nok en gang kom seg inn i Minsk-boksen.

Hun løp fra vertenes kaptein, og slo ballen 45 grader ut i feltet. Der kom både Ylinn Tennebø og Karina Sævik løpende til, og Tennebø fikk æren av å skli ballen opp i nettaket til en fortjent 3-1-ledelse for Vålerenga.

Flere mål ble det ikke, og dermed tok Vålerenga seg nokså greit til finalen av denne mini-turneringen som spilles på Intility som del av mesterligakvalifseringens første runde. I finalen venter Celtic, lørdag kveld klokken 20.00, og vinneren av den kampen får muligheten til å spille playoff om å nå mesterligaens gruppespill.

Kampfakta

Mesterligakvalifisering runde 1 – første kamp

Minsk – Vålerenga 1-3 (1-2)

Intility Arena, 1367 tilskuere

Mål: 0-1 Mimmi Löfwenius (9.), 1-1 Marina Kiskonen (41.), 1-2 Karina Sævik (44.) 1-3 Ylinn Tennebø (83.)

Gule kort: Hanna Krasikava, Kristina Kiyanka, Minsk. Karina Sævik, Vålerenga.

Dommer: Rasa Grigoné (Litauen)

Vålerenga (3-4-3): Guro Pettersen – Selma Pettersen, Michaela Kovacs, Ingibjörg Sigurdardottir – Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 88.), Linn Wickius, Stine Brekken, Janni Thomsen (Elise Thorsnes fra 25.) – Olaug Tvedten (Felicia Rogic fra 73.), Mimmi Löfwenius, Karina Sævik.

Øvrige resultater: Brøndby – Celtic 0-1. Celtic møter Vålerenga i finalen. Også det på Intility, lørdag klokken 20.00.

