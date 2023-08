Vålerengas nye angrepskraft. Tre målgivende i debuten

INTILITY ARENA (Dagsavisen): VIF-damene startet høstsesongen i øsende regnvær, men med stor spilleglede og mange mål.

Og da denne forestillingen var over, var det særlig tre spillere som smilte bredt.

Mimmi Löfwenius Veum har kommet fra LSK Kvinner, og måten hun satte opp Karina Sævik på ved 1–0 scoringen, var akkurat det lagvenninnene ville se. Löfwenius har kraft og løpsstyrke og samspillet med Sævik og Olaug Tvedten kan bli en spennende dimensjon ved dette VIF-laget.

Har spilt for LSK og Lyn

Hun endte med tre målgivende pasninger der hun brukte muskler og tempo.

Hun serverte Sævik to ganger og Olaug Tvedten etter pause. Ved begge tilfeller vant hun dueller mot forsvaret og la presise pasninger inn i feltet.

At hun har spilt for Lillestrøm var åpenbart tidlig godtatt av VIF-supporterne. Hun har spilt for Lyn også, og er i så måte en fremmed i VIF. Rett før sommeren senket hun Vålerenga med sine scoringer i LSK-hallen.

Nå kunne hun levere slengkyss til VIF-supporterne etter kampen.

Det skal jo sies at a forsvarsspillet til Åsane neppe er den største utfordringen VIF møter i høst. Men her var det kombinasjoner og samhandling som så veldig lovende ut. Og som ga resultater.

Et nytt forsvar

Michaela Kovacs og Selma Pettersen var de to nye navnene i trebackslinja og når man skifter ut så mange er det jo en viss spenning til hvordan dette samspillet vil se ut. Men Ingibjörg Sigurdardóttir har tatt over kapteinsbindet etter Stine Ballisager, og islendingen sydde sammen dette forsvaret.

Selma Pettersen viste sin pasningsfot foran 3–0. Det er offensive fibre i de nye forsvarsspillerne også.

Av de andre gjenværende var det Ylinn Tennebø som markerte seg først, da hun banket inn 2–0 bare to minutter etter den tidlige VIF-scoringen. Og minutter senere hadde samme Tennebø en markkryper som strøk stolpen.

Etter en drøy halvtime viste hun sin besluttsomhet inne i feltet og banket inn 3–0. Sævik satte sitt andre fra løss hold tre minutter sendte mens Olaug Tvedten fikk geden av å skli inn 5–0 sju minutter etter hvilen. Sævik er dermed toppscorer i ligaen.

Innbytter Elizabeth Pechersky fikk sjansen alene med keeper, sistnevnte reddet godt og returen satte Felicia Rogic utenfor.

Reduseringen kom da Ingibjörg Sigurdardottir ble for nølede i en duell ti minutter før slutt.

Sesongstart nummer to

Etter en usedvanlig lang pause på grunn av VM-sluttspillet, var dette nærmest en ny sesongstart. Og den kommer med tøft kampprogram. For VIF er det kvartfinale i cupen onsdag mot Røa, et lag VIF spilte 2–2 mot i den siste kampen før ferien.

Så kommer snart også mesterligakvalifisering på Intility. Det er dette VIF har rustet seg til i sommer.

Denne kampen var i hvert fall en positiv start.

PS. Positivt for VIF var det at også Elise Thorsnes er klar igjen. Hun spilte den siste halvtimen.

FAKTA

Toppserien kvinner, 18. serierunde lørdag:

Vålerenga – Åsane 5–1 (4–0)

Intility Arena: 549 solgte billetter.

Mål: 1–0 Karina Sævik (9), 2–0 Ylinn Tennebø (11), 3–0 Ylinn Tennebø (33), Karina Sævik (36), 5–0 Olaug Tvedten (52), 5-1 Katarina Dybvik Sunde (81)

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Kongsberg IF.

Gule kort: Anette Snørteland Jensen, Katarina Dybvik Sunde, Åsane.

VIF: Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdardottir, Michaela Kovacs (Elise Thorsnes fra 61), Selma Pettersen (Lina Klech fra 82) – Janni Thomsen (Elizabeth Pechersky fra 46), Thea Bjelde (Stine Brekken fra 46), Linn Vickius, Ylinn Tennebø (Felicia Rogic fra 61) – Karina Sævik, Olaug Tvedten – Mimmi Löfwemius Veum.

Øvrige resultater lørdag: Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 0-1, Avaldsnes – Røa 0-0, Brann – Lyn 1-0.

---