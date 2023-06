Vålerenga seiret i Lyns historiske kamp

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Den suverene serielederen fortsetter den ubeseirede rekken. Nå har de elleve seire på 13 kamper og fullstendig overlegen målforskjell, etter å ha slått Lyn i byderbyet på Ullevaal. Olaug Tvedten sendte Vålerenga i ledelsen allerede etter syv minutter. Lyn hevet seg og hadde sine beste minutter før pause, men igjen spilte dødballene en stor rolle. Stine Ballisager Pedersen var banens beste og nikket inn 2–0 tolv minutter etter pause. Et mål som drepte kampen.

Vant også tribunekampen

På Ullevaal var det 2514 tilskuere som koste seg på Norsk Tipping-tribunen i det som er Lyn-damenes aller første kamp på deres historiske hjemmebane. Det er også det første derbyet her siden 2014, da herrene møttes i cupen. Den gang var det klasseforskjell mellom lagene og det fikk vi også se i dag.

Klanen må også sies å seire i tribunekampen. De stilte med stor, (men lite hyggelig), tifo og sang i store deler av kampen. Det var enda flere med Lyn-farger, men ingen delegasjon fra Bastionen til å dra i gang den stemningen vi så på Bislett i herrenes cupoppgjør på torsdag.

Lyn-fansen måtte se at laget ble for små i møte med serielederen fra øst. (Håvard Sollie)

Tvedten sendte Vålerenga i ledelsen

– Vi må straffe dem på overganger og ta vare på de etablerte angrepene. Men det er lettere sagt enn gjort, sa Oddbjørn Sindland til NRK før avspark. Etter kampen var i gang viste det seg å bli få sjanser til å etablere angrep for hjemmelaget. Det var Vålerenga som kom best i gang, både i banespillet og duellene.

Det ga gjestene naturligvis et overtak. Noe som de utnyttet. Godt gjenvinningsspill førte til flere skuddmuligheter. Ylinn Tennebø prøvde seg først, Olaug Tvedten like etter. Det som kanskje har vært Vålerengas beste spiller i sesongstarten sendte de kongeblå i ledelsen med en markkryper fra distanse.

Selv om de tok ledelsen klarte ikke Vålerenga å holde på dominansen. Målet åpnet heller kampbildet da Lyn tilkjempet seg noen baller de tok kontringer på. Oddbjørn Sindland ropte etter tålmodighet i angrepsspillet, men de var farligst da de tok Vålerenga i ubalanse. Anna Aahjem gikk for å drible seg helt inn til femmeteren i stedet for å bruke en helt umarkert Jenny Røsholm Olsen i fri posisjon. Olsen fikk selv sjansen like før pause, skuddet gikk rett på Guro Pettersen.

Låste spillet

Lyn var definitivt mer med i kampen etter de første 20 minuttene, men klarte ikke å finne den riktige veien da de vant ballen. Vålerenga slapp hjemmelaget til litt mer enn Nils Lexerød ønsker, men var gode til å låse spille deres på den ene flanken, selv om det var store rom motsatt. Kaptein Stine Ballisager Pedersen tok oftest ansvar i de tunge duellene mot Anna Aahjem.

Samtidig kunne Vålerenga selv hogge til når som helst. Felicia Rogic fikk en stor sjanse inne i boksen, et skudd som krevde en god redning av Sandra Rød Ask. Stine Ballisager Pedersen fikk også sjansen på hjørnespark. Ikke overraskende var Vålerenga helt overlegne i dødballspillet. De kongeblå ledet med relativt god kontroll til pause der NRC Tigers, et cheerleadinglag, underholdt publikum i ettermiddagssola.

Vålerenga og dødball

– Passe fornøyd. En god start, men vi slipper Lyn for ofte på overganger, sa Nils Lexerød til NRK før de siste 45. Aahjem og Melgård skulle stoppes tidligere. Selv ville de få overganger så lenge de ledet kampen, og det kom en ganske fort etter et Lyn-hjørnespark. Felicia Rogic sendte gjennom midtstopper Ingibjörg Sigurdardóttir som hadde spurtet over hele banen. En ny god redning av Sandra Rød Ask hindret en dobling av ledelsen. På den påfølgende corneren ble det også farlig. Sigurdardottir var nærme med hodet denne gangen, men Lyn kom seg litt heldig fra det.

De har meldt at dødballspillet skulle heves i år, Vålerenga, og igjen viste de hvor store steg de har tatt. De scorer mål på hjørnespark i hver kamp og den rekken fortsetter. Den vanlige innsvingeren fra Andrine Tomter fikk vi ikke se i dag, Tomter satt på benken, men det er flere som har en god innleggsfot. Janni Thomsen fant Stine Ballisager Pedersen som styrte ballen bort i hjørnet, som Lyn ikke passet på.

Lite spenning i sluttminuttene

Det var fortsatt godt over en halvtime igjen å spille da den danske kombinasjonen scoret for Vålerenga. Men Lyn klarte ikke å heve seg på samme måte som etter baklengsmålet i førsteomgang. På andre siden var det gjestene som vokste på seg selvtillit og enda bedre kontroll i spillet.

I kampens siste kvarter var det nærmere en ny Vålerenga-scoring, enn det var redusering. Karina Sævik var naturligvis hissig etter å få seg en scoring. Sandra Rød Ask hindret Vålerenga med sitt storspill i en av sine beste kamper i Lyn-drakta.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 12 lørdag

Lyn – Vålerenga 0–2 (0–1)

Ullevaal stadion, 2514 tilskuere

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik IL

Mål: 0–1 Olaug Tvedten (7.), 0–2 Stine Ballisager Pedersen (57.)

Gule kort: Linn Vickius, Vålerenga.

Lyn:

Sandra Rød Ask – Kamilla Melgård (Miriam Mjåseth fra 83.), Emma Amundsen (Anna Palm fra 79.), Maria Fink, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Selma Hernes, Julie Jorde (Cornelia Fladberg fra 83.), Kristin Holmen (Josefine Birkelund fra 69.) – Jenny Røsholm Olsen (Monica Nedgård Isaksen fra 69.), Anna Aahjem

Vålerenga:

Guro Pettersen – Janni Thomsen, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir, Laura Pedersen – Linn Vickius, Olaug Tvedten (Elizabeth Pechersky fra 77.), Thea Bjelde (Stine Brekken fra 89.), Ylinn Tennebø – Felicia Rogic (Mari Nyhagen fra 90.), Karina Sævik

---