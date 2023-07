Etter en god vårsesong, er det nå nesten tre uker siden forrige Lyn-kamp i PostNord-ligaen, og to uker igjen til serien starter opp igjen. Mandag er Lyn er tilbake på treningsfeltet på Bislett, der alt fokuset rettes inn mot den viktige kampen mot Egersund, som blir utslagsgivende for hvilken type høstsesong det blir.

Lyns rutinerte trener Jan Halvor Halvorsen er klar på hva han tenker om å gå rett ut i en så viktig kamp etter ferien.

– Vi og Egersund er i samme bås. Begge var i god form før sommerpausen, så nå handler det bare om hvem som har klart å opprettholde den formen gjennom pausen, forteller Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Les alt om Lyn her!

– Sterkt kollektiv

Lyn-treneren mener grunnene til at laget har tatt nivået i PostNord-ligaen etter opprykket så bra er delt.

– Jeg tror det at vi har et sterkt kollektiv, og mange spillere som har kjent på nivået tidligere, har vært viktig. I tillegg har spillerne utviklet seg sammen, både som et lag, men også individuelt. Jeg ser en stor forskjell på laget fra da vi starta opp i januar i fjor, til januar i år og nå på utviklingen til spillerne, sier Halvorsen og fortsetter:

– Jeg tror også en del av grunnen kan være at vi nettopp har en stamme som har vært her gjennom flere år, og som vet hva det vil si å spille i Lyn. Det at vi har mange som vet hvordan vi skal spille, samtidig som vi fyller på med ny energi fra nye spillere, som kan lære Lyn-måten å spille på, er viktig, mener Halvorsen.

[ Lyn fikk uønsket lang ferie ]

60-åringen mener den måneds lange pausen laget er inne i nå, var ideelt plassert for dem.

– Jeg tror det er bra for gutta at vi fikk en pause nå, slik at de kan skape overskudd inn mot avslutningen av sesongen. Vi har holdt på siden januar, og da er det godt å få ladet opp batteriene igjen, forteller Halvorsen.

En annen som er veldig fornøyd med hvordan sesongen har utspilt seg så langt er sportssjef Glenn Hartmann.

– Jeg forventet ikke den stabiliteten som vi har hatt så langt denne sesongen som et nyopprykket lag. Vi har et veldig høyt laveste nivå, og det har gjort at vi er der vi er nå. Vi er opptatt av å holde beina godt planta på jorda og gjøre grovjobben som må gjøres, sier Hartmann til Dagsavisen som forteller at de ikke hadde satt seg mål om å rykke opp før neste sesong.

[ Lyn i fyr og flamme da Bastionen ble hyllet: – Helt avgjørende for oss ]

Lyns sportssjef Glenn Hartmann og trener Jan Halvor Halvorsen er nøyd med hvordan gutta dems har levert så langt denne sesongen. (Håvard Sollie)

Utelukker ikke flere signeringer

Som alltid er det noen endringer i spillerstallen gjennom sommeren, og så langt har Martin Bakken flyttet til USA for å starte på college. I tillegg skal Ole Breistøl flytte til København, for å starte på skole der. Samtidig har 17 år gamle Isaac Barnett blitt flyttet opp fra rekruttlaget, men sportssjef Hartmann utelukker ikke flere signeringer i løpet av sommeren.

– Vi ønsker å forsterke de bakre rekkene. Vi er fornøyde med hvordan gutta bak har spilt, men vi føler vi trenger en litt bredere tropp. Nå er vi litt for sårbare med tanke på skader og suspensjoner. Vi mistet også Martin Bakken på midtbanen, så vi ser etter noen som kan forsterke midtbanen vår kraftig. Ellers er vi fornøyd med det vi har på midtbanen og resten av troppen, sier Hartmann.

Det er både positive og dårlige nyheter Hartmann kommer med i forhold til Lyn-troppen, der Christopher Lindquist og Ibba Laajab nå er tilbake i spill for Lyn etter ferien.

– Jacob Hanstad er tilbake i full trening, men er muligens ikke kampklar før månedsskiftet august-september. Når det kommer til David Tavakoli, har jeg ikke snakket med han siden vi tok pause. Om han ikke har kommet noe i lengre i opptreningen i løpet av pausen, kan det være at han er ute for sesongen, men det er vanskelig å si, avslutter sportssjef og assistenttrener Glenn Hartmann.

Lyns første kamp etter ferien er som nevnt mot serieleder Egersund. Den kampen går hjemme på Bislett, lørdag 12. august. Før det blir det en treningskamp mot Frigg, tirsdag 8. august.

[ Lyn-treneren etter VIF-skalpen: – Du ser at det sitter automatisk ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!