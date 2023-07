Slik vurderer vi Vålerengas prestasjoner i jubileumstapet for Sandefjord

MAGNUS SJØENG – 5. Tok det han skulle før pause, og satte godt i gang ved et par anledninger. Kunne lite gjøre med frisparkmålet Sandefjord utlignet på, og kan heller ikke lastes for de to andre målene.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 5. Stoppervikaren passer bedre inn i en treer enn i en toer, og hadde stort sett god kontroll før pause sammen med Strandberg og Hammer Kjelsen. Flink til å spille gjennom ledd, som han gjorde før Vålerengas ledermål.

STEFAN STRANDBERG – 4. Tilbake i midtforsvaret etter et par kamper ute, og startet med å strø en krempasning i bakrom til Magnus Bech Riisnæs. Hadde ikke så store utfordringer, før Sandefjord plutselig scoret to mål på ti minutter. Ikke raskt nok oppi situasjonene ved noen av anledningene.

ALEXANDER HAMMER KJELSEN – 5. 17-åringen spiller stopper med en ro som får en til å tro at han hadde gjort det i alle sine år. Kunne vært raskere til å støte opp i Sandefjords Danilo Al-Saed ved begge målene.

SIMEN JUKLERØD – 6. Villig med offensivt fra sin vingback, og kombinerte bra med Bjørdal og Thorvaldsen ved flere anledninger. Nærmest scoring av alle før pause, da han ble spilt igjennom av Bjørdal, men skuddet hans fra skrått hold strøk utenfor stolpen. Glimrende innlegg til Jatta før scoringen.

HENRIK BJØRDAL – 6. Frisk fra start med flere løp inn i bakrom som strakk Sandefjord-forsvaret, og skapte muligheter for sine lagkamerater. Glimrende pasning gjennom til Juklerød før hans store sjanse helt på tampen av første omgang. Også involvert i det oppbyggende spillet før 1-0-målet, og var blant Vålerengas mest skapende krafter.

PETTER STRAND – 5. Løper utrettelig, og var veldig flink i posisjoneringsspillet defensivt slik at han klarte å skjære av pasningsvinkler og på den måten tvinge Sandefjord tilbake i banen før pause. Etter pause slapp han imidlertid igjennom to baller i rom, som førte til to Sandefjord-mål. Nydelig brassescoring.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 4. Ble kanskje litt overraskende valgt foran Zuta på vingbacken, men har en veldig løpskapasitet og er trygg og god med ballen. Godt løp i bakrom tidlig i kampen da han nesten fant Jatta. Ikke like god defensivt som Zuta, da han slipper inn litt for mange innlegg for trener Bakkes smak.

FILIP THORVALDSEN – 3. Starter villig i bakrom, og er god på ballen. Mangler litt fysikk for å få utnyttet ferdighetene, da han foreløpig er litt for lett å skubbe seg på. Fin ball ut til Juklerød før 1-0-målet.

SEEDY JATTA – 5. Lite med før pause, da han ble godt pakket inn av Sandefjords stoppere. Like etter pause derimot løp han seg fri og stupte med største letthet inn innlegget fra Simen Juklerød.

MOHAMED OFKIR – 3. Fikk en god mulighet til å score på gamle kjente før pause, men klarte heller ikke i denne gang å sette sitt preg på kampen. Fikk en enda større mulighet fra straffefeltet tidlig i 2. omgang, men satte ballen upresset skyhøyt over.

Jacob Dicko Eng, Christian Borchgrevink, Torgeir Børven, Jones El-Abdellaoui og Leonard Zuta fikk for lite spilletid til å bli vurdert.

