Vil gjøre Vålerenga til et litt mer voksent lag: – En tøff situasjon

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Mot Sandefjord sist startet Vålerenga med to 17-åringer (Filip Thorvaldsen og Alexander Hammer Kjelsen) og to 18-åringer (Seedy Jatta og Magnus Bech Riisnæs). På benken satt to 20-åringer (Vitinho og Mathias Emilsen), ytterligere en 17-åring (Jones El-Abdellaoui) og en 18-åring (Jacob Dicko Eng).

– Vi bruker de spillerne vi mener gir oss best mulighet til å vinne de kampene vi spiller. Mot Sandefjord var det med de unge spillerne som startet, og det kommer vil til å fortsette med, sier Vålerenga-trener Geir Bakke.

På trening denne uka har begge nysigneringene Martin Kreuzriegler og Elias Hagen vært en del av førstelaget, og planen er å skaffe litt mer erfarenhet og voksenhet inn i førsteelleveren.

– At klubben har rigget seg sånn at man er avhengig av så mange ungutter på en gang i den tøffe situasjon vi er i nå, er ikke det beste. Det er noe heller ikke ungguttene får de beste opplevelsene ut av. Nå har vi fått inn to med litt erfaring som kan være med å bidra, og med Håkans tilbake på laget er vi også litt mer voksne, forteller Bakke.

Medvirkende årsak

Selv om klubben har mange store talenter, kan den unge satsingen til Vålerenga være en medvirkende årsak til situasjonen klubben befinner seg i. Det mener sportssjef Joacim Jonsson.

– Vi har ønsket å ha en ung tropp og prioritert det, men det har kanskje gått litt for fort, som heller ikke er bra for de unge spillerne, så vi må prøve å finne en god balanse der. De unge spillerne skal jo ha noen mer erfarne spillere å strekke seg etter, og de mer erfarne spillerne skal ta av litt av presset de yngre spillerne får på seg, sier sportssjef Joacim Jonsson.

Svensken mener at det ikke er et særskilt problem for førsteelleveren at klubben har mange unge spillere.

– Det går mer på kvaliteten på treningene, det som skjer i garderoben og den totale pakken man får av en blanding mellom unge og mer rutinerte spillere som vi kanskje mangler litt. De unge spillerne er alle topptalenter i sine posisjoner, men de har kanskje fått litt for viktige posisjoner litt for tidlig, sier Jonsson.

Kan slå begge veier

Blant de mer erfarne spillerne på laget er Stefan Strandberg og Torgeir Børven. Sistnevnte mener det kan slå litt begge veier med så mange unge spillere.

– På en side kan du være for ung til å skjønne alvoret og konsekvensene, ellers kan du få skjelven og binde deg opp slik at du ikke klarer å prestere. Jeg synes ungutta som har vært her har levert godt over tid, og for å bli en god spiller i Eliteserien må du få sjansen til å vise det. Eliteseriespiller er ikke noe du er, men noe du blir med tillit og spilletid over tid. Det tar tid å gå fra å være et talent til å bli en fast starter, og enda mer tid til å bli en stabilt god spiller og kanskje videre derfra. Sånn må det gjøres, sier Børven.

VIF-spissen regner med at trener Geir Bakke og resten av støtteapparatet tar ut laget som gir best mulig sjanse for seier, uavhengig om det er med unggutter eller ikke. Men for egen del er han klar til å hjelpe.

– Vi litt eldre og mer erfarne har forskjellig måter vi kan hjelpe på. Noen av oss kan bidra til å ufarliggjøre ting, mens andre kan stille krav og kjefte litt. Vi må alle bidra på hver vår måte, da alle responderer på ting forskjellige, og trenger forskjellige ting for å prestere best mulig. Derfor er det viktig at vi tar vare på de som vokser på vår ledermåte. Så kan Stefan for eksempel ta de som må strammes opp, mens jeg hjelper de som trenger å ufarliggjøre ting slik at de ikke knyter seg, sier Børven.

