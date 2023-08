Vil forverre VIF-rekka: – Må vinne så jeg ikke blir kjeppjaget tilbake til Oslo

MARIENLYST (Dagsavisen): Ingen Vålerenga-trener har startet sin trenerkarriere dårligere enn Geir Bakke dette årtusenet. Fire strake tap er fasit så langt, og lørdag venter Strømsgodset på Marienlyst. Det er et Godset-lag som også har tre strake tap, og som er klare for å komme opp på hesten igjen og ta en ny trepoenger på eget gress.

– Det er en kamp det er mye spenning rundt, fordi Vålerenga har prestert som de har gjort. Vi har også tapt tre kamper på rad, noe verken vi eller omgivelsene er fornøyde med. Spesielt de siste kampene har vi også levert mindre gode prestasjoner, så vi må se om vi kommer opp på hesten igjen og klarer å være gode på det vi var gode på den perioden vi vant fire på rad, sier Jørgen Isnes til Dagsavisen.

Sirkus Vålerenga

Den tidligere Kåffa-treneren følger fortsatt godt med på fotballen i Oslo.

– I likhet med resten av Fotball-Norge har vi fått med oss at det er et sirkus på Valle med ledere som går, nye trenere og mye støy rundt klubben. Men det var vel også det Joacim Jonsson sa da han ble ansatt, at han skulle være en sirkusdirektør. Sånn sett har han fått det som han vil, sier Isnes og ler.

Han sier at de ikke har mye fokus på at det er fullt kaos i Vålerenga.

– Vi vet at det kommer et lag hit på desperat poengjakt. Det kan gjøre noe med inngangen din til kamp. Med fire strake tap kan du få en litt mer kynisk inngang, og mønstre et lag som er opptatt av å redusere risikoen i eget spill. Sånn sett kan de være litt vanskelig å lese, men vi er forberedt på at de kan komme med noen nye varianter, forteller Isnes og fortsetter:

– Det blir nok to lag som er et sted der man skal gjøre ting enkelt, og treffe på de enkle tingene. Jeg tror vi får se to lag som ønsker å se bra ut strukturelt, og som vil se etter overganger mot hverandre. Det kan slå ut begge veier, avhengig av aggressivitet og energi på dagen. Jeg tipper Vålerenga nok kommer med litt høyere skuldre, ettersom det har vært mye stress rundt dem og de må begynne å vinne, sier Isnes.

To lag i dårlig form

Det er to lag i ganske dårlig form som møtes, men Isnes er klar på at de ikke vil undervurdere eller ta lett på Vålerenga selv om de har slitt kraftig så langt i sesongen.

– Vålerenga-laget vi møter er nok det laget som har fått færrest poeng ut fra spill og sjanser hvis du ser på «expected points». Jeg har sett en del Vålerenga-kamper i år, og de har også vært uheldige i mangler kamper, samtidig som de er sårbare enkelte steder i banen. Det er vi klar over, og det er noe vi må utnytte for å slå dem, forteller Isnes.

Han kjøper heller ikke forklaringen med at Vålerenga har for mange unge spillere, som gjør at de nå sliter.

– Selv om det pekes på at de har mange unge spillere, har de også mange gode etablerte spillere også i Stefan Strandberg, Henrik Bjørdal, Petter Strand, Torgeir Børven og enda flere. I utgangspunktet synes jeg det har vært litt for mye prat om de unge spillerne deres, da de kan sende utpå et ganske rutinert mannskap til eliteseriekamper om de ønsker det, sier Isnes.

– Må ville spille for klubben

Selv har Godset-treneren vært nødt til å selge sine to beste spillere etter bare et halvt år i klubben, da Johan Hove forsvant før sesongen og Tobias Gulliksen ble solgt i sommervinduet.

– Strømsgodset skal være en utviklingsklubb, og det betyr at vi av og til må selge våre beste spillere. Med Hove og Gulliksen var det naturlig, og spesielt med tanke på de budene vi fikk inn på dem. Samtidig er jeg opptatt av å ha spillere i klubben som virkelig ønsker å spille i Godset, sier Isnes og fortsetter:

– Altfor ofte har du unge spillere eller spillere du henter inn som tenker hva er neste steget for meg. Det synes jeg også det har vært litt for mye av i Vålerenga. I stedet for at du elsker å spille for klubben din i mange år fremover, tenker du på hva som skal til for at du kommer deg til en større klubb, sier Isnes.

Han mener VIF-mannskapet er mer enn godt nok til å ligge høyere på tabellen.

– Med de spillerne de har er det ingen tvil om at de ble tippet langt høyere enn oss på tabellen denne sesongen. Men når du først har havnet der de er, må de erkjenne det og jobbe derfra. Ut fra forhåndstipsene burde Vålerenga være favoritter, men vi har tre strake tap, så jeg må sørge for at vinner slik at jeg ikke blir kjeppjaget tilbake til Oslo, sier Isnes og gliser.

Etter tre strake tap, speider Strømsgodset-trener Jørgen Isnes etter tre nye poeng hjemme mot Vålerenga på lørdag. (Pål Karstensen)

Funnet seg godt til rette

43-åringen, som har bursdag senere i august måned, har funnet seg godt til rette i sin nye klubb og hjemby Drammen.

– Det som kanskje har overrasket meg mest med å være eliteserietrener er hvor lik hverdagen er kontra det jeg var vant med fra OBOS-ligaen. Det overrasket meg også hvor mye positivitet det var rundt at klubben skulle ansette en trener fra OBOS-ligaen, men jeg har blitt veldig godt mottatt og selv om du merker at det er langt mer liv rundt Strømsgodset er det bare positivt, sier Isnes og fortsetter:

– Jeg er også overrasket over at jeg ikke blir så stresset som jeg kanskje trodde jeg skulle bli, men det virker som jeg trengte de sju årene i Kåffa til å føle den roen over at jeg kan det jeg holder på med. Det er klart at det å tape kamper preger en, da du mister nattesøvnen, blir grå i håret og får poser under øya. Selv om det har vært langt mer trøkk rundt meg, er jeg overrasket over hvor bra jeg har håndtert det, forteller Godset-treneren.

En av grunnene til det er nok kjæresten Ingunn.

– Jeg har funnet meg en fantastisk kjæreste som liker den fotballbobla jeg er inne i. Hun har leilighet i Nydalen, og her har vi leilighet i Drammen, så vi deler litt 50/50 på hvor vi er, sier Isnes som ikke har noe imot sin nye pendlerhverdag:

– Vi både kjører og tar tog litt om hverandre, ettersom hva som passer. Jeg må si at den strekninga mellom Oslo og Drammen virkelig ikke er så ille altså. Det er folk som har det verre enn meg, selv med buss for tog i flere måneder. Jeg er en som ligger å sette meg ned og ta kollektivtransport, og jobbe litt, tenke litt og prate med folk, sier Isnes.