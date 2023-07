Kåffa og Skeid spilte seg varme – begge jobber med nye spillere inn

KFUM ARENA (Dagsavisen): Skeid har slitt stort med KFUM Oslo de siste årene og ble ydmyket med 0–4 for halvannen måned siden. De slet også i dag, men klarte faktisk å vinne kampen etter at det ble gjort mange bytter etter 60 spilte minutter. Marcus Melchior scoret på Skeids første sjanse før Obilor Okeke utlignet på vakkert vis. Til slutt ble Henrik Hagen matchvinner på et hjørnespark.

– Vi må nok se bak resultatet for KFUM var klart best, sier Gard Holme til Dagsavisen.

Før den tid hadde KFUM vært det klart beste laget, hadde mye ball og satt opp en rekke flotte angrep. De var gode på det vanskelige, men slet med å få ballen i mål.

– Jeg er veldig fornøyd med det gutta leverer. Det lignet som på kampen mot Sandnes Ulf, vi kjører over dem og skaper masse sjanser uten å score, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Ser etter forsterkninger

Det er en uke til seriespillet fortsetter og ingen har kommet feite tilbake fra ferie.

– Det er alltid litt skummelt Jeg vet det er noen som liker å kose seg litt ekstra med mat og sånn, men vi har snart en trekampersuke så gutta må på jobb. Det er likevel sånn at vi har hatt en del skader og vi har mistet Petter Nosa Dahl. Litt påfyll trenger vi. Vi leter, men stresser ikke med det. Det viktigste for oss er å ha spillere som utvikler seg over tid, sier Johannes Moesgaard.

I tillegg ønsker de å resignere gutta som er her. Keeper Emil Ødegaard og kantspiller Remi-André Svindland har denne uken bundet seg til klubben fram til 2025, men det skal bare være starten.

– Det jobbes febrilsk med å signere nye kontrakter. Det er mange karer som lever drømmen om eliteserie og da må vi være en attraktiv klubb å være i for å utvikle seg, sier Moesgaard.

Hos Skeid ligger fokuset i større grad på direkte forsterkninger som kan hjelpe dem med å få sesongen på rett kurs. Gard Holme har vært tydelig på at de må bruke pengene fra salget av Kristoffer Hoven på en god måte. I dag startet Simen Kvia-Egeskog og Syver Aas på hver sin kant i en 4-3-3-formasjon, men det er ikke sikkert det blir sånn mot Fredrikstad på fredag.

– Når det gjelder formasjon og spillere må vi tenke oss om. I dag var nok Simen og Syver litt for like typer kanter. Det er ikke sikkert de begge vil spille sånn på fredag. Det kan bli en annen formasjon også, sier Gard Holme. Han ønsker en riktig type kantspiller inn. – Det er viktig å få inn en som passer her, med kvalitet som forsterker oss. Det er et par saker vi jobber med, men om vi får det på plass før Fredrikstad er veldig usikkert. Jeg kan ikke nevne noen navn, men det jobbes med kontinuerlig. Hadde jeg fortalt mer ville jeg jinxet det, sier Gard Holme.

Skeid-trener Gard Holme bytta ti mann en halvtime før slutt, og fikk med seg seieren (Håvard Sollie )

Stilte med samme lag som sist

På en nyvannet kunstgressmatte under en behagelig temperatur lå forholdene til rette for en flott start på Norway Cup-dagene. Først ut var nemlig denne treningskampen mellom to 1. divisjonsklubber. KFUMs ellever var kliss lik den som slo Hødd i siste kamp før ferien, hos Skeid var nyervervelsene Simen Kvia-Egeskog og Syver Aas inne fra start. Begge i hver sin offensive kantposisjon. På høyrebacken var Sulayman Bojang tilbake for første gang siden serieåpningen, han ble, som planlagt, byttet ut etter halvtimen spilt.

Matta var nyvannet og KFUM utnyttet det nesten til det fulle. Det eneste som manglet var en scoring. Angrepene var raske, varierte og med høy vanskelighetsgrad. Robin Rasch briljerte med pasningsfoten på midten, Obilor Okeke var stadig på farten, viste gode tyngdeoverføringer og fikk flere store muligheter. Keivan Ghaedamini løp konstant i lengderetningen. I tillegg satt også både utspillingen og gjenvinningsspillet godt.

– Det er et temposkifte vi ikke henger med på. Det er litt skremmende. KFUM er på et annet nivå enn oss akkurat nå, sier Gard Holme.

KFUM var altså det klart beste laget mot et Skeid som slet med posisjonering og ballforvaltning. De ble spilt dype og var utålmodig med ballen da de fikk låne den. Men alt de trengte var en god mulighet. Simen Kvia-Egeskog plukket opp et langt innlegg, slo presist inn til Marcus Melchior som la til rette før han sikkert satte inn det første målet.

Iskald avslutning

I det første kvarteret etter sidebyttet fortsatte KFUM beleiringen av boksen til Skeid. De var tålmodige og spilte fram og tilbake i lange håndballangrep. Det ble noen innlegg og hjørnespark, men Skeid holdt unna helt til timen var spilt på Ekeberg. Da byttet de alle mann unntatt Henning Andresen, han kom inn for Bojang før pause.

– Vi viser at det er nok av folk i denne klubben, det er mye påfyll vi har, men det er ikke det vi trenger akkurat nå, sier Gard Holme.

Kampen endret naturligvis karakter etter at Skeid mønstret et helt nytt lag, med mange juniorspillere. Det tok ikke mer enn ett minutt før det endelig lyktes for Obilor Okeke. Han kom først på ballen i bakrom, så ut til å få et litt for langt touch, men fikk flikket ballen over en utrusende Skeid-keeper og ned i nettet. En fortjent utligning, dersom noen bryr seg om resultatet i dag.

Skeid-opptur

KFUM gjorde også sine bytter, men fordelte dem utover omgangen. Johannes Nunez ga seg og holdt seg til lysken, men om det er snakk om en skade er usikkert. Obilor Okeke ble også tatt av, men det var fordi spissen hadde løpt seg tom. Det må ha vært et godt stykke over en mil på han i dag.

– Vi kjørte mange av gutta lenge i dag, og det var meningen. De må på jobb nå, det venter mange kamper, sier Johannes Moesgaard.

Til tross for alle byttene hevet faktisk Skeid seg og tok vare på ballen i mye større grad. Det ble de også belønnet for da et hjørnespark endte opp med scoring og ledelse ca. ti minutter før slutt. Henrik Hagen ble matchvinner, til lettere forbauselse for alle de utbytta spillerne som la seg i gresset bak benkene.

---

Kampfakta

Treningskamp lørdag 29. juli

KFUM Oslo – Skeid 1–2 (0–1)

KFUM-Arena, ca. 60 tilskuere

Mål: 0–1 Marcus Melchior (22.), 1–1 Obilor Okeke (64.), 1–2 Henrik Hagen (84.)

Slik stilte lagene fra start:

KFUM Oslo: Emil Ødegaard – Akinsola Akinyemi, Momodou Njie, Mathias Tønnessen – Dadi Gaye, Robin Rasch, Simen Hestnes, Keivan Ghaedamini – Remi-André Svindland, Johannes Nunez, Obilor Okeke

Skeid: Simen Vidtun Nilsen – David Hickson, Fredrik Flo, Tage Johansen, Sulayman Bojang (Henning Andresen fra 34.) – Torje Naustdal, Marcus Melchior, Bendik Rise – Simen Kvia-Egeskog, Johnny Buduson, Syver Aas.

---