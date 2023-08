Kreuzriegler klar til dyst: – Håper jeg er en perfect match for Vålerenga

Østerrikske Martin Kreuzriegler ble VIF-trener Geir Bakkes første signering, da han ble presentert for snart to uker siden. Nå er overgangsvinduet åpent og Vålerengas nye midtstopper klar for spill. På trening denne uka har 29-åringen blitt trent inn i VIFs trebackslinje, og kan kanskje få sin VIF-debut i Drammen.

– Jeg tror trebackslinjen som Vålerenga har lagt om til skal passe meg veldig bra. Det siste halvannet året i Polen spilte jeg på venstresiden med tre bak i hver eneste kamp, så jeg er vant med det. For meg blir det viktig å forstå hva Geir ønsker av meg i den posisjonen, men jeg føler meg komfortabel i en treer bak, sier Kreuzriegler til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg mener også en treer bak passer min spillestil, da jeg liker å være med i angrep de gangene det er mulig. Det klart viktigste er selvsagt å være så god du kan i forsvar, men jeg håper også å bidra fremover på banen hvis det er mulig, forteller Kreuzriegler.

Tøft å forlate Norge

Kun Sandefjord, Aalesund og HamKam har sluppet inn flere mål enn Vålerenga så langt, og felles for dem alle er at de er innblandet i nedrykksstriden. VIF-stopperen håper å komme inn og stoppe lekkasjen.

– Jeg håper jeg er en perfect match for Vålerenga. Jeg tror jeg skal ha de kvalitetene som klubben leter etter i en midtstopper, men jeg liker ikke å snakke så mye om hva jeg kan gjøre, men heller vise det ute på banen. Jeg gjorde det ganske bra da jeg var i Sandefjord, og kjenner ligaen og hvis jeg spiller på det nivået jeg vet jeg har inne, er jeg ganske sikker på at jeg kommer til å passe godt inn, sier østerrikeren.

Kreuzriegler fikk 51 kamper fordelt på to sesonger i 2020 og 2021 for Sandefjord, og scoret mål i begge. 29-åringen forteller at det var tøft å forlate Sandefjord da han gjorde, og er glad for å være tilbake i Norge.

– Det var veldig tøft å forlate Norge i det hele tatt egentlig. Jeg trivdes veldig godt her da vi var her sist, og satte pris på alt her fra fotballen, til folkene og hvordan det er å leve i Norge. Da jeg dro var jeg klar på at hvis muligheten bød seg, skulle jeg dra tilbake. Heldigvis kom Vålerenga på banen, så jeg er veldig glad for det, sier Kreuzriegler.

– Martin er hel ved

Det var også gjennom tidligere lagkamerater i Sandefjord at overgangen kom i stand.

– Harmeeth Singh som jeg spilte med i Sandefjord, kjente Geir Bakke og anbefalte meg til han. Etter at jeg fikk vite om Vålerengas interesse gikk alt veldig kjapt egentlig. Jeg snakket med Geir og kom hit for å se stadion og fasilitetene og hilse på folk. De fikk sett hvilke kvaliteter jeg har og truffet meg, og nå midt i sesongen trenger de en som er spilleklar med en gang, så da var jeg en god match, sier han.

VIF-trener Geir Bakke forhørte seg også hos reservekeeper Jacob Storevik som også var lagkamerat med Kreuzriegler i Sandefjord.

– Martin var ledig, vi kjenner spilleren fra før, og han kjenner norsk fotball fra før. Han kommer ikke til å revolusjonere norsk fotball, men var god og solid i Sandefjord og var et trygt valg. Sånn situasjonen har vært i klubben med tanke på forsvarsspillere var det viktig å få inn noe, og da ble det et godt valg når han dukket opp, sier Bakke og fortsetter:

– Altfor ofte surrer man i et marked, og ender opp med spillere som ikke har spilt på flere måneder. Du vet heller ikke helt innstillingen de kommer med, men dette er en som har spilt i Norge. Han er god venn av Harmeth Singh, som gikk god for personligheten hans, og det gjorde også Jacob som fortalte at Martin var hel ved, sier Bakke.

Har fulgt med på Vålerenga

Siden han forlot Sandefjord har han fulgt med på Eliteserien, og fått med seg Vålerengas prestasjoner tidligere i år.

– Det er alltid overrraskende når en så stor klubb som Vålerenga gjør det så dårlig som de har gjort i år, men sånt skjer i fotball. Også med større klubber enn Vålerenga. Nå handler det bare om å komme seg opp av nedrykkstriden, klatre på tabellen og avslutte sesongen på en god måte, sier østerrikeren.

Første sjanse for det kommer mot Strømsgodset i Drammen på lørdag. Et lag som også har slitt litt med formen i det siste, og står med tre strake tap. Kreuzriegler skal på sin side inn for å stabilere VIF-skuta.

– Det viktigste du må gjøre når du er i motgang som Vålerenga er nå, er at du må holde deg til det du kan og spille enkelt. Det er viktig å ikke ta for stor risiko i valgene dine, og prøve å få tilbake selvtilliten med gode pasninger eller gode handlinger på banen. Det er opp til spillergruppa som enhet å komme seg ut av denne situasjonen, og da er det viktig at gruppa er samlet. Hvis vi vinner i Drammen kan selvtilliten fort komme tilbake og ting kan snu. Det skjer fort i fotballen, sier VIFs nye midtstopper Martin Kreuzriegler.

