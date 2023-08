Elias Hagen om VIF-overgangen: – Utfordringen trigget meg

INTILITY ARENA (Dagsavisen) Elias Hagen ble mandag klar for Vålerenga etter en overgang fra Allsvenskan-klubben IFK Göteborg. Dette skjer kun et halvt år etter han ble hentet til Göteborg fra Bodø/Glimt. Mandag ble han hentet for å styrke midtbanen til de kongeblå. Gutten som er vokst opp på Oslo-øst er glad for at han kan ta på seg den kongeblå drakta.

– Det er gøy å få spille for Vålerenga. Jeg er jo fra Groruddalen og Veitvet selv, og har sett på Vålerenga da jeg var yngre. Jeg husker også at jeg var med på arrangementer der man kunne møte spillerne, og fikk møte spillere som Moa (Abdellaoue) og Bojan Zajic. Så jeg har fulgt dem lenge, og nå skal jeg endelig få spille for dem også, forteller nysigneringen Elias Hagen til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga her

Mange faktorer som spilte inn

Etter å ha forlatt et Bodø/Glimt-lag som kjempet om gullet, valgte han først IFK Göteborg og nå Vålerenga som begge sliter i nedrykkstriden.

– Hehe, ja det virker kanskje litt merkelig, men det var mange faktorer som gjorde at det ble Vålerenga etter kun et halvt år i IFK. Det kom etter hvert inn en ny trener som ville spille på en annen måte, og jeg var ikke så begeistra for den måten å spille på om jeg er ærlig. Når VIF da var veldig på, og klubbene ble enige, måtte jeg ta et valg og valgte Vålerenga da jeg synes det virka mer triggende, sier Hagen.

Det at Vålerenga også var interessert da han dro fra Glimt til Göteborg hjalp på.

– Det er selvfølgelig kult at klubben har fulgt med litt over tid, og at de har gjort research på meg og ikke bare vil ha meg som en nødløsning fordi det går dårlig. Vålerenga viste også interesse for meg allerede i januar da jeg dro fra Bodø, og det spilte selvsagt inn, forteller midtbanespilleren.

Elias Hagen under sin første økt som Vålerenga-spiller (Pål Karstensen)

[ Klanen krever endringer i Vålerenga: – Det er frustrerende å se på ]

– En god balansespiller

Hagen beskriver seg selv som en pasningssterk midtbanespiller som er god med ballen.

– Jeg liker veldig godt kombinasjonsspill og spill langs bakken, med mye bevegelser og i tillegg kunne være kreativ, sier han.

På tirsdagens formasjonsøkt gikk Hagen rett inn på førstelaget, og fant sin plass mellom Petter Strand og Henrik Bjørdal i en trio på midten. VIF-trener Geir Bakke er veldig glad for å ha fått inn Hagen der.

– Elias er en tenker, og en teknisk godt skolert spiller med god oversikt. Når lagene han har spilt i tidligere har vært gode, har han som regel vært veldig god. Han er en type som kan diktere tempoet i kamper og skjønner når man skal øke tempo og når man skal senke det. Han er kort sagt en god balansespiller, forteller Geir Bakke til Dagsavisen etter tirsdagens trening.

– Det er hyggelig at han sier det, men det kan ofte være at når man spiller den posisjonen som er i hjertet av laget, kan det fort være det som gjør at det bikker kamper den ene eller den andre veien, sier Hagen.

[ Bakke åpner for nye formasjonsgrep etter Hagen-signering ]

Vålerenga-trener Geir Bakke sier at klubben med nysigneringen Elias Hagen har fått flere valgmuligheter (Pål Karstensen)

Triggende

Sportssjef Joacim Jonsson er også storfornøyd med signeringen som er gjort.

– Elias er en mer langsiktig investering. Han har litt andre spisskompetanser enn det de andre midtbanespillerne våre har. Han er veldig pasningssikker og veldig trygg med ballen, i tillegg til at han er en taktisk meget klok spiller. Det er også ekstra kult at han er Oslo-gutt, sier Jonsson til Dagsavisen.

Hagen innrømmer at det å kunne være med å snu årets sesong for Vålerenga er noe som trigger han.

– Det blir jo tøft å snu det med en gang. Vi har jo kun tre seiere på den første halvdelen, så det sier seg selv at det blir vanskelig å plukke trepoengere på rekke og rad bare fordi jeg ble signert. Men alle i klubben har troen på at vi skal løfte oss, og alle jobber hardt for å snu det. Det var litt triggende for meg også, det å få være med på å løfte løfte laget opp fra en dårlig posisjon og opp til der vi bør være som klubb. Hvis jeg kan komme inn her og bidra til at det skjer, så hadde det vært veldig gøy, avslutter Veitvet-gutten.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Blytungt jubileumstap sender Vålerenga ordentlig ned i driten ]

[ Nedrykksspøkelset lurer etter verste hjemmerekke på 48 år: – Nå ser det stygt ut ]