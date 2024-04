Kristi Noem skøyt sin hund og geit: – Hun er bevisst grusom

Kristi Noem, med norske aner, er svært aktuell til å bli visepresidentkandidat for Donald Trump. I sin nye bok «No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward» avslører hun nå at hun skjøt og drepte sin egen hund, melder The Guardian som har fått tak i et eksemplar før boka kommer ut neste måned.

Reaksjonen har haglet siden historien ble kjent.

– Amerikanere flest elsker hundene sine, og vi mistenker at de vil se på Noem som en psykotisk gærning for å ha sluppet denne løsslupne valpen løs på høns og deretter straffet henne ved å bestemme seg for å personlig skyte henne i hodet i stedet for å forsøke å trene henne opp eller finne en mer ansvarlig verge som kunne gi henne et ordentlig hjem, skriver senior visepresident i PETA, Colleen O’Brien på PETA sine egne nettsider.

Forfatteren og journalisten Rick Wilson som er anti-Trump og med i The Lincoln Project kaller Noem for «bevisst grusom» og «søppel» på sin X-konto.

FILE PHOTO: South Dakota Republican party rally in Rapid City Guvernør Kristi Noem her sammen med tidligere president i USA, Donald Trump. (Jonathan Ernst/Reuters)

Det var en gang en hund, en geit og tre hester

I boka beskriver hun at hunden som fikk navnet Cricket hadde en aggressiv personlighet, og målet hennes var å trene hunden opp til fasanjakt for å roe hunden, men at det ikke gikk som forventet.

Ifølge Noem oppførte ikke hunden seg tross forsøk med elektronisk halsbånd, og da hunden angrep kyllingene til en familie hun kjente skriver hun at hun til slutt måtte skyte hunden.

Den republikanske guvernøren innrømmer i boka at hun begynte å hate hunden sin, og at hun mener hunden oppførte seg som en dressert snikmorder. Ifølge henne ble hunden farlig for alle hun kom i kontakt med og hun innså at hunden måtte avlives, og derfor valgte hun å skyte hunden sin.

Det er imidlertid ikke den eneste skyteepisoden Noem forteller om i boka, da familien hennes også eide en hanngeit som var «ekkel og slem», fordi den ikke var kastrert. I tillegg luktet geita ekkelt og harskt og i likhet med hunden elsket også geita å jage. Derfor bestemte hun seg for å skyte den også, men geita unnslapp det første skuddet da den klarte å hoppe unna og fikk kun et sår. Da skriver Noem at hun gikk tilbake og hentet en ny patron og skjøt geita på nytt.

I tillegg til hunden og geita har Noem også avlivet tre hester. I boka forteller hun at hun er glad i sine dyr, men at «noen ganger må man ta vanskelige avgjørelser».

Obama Dog FILE - In this April 14, 2009, file photo President Barack Obama and first lady Michelle Obama show off their new dog Bo, a six-month-old Portuguese water dog given to his daughters Malia, center, and Sasha Obama, left. B died Saturday, May 8, 2021, after a battle with cancer, the Obamas said on social media. (AP Photo/Ron Edmonds, File) (Ron Edmonds/AP)

Flere dyrehistorier

Det er ikke første gangen en republikansk presidentkandidat er i hardt vær på grunn av sin dyrehistorie.

I 2012, da Mitt Romney var republikanernes presidentkandidat, ble han hengt ut for å ha bundet hunden Seamus til taket på familiebilen under en biltur.

Hunden ble da plassert i en kasse som han festet til toppen av bilen for en 12-timers kjøretur fra Boston til Ontario. På et tidspunkt fikk Seamus diaré, som gjorde at Romney måtte kjøre over til siden av veien og vaske frontruten, skriver CBS.

I 2016 fikk også daværende president Barack Obama kritikk fra sine motstandere da han i en bok skrev om at han spiste hund da han bodde i Indonesia fra han var seks til ti år.

