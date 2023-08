INTILITY ARENA (Dagsavisen) Selv om Vålerenga ikke har hatt en bra start på denne sesongen har det kommet noe godt ut av dette året. Det at unge spillere får viktige roller i laget tidlig kan både være positiv i form av at de i ung alder får mye rutine og lærer seg å håndtere presset.

En av dem som har fått en svært sentral rolle i årets Vålerenga-lag er spissen Seedy Jatta. I en alder av 20 år er han både midtspissen til Vålerenga og toppscoreren til Vålerenga med siden fire fulltreffere.

– Det er gøy å ha en sentral rolle i en så stor klubb allerede i ung alder. Jeg lærer fra alle de eldre rundt meg som hjelper meg og gir meg tips. Jeg står ikke i denne viktige rollen alene, forteller Seedy Jatta til Dagsavisen etter fredagens trening.

Tenker ikke på presset

Når det kommer til presset og utviklingen sin videre har han fått god hjelp fra de tidligere og nåværende spissene til Vålerenga.

– Jeg tenker ikke så mye på ting jeg ikke kan gjøre så mye med, og press er en av de tingene. Jeg går rundt på banen og koser meg med fotballen. Jeg har lært mye av (Torgeir) Børven, Vidar (Örn Kjartansson) og Matti (Mathias Vilhjálmsson). Vidar og Matti har hjulpet meg når de var her, også hjelper Torgeir meg nå med hvordan jeg skal avslutte i forskjellige scenarioer, forteller Jatta.

Han innrømmer at det er tungt at laget ikke presterer, men tror på en snuoperasjon.

– Det er kjipt å være spiss i et lag som er inne i en tøff periode som det vi er i nå, men vi skal klare å snu dette ved å jobbe hardt og ikke slippe inn lette mål. Samtidig må vi score flere mål selv, og få marginene på vår side i stedet for sånn det har vært i de siste kampene. Vi kan ikke gjøre annet enn å brette opp ermene og trene enda hardere og prestere enda bedre, sier midtspissen.

Jatta er optimistisk før møtet i Drammen.

– Jeg tror vi har en veldig god mulighet til å vinne. Vi ser at Strømsgodset også er inne i en tøff periode, så her er det fullt mulig å vinne, avslutter 20-åringen.

Fornøyd med utviklingen

Vålerenga-laget har trent mye defensivt siden Bakke tok over.

– Utviklingen til gutta på den defensive strukturen har vært ok etter at jeg tok over, men jeg føler den har sviktet litt i de viktigste situasjonene som har gjort at det har blitt knepne tap i stedet for at vi hadde klart å få med oss noe. Grunnen til at det blir sånn er at det er noen viktige situasjoner som vi rett og slett ikke er skarpe nok i, og da blir det sånn, forteller Geir Bakke til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Geir Bakke er fornøyd med utviklingen til de unge spillerne. (Pål Karstensen)

Bakke er fornøyd med hvordan de unge har utviklet seg på den tiden han har sittet i sjefsstolen.

– Jeg synes de unge har klart seg veldig bra, selv om man skulle ønske at de hadde fått mer spilletid uten at de er i en situasjon hvor de har litt kniven på strupen. Det må man bare leve med, prøve å glemme, og konsentrere seg om det man kan gjøre noe med akkurat nå, sier Bakke og fortsetter:

– Det er vanskelig å si om presset i tidlig alder bremser utviklingen eller ikke, men det tror jeg er veldig individuelt om man klarer å håndtere det presset eller ikke. I fotball er det alltid litt press uansett om det er det ene eller det andre. Spiller du i Eliteserien, vil du alltid spille med en viss forventning fra omgivelsene, forteller Bakke.

Jakter sin første trepoenger

Vålerenga sjefen forventer en vanskelig kamp lørdag kveld.

– Det blir en tøff bortekamp, da Godset tradisjonelt er mye hvassere hjemme enn borte. De har dødballstyrke og kontringer med litt x-faktor i laget sitt. Det må vi må passe på, også må vi prøve å få til en god utgave av oss selv. Jeg tror det blir viktig at vi tenker på balansen i laget, sånn at vi ikke blir tatt på overgangsspill og ser ut som et lag, forteller VIF-treneren.

Selv om det har blitt fire strake tap på Bakke så langt, er troen på poeng sterk.

– Det er en god mulighet til å få tre poeng, men det følte vi også mot både Sandefjord og Odd sist. Fotball avgjøres som regel i begge bokser, og man må ha 100 prosent tilstedeværelse når det brenner litt bakover og når det virkelig drar seg til fremover. Vi må være enda mer på og det jobber vi med nå, sier Bakke som forteller at det kun er Omar Bully som ikke er klar for kamp.

– Omar sliter litt med en skade i bakside lår, og Stefan har hatt tre fine økter denne uka. På fredagens trening fikk han lov til å roe litt ned, med tanke på sånn situasjonen har vært. Han skal være klar til lørdag, så det er full tropp som reiser til Drammen utenom Omar, forteller VIF-sjefen.

