VIFs store oppgave: – Den er ikke umulig

Kjetil Knutsens Glimt-mannskap har feid det meste av motstand av banen så langt i 2023. Glimt er ubeseiret og står med 25 poeng etter ni runder – det er åtte poeng mer enn tabelltoer Brann. VIF på niendeplass har ti poeng så langt.

– Nå skal vi restituere godt etter Lyn-kampen. Men det (Glimt) er den hardeste matchen, det. De er det beste laget i Norge, sier Vålerenga trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo etter cupkampen mot Lyn på Bislett torsdag kveld. (Jørn H. Skjærpe)

Viser til LSK- og HamKam-prestasjonene

Visekaptein Bjørdal mener laget har alt å vinne på eget kunstgress søndag.

– Jeg tror vi skal fortsette som vi har gjort på hjemmebane. Vi er gode hjemme, til tross for at resultatene har vært litt varierende i det siste. Men hjemme mot Lillestrøm og HamKam var vi veldig gode. Presterer vi som vi gjorde der, har vi gode muligheter, sier Bjørdal til Dagsavisen.

Han er ikke redd for de gulkledde.

– Det er ingen umulig oppgave å slå dem. Vi har spilt bra hjemme mot Glimt før, minner han om.

Vålerengas Henrik Bjørdal etter seieren mot Lyn. (Jørn H. Skjærpe)

– Hva er Glimts største styrke?

– Glimt har et system som alle spillerne deres kan inn og ut. Vi må prøve å ikke bli så lave på banen, for da er Glimt gode. Og da er det vanskelig å komme seg ut, svarer Bjørdal.

Skal gå i strupen på Bodø/Glimt

Han er klar på at VIF-spillerne må være offensive i hodet.

– Vi satser på å gå i strupen på dem, presse litt høyt og slippe å ligge lavt i lange perioder. For ligger vi lavt for lenge, tror jeg som sagt at det kan bli tungt. For da er Glimt best, poengterer sunnmøringen.

– Forhåpentlig så er det friske bein der ute på søndag fra vår side. Det trengs, legger han til.

– Er det noen spesielle trusler dere må ta hensyn til?

– Hele rekken, egentlig. De har jo en god midtbane, med indreløpere som kommer inn i boksen. Men helheten er styrken deres. Vår oppgave blir å møte opp og gi dem ordentlig fight, svarer Bjørdal.

Vålerenga-vingen frykter ikke nordlendingene

Lagkamerat Mohamed Ofkir, som ble matchvinner i 2-1-seieren mot Lyn i cupen, ser også fram til oppgaven som venter mot serielederen.

– Vi frykter ingen. Vi har troen på vår stil og på laget vårt. Vi må bare fortsette å ha den troen. Vi har vært gode hjemme, og det tenker vi selvfølgelig å fortsette med, sier Ofkir til Dagsavisen.

Oppskriften på seier mot Glimt er ikke så vanskelig, mener kantspilleren.

– Vi må bare spille vårt spill.

VIF er inne i et tett kampprogram, men dét er ingen hindring, mener Ofkir.

– Det er jo det vi fotballspillere liker. Mange kamper på kort tid. Vi må bare være profesjonelle, restituere bra og fokusere inn mot ny kamp. Vi skal gå «all in» mot Glimt, forsikrer VIF-spilleren.

Mohamed Ofkir og Henrik Bjørdal håper på mer jubel søndag. (Ole Martin Wold/NTB)

