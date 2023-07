KFUM-rekruttene knuste Oppsal

KFUM-ARENA (Dagsavisen): Yasir Sa’Ad gjorde noe så uvanlig som å chippe ballen, men en sprett, i mål fra 20 meter. Det var ikke meningen, men det skjedde likevel. Da var det gått 18 minutter og derfra ut var KFUM det klart beste laget. Det skaffet dem en tremålsledelse til pause som Oppsal ikke maktet å hente opp.

Det er en viktig seier for KFUMs rekrutter som tar et steg opp fra nedrykkssumpa. Oppsal følte seg snytt etter 1–1 mot Mjølner sist, men her var de ikke i nærheten av sitt beste.

Chippet i mål fra 20 meter

Etter en frekk start av Oppsal der Thomas Knutsen skjøt rett på keeper fra godt hold, var det KFUM-rekruttene som ble det førende laget ute på matta der A-laget tidligere på dagen hadde tapt for Skeid. Det ble vannet godt i timen mellom kampene så det var et fint og glatt underlag som ventet.

Cedric Stabell-Holmen kom til hjemmelagets første gode sjanse, men sleivet ballen utenfor. Litt senere hoppet Yasir Sa’Ad overraskende høyt på et godt Håkon Hoseth-innlegg. Hodestøtet krevde fram en solid redning av Oppsals Emil Wilhelmsen Moe.

Det er en inngripen han vil være fornøyd med, i motsetning til da KFUM tok ledelsen. Yasir Sa’Ad mottok ballen sentralt og så etter løp i bakrom. Teodor Berg Haltvik startet og Sa’Ad chippet ham gjennom. Det var ingen stor kraft i ballen, men Haltviks bevegelse satte Wilhelmsen Moe ut av spill. Ballen spratt bare forbi og inn i det lengste hjørnet. En merkelig scoring.

Ble enda bedre

KFUM hadde allerede føringen i kampen, men ble enda mer dominerende etter den første scoringen. Ute til venstre ble det store problemer for Tobias Gram-Caspersen og resten av Oppsal-forsvaret. Teodor Berg Haltvik var nemlig stadig på farten og ble i økende grad satt opp rettvendt.

For Oppsal hjalp det heller ikke å gjøre mange upressa feil. Særlig i oppspillsfasen rotet de og ga vekk ballen med ubalanse i laget.

35 minutter var spilt da Haltvik på vakkert vis doblet KFUMs ledelse. Med gode touch fikk han rom til å fyre av rett ned i hjørnet fra omtrent samme distanse som Sa’Ad scoret fra. Trener Vegard Lund Nes jublet høyt, og fikk snart enda mer grunn til det. Et passivt Oppsal lot vertene spille rundt dem overalt på egen halvdel. Til slutt kom det et innlegg på bakre stolpe der Sa’Ad sto umarkert blant en rekke blåtrøyer.

Scoret sine første mål

Det var ikke mye Oppsal hadde å komme med offensivt. Mats Brændvang ble for isolert på topp med et lag som ikke fikk trykket etter. Det måtte noe spesielt til for å tenne håpet. Frederic Mang kom til Oppsal før denne sesongen fra spill i Drøbak-Frig og Eik Tønsberg. V

enstrebacken hadde aldri scoret et mål på seniornivå i hele karrieren, men plutselig smalt det på KFUM-Arena. Et korridorfrispark ble klarert ut i returrommet der Mang klinket til på hel volley. Ikke den verste måten å score sitt første karrieremål på, men han skulle nok ønsket at målet hadde større betydning for kampen.

Det ble bare en redusering som ti minutter senere ble kvittert ut. KFUM gjentok tremålsledelsen da William Silfver-Ramage også scoret sitt første mål. For han noterer vi det første i seniorkamp vel å merke. Målet drepte spenningen i kampen og etter hvert ble det bare et spørsmål om hvor stor hjemmelagets seier ville bli. For KFUM er tre poeng viktig, det skaffer dem avstand til de to andrelagene til Tromsø og Sarpsborg 08. Oppsal forblir i ingenmannsland midt på tabellen og ser fram til å få Ebrima Jammeh tilbake fra karantene neste runde.

---

Kampfakta

3. divisjon avdeling 6, runde 13 lørdag

KFUM 2 – Oppsal 4–1 (3–0)

KFUM-Arena, ca. 100 tilskuere

Dommer: Christoffer Dalby Bergstuen, Reinsvoll IF

Mål: 1–0 Yasir Sa’Ad (18.), 2–0 Teodor Berg Haltvik (38.), 3–0 Yasir Sa’Ad (41.), 3–1 Frederic Mang (55.), 4–1 William Silfver-Ramage (65.)

KFUM 2:

Morten Stakkeng Vang – Kristoffer Harrison, Håkon Helland Hoseth, Jonas Lange Hjorth, William Silfver-Ramage – Alexander Bømark Hanssen, Sverre Hakami Sandal (Ola Nessheim fra 65.), Sander Fredheim Barbosa (Obia Nwanne fra 87.), Cedric Stabell-Holmen (Shahamattullah Malekze fra 77.) – Yasir Sa’Ad (Daniel Harbo fra 77.), Teodor Berg Haltvik (Karl Viktor Ileby fra 87.)

Oppsal:

Emil Wilhelmsen Moe – Tobias Gram-Caspersen (Matheo Hoang fra 46.), Kalle Roba, Frederic Mauger Mang, August Hartberg (Denis Ramadani fra 79.) – Mathias Stær-Jensen (Musa Lowe fra 79.), Kebba Lamin, Thomas Knutsen, Kuber Sharma (Andreas Haug fra 79.) – Mats Brændvang (Junior Okoye fra 65.), Christiaan Wielens

---