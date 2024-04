Dette er symptomene på demens hos hunder

– De kan stå fast og glane i veggen, eller bli urenslige. Det siste er et viktig symptom, men er ikke av de første.

Det svarer veterinær Jan Gravning ved Fredrikstad Veterinærpraksis til Dagsavisen, på spørsmål om hvordan en hundeeier kan se om hunden begynner å bli dement.

At hunder kan få demens, har vært kjent de siste tiårene. Innen medisin og forskning heter tilstanden Canine cognitive dysfunction (CCD).

Hos mennesker er demens en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer, skriver Helsenorge. Den vanligste typen er Alzheimers hvor hukommelsessvikt er det vanligste symptomet.

Demens hos hunder har et lignende forløp og symptomer, og er en kognitiv sykdom som begynner med milde symptomer. Når hunden først har fått demens, vil symptomene bli flere og mer uttalte med tiden, akkurat som hos mennesker.

Veterinær Jan Gravning ved Fredrikstad Veterinærpraksis. (Gry Catinka Wold)

Aldersrelatert sykdom

For hundeeiere kan symptomene på at hunden har demens, være vanskelige å se i begynnelsen.

Hos noen hunder er eneste symptom i tidlig stadium at de har milde atferdsendringer, som at de bjeffer uten tilsynelatende årsak, piper mer enn vanlig, eller blir mer urolige når eieren er ute av syne.

Veterinær Jan Gravning har lang erfaring med å møte hundeeiere som har eldre hunder med demens-symptomer.

– Det er ikke alle som vet at hunder kan få demens, sier han.

– Det har nok alltid vært demens hos gamle hunder, men før godtok man kanskje bare at den ble gammel og så ble de etter hvert avlivet uten at det ble diskutert, sier han.

Ofte kommer hundeeierne til klinikken fordi hunden har atferdsavvik.

– Hvis hunden har endret atferd vil de gjerne ha en løsning. Noen ganger mistenker eierne selv at de begynner å bli demente. Det er ikke sånn at vi kan ta en prøve og bevise at hunden er dement, så ofte må vi utelukke andre tilstander. For eksempel om den har begynt å tisse inne, er det naturlig å sjekke at det ikke er et problem med urinveiene.

Men endret atferd kan også komme av hjernesvulst eller stoffskifteproblemer.

– Det kan være mye forskjellig. Derfor må vi forsøke å utelukke slike ting når det er en gammel hund.

Varierte symptomer

Atferdsendring er det mest typiske symptomet.

– Eller de kan virke desorienterte, også i kjente omgivelser. De kan stå fast og glane i veggen, eller bli urenslige. Det siste er et viktig symptom, men er ikke av de første. Det er stor forskjell fra hund til hund.

Noen hunder kjenner ikke igjen folk som de kjenner fra før. Andre får angstsymptomer.

– De kan få separasjonsangst og henger rundt eieren uansett hvor de går. Eller de kan bli mindre lekne, passive, eller slutter å stelle seg. Andre kan begynne med overdreven slikking, og de kan endre døgnrytmen slik at de sover på dagen og er urolige om natta. Noen blir aggressive. Alt dette er typiske tegn, forteller Gravning.

Noen hunder begynner å gjøre fra seg inne.

– De kan være ute og tisse, men så tisser de inne med en gang fordi de har glemt at de tisset ute.

Fordi demens er en progressiv sykdom, vil hunden stadig få verre symptomer.

– Demens hos hund er ikke mye studert. Man antar det kan være belegg i blodårene i hjernen og forandring av blodceller, som som gir mindre oksygen til hjernen. Det er vanskelig å si. Men det vi vet, er at det forekommer hos eldre hunder og at reparasjonsprosessene ikke går som de skal. Dermed oppstår tap av hjerneceller, og dette vil bli verre med tiden, forklarer Gravning.

– Man må være klar over at om det går langt, kan hunden få fullt utviklet demens eller Alzheimer der den ikke husker noe av hva den har lært, og ikke engang husker eieren sin.

Man with dog autumn forest Hunder med demens har godt av trim og aktiviteter. (Chalabala/Getty Images/iStockphoto)

Størrelse og alder påvirker

På offisielle utstillinger kan man stille ut hunden i veteranklasse fra den er fylt åtte år. Derfor anser man en hund for å være eldre fra åtte års alder. Men ifølge Gravning kan de utvikle demens langt tidligere.

– På store hunder kan vi se demens allerede fra de er fem-seks år, da snakker vi om de rasene som typisk dør når de er mellom sju og ni år gamle, forteller han.

På mindre hunder ser man sjelden demenssymptomer før hunden er rundt ti år gammel.

– Akkurat som hos mennesker, vil symptomene bli verre med tiden. Men hunder lever ikke så lenge. Derfor går utviklingen i en raskere negativ spiral, og det kan gå fort når det først begynner.

Selv om det ikke finnes noen kur for sykdommen, er det metoder man kan bruke for å holde det i sjakk og gi hunden et godt liv.

– Først og fremst bør man forebygge, ved å være aktiv med hundene, lære dem ting, og passe på vekta så de ikke blir tjukke. Vi vet at om de er inaktive, går de kognitive evnene også ned, sier Gravning.

Hunder med demens har godt av å være aktive og få tilpasset trening til deres alder og generelle helse.

– Mosjon er bra, men det er viktig å ta hensyn og tilpasse treningen. Ikke gå flere mil med en eldre hund, for helsa er ikke som da den var yngre.

Selv om det ikke finnes noen medisiner som gjør hunden frisk, er det medisinske alternativ som kan ha effekt på symptomene.

– Det finnes noen medisiner som har en generell virkning som øker blodgjennomstrømming til vev, også til hjernen. Det kan hjelpe for noen, og kan utsette utviklingen litt. Vi kan gi angstdempende medisin, dersom angst er problemet. Og om det er en gammel hund som har vondt i ledd, så kan den få smertestillende og betennelsesdempende for å hjelpe den å holde seg i aktivitet.

Har man en eldre hund, er det anbefalt å begynne å gi den spesialfôr for seniorer fra de er sju-åtte år gamle.

– Det er spesialfôr som er tilsatt ingredienser som er positivt for helsen deres. Fôring av eldre hunder er viktig, man må fôre etter alder og aktivitet, sier Gravning.

– Ser man symptomer på demens, finnes det også fôr som er tilsatt stoffer som mange mener kan ha gunstig effekt. Men det er greit å være obs, for det finnes en jungel av produkter der ute med tilskudd og ting som ikke hjelper. Kjøper man et fôr beregnet på eldre hunder, bør det være tilstrekkelig.

Priceless moments Det vanskeligste for en hudeeier, er å bestemme når hunden skal få slippe. (sanjagrujic/Getty Images)

Det vanskeligste valget

Når kjæledyrenes liv går mot slutten, venter det noen tøffe beslutninger på deg som er dyreeier.

– Det er alltid vanskelig å vurdere når man skal avlive, sier veterinæren.

– Det er i utgangspunktet ikke ulovlig å bli gammel. Er hunden glad, spiser, drikker, er fornøyd og lever et hundeliv, må man gå ut ifra at den har det bra. Men det er alltid vanskelig. Om man har hatt en kjempefin hund i tolv-fjorten år, der alt har vært bra, så er det ikke lett om den begynner å bite etter deg eller tisser ned huset ditt tre ganger om dagen, sier Gravning.

– Det er et dilemma for folk. Om hunden spiser, drikker og er glad, men ødelegger parkett og tepper – skal du da avlive hunden fordi den tisser på gulvet? Det er ikke lett for meg å si hvor grensen går. Vurderingen er alltid om det er et fint hundeliv eller ikke.

Jan Gravning husker spesielt en kunde, som ofte kom inn med en gammel hund.

– Den fungerte noenlunde, men hver gang ville mannen snakke om når vi skulle avlive den. Til slutt spurte jeg om han var lege, siden han var så opptatt av det. Nei, sa mannen, jeg er prest. Det sier litt at han også var usikker, som har jobbet med disse spørsmålene om liv og død hele livet. Det er ikke lett.

Som veterinær er det heller ikke hans jobb å bestemme når dyret skal avlives.

– Jeg kan ikke ta den avgjørelsen, hvis det ikke er helt åpenbart at dyret lider. Men det kan hjelpe eieren å bestemme seg hvis jeg sier at om det var min hund, så hadde jeg latt den få slippe. Det kan være til hjelp for eieren, men da må jeg være ærlig med det, sier Gravning.

– Vi er ganske flinke til å ta oss av situasjonen om et dyr må avlives. Det er lite dyret får med seg, de kjenner et lite stikk fra injeksjonen, og etter det, så sovner de inn.

En studie fra 2017 har estimert at så mange som 14–22 prosent av hunder over åtte år har CDC, og at forekomsten øker eksponentielt med alderen på hunden.

I 2022 viste en annen studie at risikoen for demens øker med 52 prosent for hvert år etter at hunden har fylt ti år.

Symptomer på demens hos hund

Er desorientert

Mindre opptatt av sosiale interaksjoner

Endret sovemønster

Ikke lengre husren

Endret aktivitetsnivå

Økt frykt eller aggresjon

Redusert hukommelse og evne til læring

Kilde: Hunomhund.no

