Lyns kvinnelag debuterer på Ullevaal. Håper på byderby-effekt

Men den gang var det herrene som møttes i cupens tredje runde.

Denne gangen er det damene som entrer nasjonalarenaen. Det er et såkalt stunt for en kamps skyld. Lyn mot Vålerenga i Toppserien lørdag.

En drøm for mange

Vålerenga har vært der i cupfinale noen ganger, mens for Lyn er det helt nytt. På det som er deres hjemmebane, historisk sett, har de faktisk aldri spilt før. Klubben bygget stadion tilbake i 1926, så det er på tide, men damelaget ble ikke formet før i 2009.

- Dette er utvilsomt en drøm for mange av våre spillere, og en smakebit på hva som kan vente flere av dem i fremtiden, sier Carl-Gustav Borander, daglig leder i Lyn Fotball Damer, til lyndamer.no

Smadrer den gamle rekorden

Å spille på nasjonalarenaen blir i stor kontrast til Grorud kunstgress, der Lyn har sin midlertidige hjemmebane på grunn av trøbbel med underlaget på Kringsjå. Der ute har det kommet et sted mellom 150 og 350 tilskuere Da lagene møttes på Intility Arena for tre uker siden kom det 917. Julie Jorde sa etter den kampen at dette er tall de gjerne skulle sett på deres egne kamper.





Lyns Emilie Raaum Closs i aksjon mot VIF på Intility tidligere i år. (Geir Olsen/NTB)

- Jeg håper Bastionen kan svare med noe av det samme på Ullevaal, sa Jorde.

Lyn damers klubbrekord er offisielt 490, men klubben mistenker at det reelle tallet var over 500. Også det var hjemme mot Vålerenga, i november 2021. Uansett blir det langt flere enn det på lørdag, for Lyn kan melde om at det er solgt 1600 billetter torsdag formiddag, med et håp om å runde 2000 før avspark lørdag 13.45.

Før herrelagetss kamp mot Ørn Horten på mandag var damene på plass med stand. Det samme skjedde ved torsdagens cupoppgjør på Bislett der Vålerenga vant 2-1.

Noe mer enn en vanlig seriekamp

På sine egne hjemmesider skriver klubben at de vil bruke anledningen til å inkludere deler av samfunnet som av ulike årsaker normalt ikke kan ta del av slike begivenheter. Derfor har de besøkt Frelsesarmeen med 400 billetter, og Kirkens bymisjon med 350 billetter. - Dette opplevde vi en stor takknemlighet for, skriver klubben.

På kampdagen blir det opplegg som kan minne om en cupfinale, eller gi den samme stemingen. På Bergbanen er det Fanzone i forkant av avspark og i pausen skal bronsevinnere i VM i cheerleading, NRC Tigers, sørge for underholdning.

Både Lyn og Vålerenga avanserte fra første runde i cupen onsdag. Lyn slo Odd på Skagerak Arena etter ekstraomganger, mens Vålerenga måtte ta den lange turen til Porsanger i Finnmark, men fikk til gjengjeld enkel match og vant 6-0.

Det kan altså minne om cupfinale på lørdag, men er en ordinær seriekamp. Avspark på Ullevaal Stadion er det litt uvanlige tidspunktet 13.45.

