Lyn-leiren etter cupdramaet: – Litt skuffelse, men like mye stolthet

Bislett stadion (Dagsavisen): Lyn havnet under etter et selvmål av Ibba Laajab i første omgang, men etter pausen var det Lyn som tok tak i kampen på Bislett, og bare tre minutter ut i andre omgang satt utligningen fra Julius Skaug.

– Jeg gjør ikke det hver dag, jeg sparer det til spesielle anledninger. Skulle dratt opp en til av hatten litt tidligere der, så kanskje vi hadde lurt oss videre, men sånn ble det ikke denne gangen, sier Skaug til Dagsavisen etter kampen.

Lyn spilte jevnt med VIF etter utligningen, men fire minutter før slutt stupheadet VIFs Mohamed Ofkir inn 1-2, og sendte Lyn ut av cupen.

– Det er vanskelig å ikke være skuffa, all den tid jeg følte at vi var med. I andre var vi vel så gode som dem syns jeg, og kjører egnetlig kampen etter at vi uttligner. Så man sitter igjen med litt skuffelse, men like mye stolthet over den prestasjonen vi gjør, særlig andreomgangen er fryktelig god, forteller Skaug.

– Fantastisk stemning

Også trener Jan Halvor Halvorsen var imponert over gutta sine, i kamp mot eliteserielaget.

- Veldig stolt av prestasjonen, jeg syns vi kjører dem ganske bra de første 25 av andreomgang. Da sto det, og vippa. Men jeg tror begge lag var fornøyde med at det ikke ble ekstraomganger, det er jo kamp igjen allerede på søndag, sier Halvorsen med et smil, før han legger til:

– Fantastisk stemning var det også, så det var en god og lærerik opplevelse for spillerne.

For det var virkelig en folkefest på Bislett stadion. Et enormt oppmøte, og trykk fra både Lyn og Vålerenga. For Lyns målscorer Julius Skaug var det ikke bare å score som var uvanlig. Han innrømmer at det var en spesiell kamp å spille.

– Personlig så kan jeg ikke legge skjul på at det er dritkult å spille foran så mange mennesker. Jeg er vant til å spille foran 100 stykker, foreldre og venner, og så er det tusenvis på Bislett - det var kjempekult, sier han.

En god prestasjon

At Lyn var litt skuffa over at de ikke klarte å bikke det i sin favør er naturlig. Men samtidig er de klare over at prestasjonen likevel er enormt god, all den tid det er to divisjoner forskjell på lagene.

– Man må klype seg litt i armen og huske at det er Vålerenga, som skal være et topplag, eller i hvert fall et godt lag i eliteserien. Vi har som målsetning å være i toppen av 2. divisjon, og når vi spiller jevnt med dem så bør vi være mer fornøyd med det, forklarer han.

– Jeg håper at vi tar med oss den andreomgangen - hvor gode vi er når vi tør å spille litt mer, og gir det en sjanse når vi tror på ferdighetene våre. Så håper jeg vi kan ta med det når vi skal møte lag på vårt nivå. Da tror jeg vi kan rulle over mange lag, legger han til.

Trener Halvorsen er enig i at de må bruke denne kampen til noe positivt videre i sesongen.

– Vi hadde nok ikke kommet til noen cupfinale uansett. Det viktigste i dag var at spillerne slapp seg løs, og vi turte å være oss sjøl. Vi scorer jo mål stort sett i hver eneste kamp, så veldig fornøyd med den prestasjonen. En ting er å møte et eliteserielag, men når det er Vålerenga, og et byderby, så får du ingenting gratis fordi Vålerenga tar den kampen veldig seriøst. Men de måtte slite, vi ga dem en veldig god kamp, forteller Lyn-sjefen.

Holdt godt fysisk

Mange på tribunen trodde VIF skulle ta over utover i andre omgang, men noe av det som imponerte mest var Lyns stamina. Det dabbet riktignok litt av mot slutten av kampen, og VIF fikk seiersmålet sitt på tampen. Målscorer Skaug måtte selv ut med krampe et drøyt kvarter før slutt, og han mener at selv om de holdt godt, så ble det tungt mot slutten.

– Vi har jo ikke den største troppen nå som vi sliter med litt skader og sånn. Ny match om allerede tre dager, som blir vår tredje på seks dager. Og jeg må bytte ut med krampe i begge beina, så det blir dumt å si noe annet enn at man kjenner det. Det virker som det er det som tar oss litt, for vi har dem egentlig der vi vil ha dem, og styrer andre omgang. Så er det akkurat som vi blir litt slitne, og mister det lille trykket, og så får de et mål på dødball der de er litt heldige, avslutter han.

Neste kamp for Lyn er borte mot Fløy, på søndag.