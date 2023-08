Sportssjef Joacim Jonsson tar selvkritikk: – Har ikke vært gode nok

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga har hatt en trøblete vår og sommer med kun tre seiere den første halvdelen av sesongen. Sportssjef Joacim Jonsson var tidlig ute og mente at Vålerenga kunne være med å kjempe om medalje denne sesongen. Status ved inngangen av august er direkte nedrykk.

– Glimt er en klasse bedre enn de andre lagene i Norge. Etter dem er det veldig jevnt. Vi har ikke vært gode nok, det er det ingen vits å legge skjul på. Samtidig som vi har hatt litt marginer imot, har vi kanskje hatt en litt for ung stall og gjort prioriteringer som har ført til at vi mangler litt erfaring i stallen. Det har igjen vært med å påvirke resultatene, sier Jonsson til Dagsavisen som ikke ønsker å kommentere «utenomsportslige» ting eller hvorvidt han har vurdert sin stilling etter årets sesong så langt.

Tar selvkritikk

Tirsdag åpnet overgangsvinduet, og Vålerenga har så langt forsterket laget med Martin Kreuzriegler og Elias Hagen. Det kan forventes mer aktivitet på overgangsmarkedet fra Vålerenga.

– Det kommer nok både til å komme spillere i troppen, men det kan også hende det er noen som forsvinner. Gjør det det kan den snøballen rulle litt, men det er absolutt sjanser for at det kommer flere inn. Vi ønsker litt mer erfarne spillere, som har vært med på litt tidligere. Samtidig er personlighet og hvilken type de er både på og av banen veldig viktig å ta med seg i vurderingen. Vi ser etter både forsvarsspillere og angrepsspillere, så får vi se om det forsvinner noen ut også, sier han og fortsetter:

– Vi ser etter spillere både i inn- og utland, men det er et veldig dyrt marked i Norge om dagen, legger han til.

Sportssjefen innrømmer at Vålerenga har vært for dårlig der det gjelder som mest.

– Vi har vært best i nesten alle hjemmekampene våre i år, og burde ha vunnet alle utenom mot Bodø og Molde der vi taper fortjent. Det trengs lite for å score på oss, samtidig som vi sliter med å score mål selv, så vi har ikke vært dyktige nok i begge bokser, sier Jonsson.

Tror VIF må vinne halvparten

Nylig feiret klubben 110 år, men det ble et jubileum med bismak da Vålerenga forlenget sin katastrofale hjemmerekke med nok et tap på eget gress.

– Borte har vi vært som normalt, men hjemme har vi vært fryktelige. Det er vanskelig å si hva som har gått galt fra i fjor da vi var ganske gode hjemme. Vi kan skylde på marginer og sånn, men vi har rett og slett vært for dårlige, sier Jonsson som erkjenner at det blir en tøff høst på Valle.

– Jeg tror vi må vinne halvparten av kampene som står igjen for å holde oss. Når du kun har vunnet tre kamper den første halvdelen av sesongen, så sier det seg selv at det blir veldig vanskelig. Det er ikke bare og knipse, så ordner det seg. Vi har veldig respekt for situasjonen, og er veldig klar over at det ikke er noen klubber som er for store til å rykke ned, sier svensken og fortsetter:

– Det har vi sett på Brann, Viking og Lillestrøm de siste årene. Vålerenga har også rykket ned tidligere og det samme har andre store klubber gjort. Det blir en tøff høst med mye hard jobbing, og jeg tror det vil leve hele veien inn, men vi mener selv vi skal klare å snu dette, sier Jonsson.

