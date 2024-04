Camilla fant katten sin i en blodpøl med knekt nakke og kjeve: - Grusomt!

Fredag fant Camilla Hasle Myhrvold katten sin død opp i en blodpøl med nakken og kjeven knekt ved Ole Bulls gate og Torshovgata i Oslo.

Hun beskriver «Bobby» som en nysgjerrig og sosial gråstripete katt. En katt naboene kjente til. Han var kun ni måneder da den kom til familien Myhrvold, og i går når han døde ble han akkurat 14 måneder.

– Bobby ønsket å gå ut og jeg slapp han ut klokken sju på morgen, og fortsatte mine daglige gjøremål, helt til jeg fikk melding fra nabo kvart over åtte og løp ned trappa. Da fant jeg han ute i bakgården, med flere av naboene rundt seg. Den lå inne ved veggen mellom noen stoler og en plankehaug, slik at en bil ikke ville kommet til. Halsbåndet var tatt av og det fant vi noen meter unna, sier hun og legger til:

Kjeven og nakken var knekt, og det var blodsprut rundt på veggen, bakken, stoler og plankene. Det var helt grusomt! Jeg ble først sjokkert, og så knust. Noen naboer la et teppe over Bobby, forteller hun.

Bobby ble funnet død på fredagsmorgen. (Privat)

Ønsker å vite

Hun fortellere videre at ingen hadde hørt eller sett at det hadde skjedd noe. Noen av naboene hadde vært ute halv åtte og da hadde heller ikke de sett Bobby.

– Det betyr jo at det må ha skjedd noe med Bobby mellom halv åtte og kvart over åtte. Det er veldig travelt på bakgården, med flere naboer som er ute, og flere håndverkere som er til stede siden det bygges i nabolaget. Det er en blokk med vinduer mot bakgården. Det finnes også en Coop Extra her i nærheten med overvåkingskamera, men dessverre har ingen kunnet hjelpe oss, forteller hun.

Rett bort i gata er det også en veterinær og Camilla bestemte seg for å ta med Bobby dit. Veterinæren ba familien politianmelde, noe familien gjorde. Det førte til at politiet også kom.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Naboene la teppe over Bobby, Saken er nå politianmeldt. (Privat)

Påført traume

– Både politiet og veterinæren konkluderte med at katten var påført en traume. Jeg spurte om Bobby ble påkjørt eller om det var noen som hadde tråkket på han, eller bevisst skadet Bobby. Det kunne de dessverre ikke svare på, sier hun og legger til:

– Jeg håper nesten at han har blitt påkjørt enn at noen har gjort dette bevisst. Nå går vi og gnager hele tiden på hva det er som har skjedd.

Camilla forteller videre at hele situasjonen har vært traumatiserende for familien, og at planen nå er å finne ut av hva som har skjedd med Bobby i håp om å få noen svar. Derfor la hun ut et innlegg på Facebook-siden Torshovs venner. I skrivende stund har innlegget fått 41 kommentarer og åtte delinger, men ingen har gitt dem svaret på hva som har skjedd med Bobby.

– Vi er i sorg og sjokk, og plages av at vi ikke skjønner hva som har skjedd. Derfor håper jeg at hvis det er noen der ute som vet noe at de kan si ifra, fordi det hadde hjulpet oss i sorgen, avslutter Myhrvold.

Les også: Reddet tusen katter fra å bli solgt som svinekjøtt

Les også: Katt på resept? Kjør debatt!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen