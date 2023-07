Poengdeling i kampen Nordstrand «måtte» vinne: – Surt

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): 0–0 gjør at det fortsatt er 12 poeng opp til serielederne.

Før kampen var oppskriften rimelig enkel – Follo lå på topp med 34 poeng, Nordstrand på 4. plass med 22. Kun det beste laget rykker opp fra avdelingen, så ved en Follo-triumf kunne man trygt si at opprykkstoget hadde gått for Nordstrand, selv om lagene møtes også i neste serierunde.

Og selv om Nordstrand var det førende laget, hadde skudd i stolpe og en annullert, ble det målløst i den svært viktige kampen for Nordstrand.

– Det er jevnt og tett. Jeg føler vi er det førende laget, men vi skaper ikke nok sjanser. De har et par dødballer de er farlige på, men de er nok veldig fornøyde med 0–0. Vi burde vunnet, men vinner vi over dem neste helg er vi bare ni poeng bak dem. Det er fortsatt mange poeng å spille om, sier trener Thomas Holm.

Han mente at det lørdag ikke så ut som om Follo faktisk ligger 12 poeng foran.

– Vi er best, men har ikke flyt. Det var ikke like ille i dag, men vi burde ha vunnet mange kamper med flere mål. Men vi har god intensitet i spillet, de ligger nede og drøyer tiden og har kramper. Det er mye bra som skjer, sier treneren videre.

[ Slik vurderer vi Vålerengas prestasjoner i jubileumstapet for Sandefjord (+) ]

– Vi hadde muligheten

Også Nordstrand-kaptein Oliver Midtgård var skuffet etter kampen.

– Det er surt. Vi hadde muligheten, men vi tok den ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var to poeng tapt, både om man ser på tabellen og hvordan det utspilte seg. Vi burde ha vunnet om vi skulle ha vært med i toppen, men det er en kamp til mot dem neste helg som vi må vinne. Alt kan fortsatt skje, sier han.

– Vi tar med oss at vi er helt på høyde, om ikke bedre, enn dem. Det har blitt for mange uavgjorte mot på papiret dårligere motstand. Vi visste at Follo var bra, men vi har tapt for mange poeng i kamper vi burde vunnet, sukker spissen, som var – som vanlig – et uromoment for motstanderens stoppere.

[ KFUM-rekruttene knuste Oppsal (+) ]

To gode Nordstrand-sjanser

Begge lagene kom fra store seire i sist runde – Follo slo KFUM 2 4-0, mens Nordstrand høvlet over Hammerfest og vant 11–0. Follo spilte i de kjente rosa trøyene, som de ble godt kjent for da de på sensasjonelt vis tok seg til cupfinalen i 2010, der de tapte for Strømsgodset.

Nå ser situasjonen en annen ut – Follo spiller på nivå fire, men har fått en god start på sesongen og sto med 34 poeng på de første 12 kampene før lørdagens toppkamp (11 seire, 1 uavgjort).

Nordstrand, som gjorde én endring fra 0–11 sist helg (Kuci inn, Nysæter ut), var farlig frampå etter sju minutter, etter en corner. Ballen ble svingt inn av Nidal Loulanti, og etter litt klabb og babb ble ballen akkurat klarert fra Follo.

Minuttet senere slo Red Chikh en perfekt pasning gjennom til Ola Hognerud, som slo inn og fant Luka Fajfric. Spissen flikket på første stolpe, men ballen gikk i nettveggen.

[ Blytungt jubileumstap sender Vålerenga ordentlig ned i driten (+) ]

Gigantisk dobbeltsjanse

12 minutter var spilt da det var smått utrolig at ikke Follo tok ledelsen. Først kom Håvard Dalseth helt alene med Jonathan Reiersen og skjøt fra fem meter, men målvakten reddet. På returen headet Markus Solvang Ottesen mot det åpne målet, men Hognerud var en reddende engel og fikk blokkert i siste liten.

Så var det Nordstrands tur, fem minutter senere. Chikh slo perfekt inn og fant Fajfric, som fikk god klem på headingen mot mål. Sander Østbye vartet opp med en meget god redning.

Grunnet varmen ble det en stopp i spillet etter halvspilt 1. omgang. Og det skjedde ytterst lite de siste 20 minuttene av den første omgangen, som gjorde at det sto 0–0 til pause.

Annullert scoring

Nordstrand trodde de hadde gått opp til 1–0 etter ett og et halvt minutt i 2. omgang. Midtgård banka ballen i mål etter pasning fra Fajfric, men spissen var noen centimeter i offside og ble blåst av.

Kvarteret senere var det Chikh som var på farta. Han dro av tre spillere i rosa før han skjøt. Ballen gikk like utenfor.

68 minutter var spilt da Follo skapte sin første sjanse i 2. omgang, og da kom det to raske. Først skjøt Sondre Halvorsen langt over fra fem-seks meter. Så skjønt Robin Gonella fra 20 meter – via Kuci – og centimeterne utenfor.

[ Kåffa og Skeid spilte seg varme – begge jobber med nye spillere inn (+) ]

Stolpetreff og stor cornermulighet

Så tok Nordstrand fullstendig over og fikk en astronomisk mulighet etter 83 minutter. August Jenssen slo inn foran boks, men ballen traff innsiden av stolpen og danset på linja i flere sekunder. Det var helt utrolig at det ikke sto 1–0 til hjemmelaget da.

Men gjestene var også farlige – på cornere. Rene Elshaug hadde en gigantisk mulighet etter 89 minutter, men headingen fra to meter gikk utenfor.

På overtid kom Nordstrand to mot en da Midtgård vant ballen på midten, men pasningen ble lest av Elshaug. Han jublet som om opprykket allerede var i boks.

Mer skjedde det ikke på Niffen. Dermed endte det 0–0.

[ Lyn-toppene hyller troppen: – Vi har et sterkt kollektiv (+) ]

– Samme måte og samme kampplan

– Det var en knallhard kamp. Vi burde klart å straffe dem enda hardere på kontringer. 1. omgang var bra – vi var best og viste det. I 2. omgang var det mye stress og vi kjente litt på det. Vi er skuffet. Vi har gitt for mange poeng tidligere i sesongen. Vi må tenke neste, sier Runar Frøhaug Johnsen.

– Dere møter Follo igjen om en uke, borte. Hvordan skal dere slå dem?

– Vi må kjøre på, på samme måte og med samme kampplan. Vi må gå inn med enda mer selvtillit og kjenne på at vi er det beste laget. Og så må vi klare å score.

---

KAMPFAKTA

Nordstrand-Follo 0–0

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Nordstrand Arena, 150 tilskuere

Gule kort: Mohammed Abbas, Edvard Vestby, Oliver Midtgård

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Miran Kuci, Mohammad Abbas, Edvard Vestby, Ola Hognerud – Nidal Loulanti, Runar Johnsen, Trygve Aarstad (Henrik Kvåle etter 80), Reda Chikh (Thomas Reinfjord etter 84) – Luka Fajfric (August Aasgaard Jenssen etter 84), Oliver Midtgård.

---