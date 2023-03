VIF-sjefen: Derfor blir Vålerenga bedre i år

Etter verdens lengste oppkjøring har blant andre Dagsavisen pekt på VF-damene som årets favoritt til seriegull.

Men det blir antakelig et helt jevnt kjør med Brann og Rosenborg. I år som i fjor.

Lørdag serieåpner VIF mot laget vi tipper sist, Arna-Bjørnar, som Vålerenga slo 9–0 i tilsvarende kamp i fjor.

Fornyelse gir muligheter

Trener Nils Lexerød har gjennomført antakelig tidenes mest profesjonelle sesongoppkjøring som klubben har brukt ekstra ressurser på.

Vi møter han på Toppseriens kickoff på Ullevaal stadion og han er relativt malmklar i sitt budskap.

– Blir det noen forskjell på Vålerenga i 2023 kontra 2022?

– Ja. Vi blir bedre. Vi har fått noen flere strenger å spille på. I første del av preseason jobbet vi med å kjøre inn tre spisser. Og vi blir et bedre kontringslag enn i fjor, svarer han.

Vålerenga har lagt ressurser i årets forberedelser og har møtt bedre motstand. Det inkluderer 1–1 mot Brann og 3–3 mot Rosenborg.

– Hva blir annerledes i år?

– Vi bygger opp en ny venstreside i laget mens vi har den samme høyresiden som i fjor. Også blir det en annen dynamikk i midtbaneleddet ettersom vi har erstattet Dejana Stefanovic med Linn Vickius. Vi er i endring og utvikling, sier han.

[ VIF-kapteinen har scoret tre mål på fem sesonger. Mot samme lag ]

27 serierunder

Toppserien er som kjent tilbake til seriespill uten sluttspill, noe Vålerenga signaliserte ønske om tidlig.

Men ingen ny sesong uten endringer, i år møtes alle lagene tre ganger, altså skal det spilles 27 kamper i en sesong som varer helt til november. Hjemmekampene i den tredje runden er fordelt etter loddtrekning.

Det blir nesten to måneders pause halvveis på grunn av VM-sluttspillet i Australia og New Zealand.

– Vi har hatt en vesentlig bedre preseason enn i fjor, i den forstand at vi har møtt bedre motstand. Det har gjort at vi har måttet strekke oss til et høyere nivå. Vi er ikke helt der vi var på vårt beste i fjor, og vi må ha enda bedre toppnivå enn vi hadde i fjor, sier hovedtreneren.

Mesterliga trigger klubben

I september skal Vålerenga ut i kvalifisering til Mesterligaen og det er et poeng Nils Lexerød har pekt på siden han kom til klubben.

– Det ser jeg på som en veldig viktig utfordring. Det trigger hele klubben og menneskene rundt. Jeg ser det silik at serie, cup og Europaspill forsterker hverandre, alle turneringene bygger opp hverandre. På den måten blir vi bedre. Men før vi kommer dit har vi 18 seriekamper og to cupkamper å ta oss av, minner han om.

Skulle Vålerenga komme inn i Mesterligaens gruppespill er det også økonomisk gevinst å hente. Også på kvinnesiden er Europas Champions League i ferd med å bygge seg opp. Men terskelen er høy for å komme inn.

[ Vålerengas gode sesongoppkjøring ]

Offensiv slagkraft

Kaptein Stine Ballisager Pedersen går inn i sin sjette sesong og har sett utvikling i Vålerenga år for år.

Samtidig har nøkkelspillere forsvunnet. For to år siden dro Sherida Spitse, i fjor Dejana Stefanovic.

– Hvordan erstattes henne?

– Det er alltid laget som vinner kampene til slutt. Det er styrken i laget som betyr noe over tid. Vi har erstattet Decki på en god måte. Linn Vickius er annerledes, men vi får en annen dynamikk i midtbaneleddet. Vi fårlitt større tempo i laget, sier Lexerød.

Vålerenga har hele førsterekka klar til seriestart, men den andre svenske nykommeren, Felicia Rogic, har hanglet litt de siste ukene. Malin Sundetrenger tid på å bygge seg opp.

Vålerenga har kanskje Toppseriens sterkeste offensive slagkraft i Elise Thorsnes, Karina Sævik, Agnete Nielsen, Runa Lillegård og det unge talende Mawa Sesay. Her er det rutine og talent i en frisk blanding.

[ Vålerenga får minst en kamp på Ullevaal stadion i år ]

[ Røa underdogs ]

