Straffesparkenes psykologi: Guro Pettersen visste hvordan

Vålerengas damer er ett hinder unna Mesterligaen. Nå ligger lista høyere.

For hvor små marginene kan være fikk vi et fascinerende innblikk i lørdagskveldens thriller mot Celtic. Det er sjelden en kamp må ha 22 straffespark før den blir avgjort (23 med den som ble dømt i andre ekstraomgang). Det er sjelden alle på laget må fram for å score. Men så er det også sjelden at norske lag er i Mesterligaen.

Vålerenga er ikke der ennå. Først fredag får vi vite hvilket lag som utgjør siste hinder i et dobbeltoppgjør senere denne måneden. Trener Nils Lexerøds hovedambisjon med dette laget har hele tiden å få det til Europa. Skulle han klare det, sender han VIF til et nytt sportslig og økonomisk nivå.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Lørdag kveld ble Guro Pettersen feiret som den store matchvinneren. Det var vel fortjent. Det sies at straffesparkkonkurranse er alle keeperes drøm. Der har de alt å vinne, Hun slapp inn ti straffespark på rad. De fleste fordi hun gamblet og gikk feil vei. Hadde hun blitt stående hadde hun kanskje reddet før. Men på den ellevte lyktes hun.

Når alle straffespark går inn, øker presset for hver neste skytter som går fram til merket. Før eller siden kommer bommen. Det ligger i sakens natur. Det ligger i konkurransens iboende psykologiske drama. Det merket nok også Guro Pettersen da hun ble plukket ut som Vålerengas tiende skytter. Hun nølte ikke.

Men fotball er sporten der verdens beste utøvere jevnlig bommer på den tilsynelatende enkle øvelsen straffespark. Eller man kan gjøre det slik tsjekkiske Antonin Panenka gjorde det i EM-finalen i 1976 mot Vest-Tyskland. Å sette den nonchalant og rolig midt i mål. Hemmeligheten er at han venter så lenge at han ser keeperen kaste seg. Panenka-straffen ble et begrep. Ingen vågde det på Intility lørdag.

Og da var det en skjebnens ironi at det var Celtics keeper Kelsey Daugherty som ble den såkalte syndebukken. Hun leverte noen praktredninger i ordinær tid som holdt Celtic levende i denne kampen før alle trodde at Celtic hadde avgjort dette rett før slutt i andre ekstraomgang da de gikk opp til 2–1. Men så fikk VIF straffesparket på overtid som Elise Thorsnes satte via stanga og inn. Ikke stang ut. Marginer igjen.

Celtics 26 år gamle amerikanske keeper sto i mål for Avaldsnes i vår og debuterte i 0–4 tapet for Vålerenga på Intility 15. april. Da visste hun ingenting om at hun skulle komme tilbake hit som keeper for Celtic senere på året. Heller ikke at hun måtte fram for å ta Celtics ellevte straffspark. Som Guro Pettersen reddet. Fotball er tilfeldigheter.

Det kjenner Elise Thorsnes også på. Hun scoret som sagt VIFs helt avgjørende straffe på overtid av andre ekstraomgang, et skudd som måtte sitte for at laget i det hele tatt skulle få denne ekstrasjansen. Så satte hun også Vålerengas første spark i straffekonken noen minutter etterpå. Hun kan gjerne kalles matchvinner hun også.

Mens VIF har vært opptatt av Mesterliga, har de mistet ledelsen i Toppserien. Den kan de vinne tilbake allerede onsdag i den utsatte kampen mot LSK Kvinner. For VIF vil ikke bare til Mesterligaen. De vil vinne seriegull og cupgull også …

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen