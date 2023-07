Blytungt jubileumstap sender Vålerenga ordentlig ned i driten

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Før lørdagens jubileumskamp mot Sandefjord var ingen lag i Norges tre øverste divisjoner dårligere på hjemmebane enn Vålerenga i årets sesong. Samtidig var det bare Vålerengas rekruttlag og Raufoss 2 som var dårligere på bortebane enn Sandefjord. Noe måtte med andre ord gi etter i den uhyre viktige bunnkampen på Intility.

Etter en omgang der det ikke skjedde så mye, ga Seedy Jatta Vålerenga en etterlenget opptur da han stanget laget i ledelsen like etter pause. Men i stedet for at VIF fikk med seg en seier i jubileumskampen snudde Sandefjord kampen med to identiske mål på ti minutter. Dermed ble det nok et hjemmetap for Geir Bakkes menn, og denne gangen mot et lag som er blant Norges dårligste på bortebane.

Alle skjønner viktigheten av Sandefjord-kampen, sa Bakke til Dagsavisen før kampen. Han sa også at både han og spillerne skjønte at presset var stort, og at nedrykk faktisk kan bli en realitet. I den kampen Vålerenga skulle snu den dårlige trenden, og gi både seg selv og fansen en etterlengtet opptur, ble kampen i stedet snudd til et gigantisk mareritt da Sandefjord vant på overtid.

Med fem poeng opp til både Stabæk og HamKam på sikker plass, og forbigått av Sandefjord på tabellen, blir det nok en blytung uke på treningsfeltet. Torgeir Børven uttalte til Dagsavisen etter trenerbyttet at Vålerenga måtte få med seg noen resultater for å bygge opp troen igjen, og med tre strake tap for trener Geir Bakke må de poengene komme brennkvikt.

Etter seks minutter så vi et perfekt eksempel på det VIF-trener Geir Bakke ønsker å få til, og har trent inn på treningsfeltet. Et skarpt løp inn i bakrom fra Magnus Bech Riisnæs, et godt oppspill og innlegg inn i midten fra Riisnæs mot Jatta. Angrepet var raskt, det var vanskelig for Sandefjord å henge med, men dessverre var Jatta akkurat litt for sent ute til å skli inn ledermålet.

Fem minutter senere så vi et nytt eksempel, da Bakke ønsket å trekke inn kantspillerne for å overbefolke motstanderens 16-meter med mange løp samtidig. Det så vi da Simen Juklerød først truet fra sin vingback og slapp den til Henrik Bjørdal på vei inn i Sandefjords 16-meter. Bjørdal spilte ballen videre til Filip Thorvaldsen som først fikk et innlegg klarert på strek, så fikk sitt skudd blokkert av Sandefjords keeper, før han til slutt fant Mohamed Ofkir som fikk et sleivtreff på muligheten til å score mot gamle kjente.

Vålerenga var friske det første kvarteret, før kampen ble stoppet i flere minutter etter en skade på tidligere Skeid-stopper Fredrik Berglie. Da var begge lag ute for å drikke, og i løpet av den perioden fikk Sandefjord snakket litt sammen og fikk litt mer kontroll på rommene Vålerenga ønsket å angripe i.

Det gjorde at det ikke skjedde spesielt mye etter at Berglie ble bytta ut halvveis i omgangen. Lagene skiftet på å trille ball seg i mellom på midtbanen og lete etter åpninger i motstanderens lag. Det at Sandefjord heller ikke fant noe åpninger kan også være positivt, etter at Vålerenga har vært altfor åpne og lette å score på så langt denne sesongen.

Minutter før pause fikk Simen Juklerød en god mulighet, men den strøk utenfor fra skrå vinkel. Etter gode åpningsminutter ble det etter hvert en stillingskrig der lagene skiftet på å ligge lavt og ta imot, og begge lag spilte på lav risiko. Dermed ble det heller ikke skapt all verden.

Vålerenga trengte imidlertid ikke mange minuttene etter pausen til å finne det forløsende åpningsmålet. Igjen startet angrepet med et godt oppspill bakfra, der Henrik Bjørdal hadde løpt seg fri. Han kombinerte med Thorvaldsen før ballen gikk ut til Juklerød, som la et glimrende innlegg i feltet som Jatta stupte inn.

For mange minutter gikk det heller ikke før Vålerenga igjen viste at det har litt å gå på for å hindre de rommene trener Geir Bakke ønsker å lukke sentralt i banen. Sandefjords Karl Filip Ottoson får tre gjennom en ball mellom Petter Strand og Mohamed Ofkir slik at Danilo Al-Saed får enorme rom å angripe i. Det fører til at Bjørdal kommer på etterskudd og lager frispark. Det setter Ottoson elegant over muren og i mål.

Nøyaktig det samme skjedde ti minutter senere, da Ottoson igjen spilte opp til Al-Saed mellom Strand og Ofkir. Igjen fikk Sandefjord-spilleren enome rom å boltre seg i, men denne gang gikk han rett på mål og fikk lov til å skyte fra like utenfor 16-meteren. Skuddet var godt, og utenfor Sjøengs rekkevidde.

Vålerenga gjorde mange bytter mot slutten av kampen for å komme seg tilbake i kampen, og tvang fram flere gode muligheter til Torgeir Børven før Petter Strand utlignet. Men der Vålerenga igjen skulle bruke en opptur til å bygge på, kom nok en gigantisk kalddusj da Sandefjord avgjorde kampen på overtid.

Der Fagermos Vålerenga var for enkle å score på, er det nå sånn at Vålerenga skaper lite og likevel slipper inn for mange mål. Selv med trener Bakkes defensive fokus. Hvis du ikke skaper sjanser, og heller ikke klarer å forsvare deg, blir det en blytung høst i nedrykkskampen for Vålerenga.

Kampfakta

Eliteserien, runde 16

Vålerenga – Sandefjord 2-3 (0-0)

Intility Arena, 9910 tilskuere

Mål: 1-0 Seedy Jatta (52.), 1-1 Karl Filip Ottosen (63.), 1-2 Danilo Al-Saed (73.), 2-2 Petter Strand (90.), 2-3 Franklyn Daddys Boy Ntuene (90.)

Gule kort: Henrik Bjørdal, Christian Borchgrevink, Vålerenga. Freddy Nilsen, Sandefjord.

Dommer: Rohit Saggi (Drafn, SBK)

Vålerenga (3-4-3): Magnus Sjøeng – Alexander Hammer Kjelsen (Christian Borchgrevink fra 77.), Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen (Leonard Zuta fra 84.) – Simen Juklerød, Henrik Bjørdal, Petter Strand, Magnus Bech Riisnæs – Filip Thorvaldsen (Jacob Dicko Eng fra 73,), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 84.), Mohamed Ofkir (Jones El-Abdellaoui fra 84.).

