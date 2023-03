Derfor mener Vålerenga årets oppkjøring bokstavelig talt kan være gull verdt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter å ha analysert fjoråret pekte VIF-trener Nils Lexerød spesielt på én ting som måtte bli bedre for at Vålerenga skulle ta ytterligere steg, og det var en bedre oppkjøring mot tøffere motstand. Det har Vålerenga hatt i år, med kamper mot svenske topplag i tillegg til Rosenborg og Brann.

– Sesongoppkjøringen i år har vært veldig verdifull for oss. Ikke nødvendigvis med tanke på de kampene som venter i serieåpningen, men mer inn mot kampene som kommer mot Brann og Rosenborg og ikke minst det som skal skje til høsten. Årets oppkjøring har løftet gruppa, gitt oss referanser på et høyere nivå, og lærdom i hvordan vi skal spille kamper mot jevnbyrdig motstand, forteller VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Nils Lexerød: – Synes vi er godt i rute

Den siste kampen i sesongoppkjøring ble spilt lørdag, da Vålerenga slo Stabæk 3-1. Det var en kamp der Vålerenga i lange perioder av oppgjøret hadde stålkontroll bakover, og skapte flere gode muligheter fremover.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av at det var en generalprøve. For oss var det en av sju treningskamper, der vi har fått prøvd oss mot ulik motstand og trent på ulike ting. Vi bruker også dagens kamp til å matche hele troppen og gi verdifull spilletid til alle. Det gjør at vi varierer litt i prestasjonene, da vi har mange gode perioder, men også perioder der vi er på et for lavt nivå i forhold til der vi skal være, oppsummerer Lexerød.

Neste lørdag er det seriestart. Den er hjemme mot Arna-Bjørnar, og vil by på mye av de samme utfordringene som Vålerenga fikk i lørdagens oppgjør mot Stabæk. Det var også derfor VIF avsluttet oppkjøringen med å spille mot en motstander som ga et lignende kampbilde.

– Jeg synes vi er godt i rute. Med unntak av Felicia (Rogic) er hele troppen skadefri, og hun kan bli klar til neste lørdag. Vi har fått matchet spillerne slik vi har ønsket gjennom vinteren og tatt de hensynene vi skal. Kampen mot Stabæk var første på lenge der vi har møtt et lag vi skal være bedre enn, og det var også god trening inn mot de første seriekampene, forteller Lexerød.

Nils Lexerød og førstelagstrener Joakim Klæboe (fremst) har gjennomført årets sesongoppkjøring, og VIF-treneren er veldig godt fornøyd med det han har fått ut av årets oppkjøring. (Pål Karstensen)

Tomålsscorer Bjelde har jobbet med det offensive

Thea Bjelde scoret kampens første mål på en fin volley etter lekent forarbeid av Elise Thorsnes og Olaug Tvedten. Karina Sævik fikk et mål tilnærmet gratis etter godt presspill av makker Thorsnes, før Bjelde igjen scoret 3-1-målet etter bra forbarbeid av Ylinn Tennebø. Tomålsscoreren skryter også av årets oppkjøring.

– Både for meg og for laget synes jeg vi har hatt en veldig fin oppkjøring. Jeg har vært skadefri gjennom hele vinteren, og vi har fått bra matching mot god motstand. Jeg har fått jobbet videre med utviklingsmålene mine, og nå blir det gøy å ta det med seg inn i sesongen, forteller Bjelde som sier at det å leverer flere målpoeng er blant det hun har jobbet med.

– Jeg vil fortsette å ta mer ansvar i laget, og fortsette å utvikle den offensive delen av spillet midt. Da er det viktig at jeg kommer meg høyere opp i banen og i litt flere farlige posisjoner slik at jeg kan levere flere mål og målgivende. Det klarte jeg i dag, så det er jeg veldig fornøyd med, sier tomålsscoreren og smiler.

Thea Bjelde kunne juble for to mål i Vålerengas siste treningskamp mot Stabæk, og sier at hun har jobbet med å komme i bedre offensive posisjoner i vinter. (Pål Karstensen)

Både Bjelde og resten av lagvenninnene gleder seg nå til å komme i gang med sesongen.

– Det har vært en lang og hard oppkjøring, så nå er jeg lei av å spille kamper som ikke teller. Vi har lagt et godt grunnlag nå gjennom vinteren, så nå blir det viktig å samle litt overskudd og ta med oss det vi har jobbet med i oppkjøringen inn mot sesongstart. Jeg gleder meg veldig, sier Elise Thorsnes til Dagsavisen.

Sævik og Thorsnes utfyller hverandre

Hun kom ikke på scoringslista mot Stabæk, men jobba fram ett mål til makker Karina Sævik og var også nest sist på det første målet. Selv om hu i fjor passerte 200 scoringer, er det ikke sånn at toppscoreren nå er mett.

– Jeg har fortsatt den samme sulten etter å score mål og bidra til å vinne kamper. Hvis jeg ikke hadde det kunne jeg bare lagt opp, sier Thorsnes og smiler før hun fortsetter:

– Jeg synes samarbeidet med Karina på topp har vært veldig bra. Hun har tatt litt over min rolle som den som har scoret de fleste målene så langt i oppkjøringen mens jeg har oftere vært nest sist. Jeg synes vi utfyller hverandre bra, og har litt ulike kvaliteter. Der jeg er best i boks og liker å bruke ett og to touch, kan hun drible seg til sjanser og skape ting på egenhånd. Det tror jeg blir en god kombinasjon i år, forteller Thorsnes.

Elise Thorsnes og Karina Sævik jubler etter sistnevntes 2-0-scoring, som ble skapt etter godt presspill av makker Thorsnes. (Pål Karstensen)

Veteranen har vært med på sin andel oppkjøringer, og mener også det opplegget Vålerenga har brukt mer penger og ressurser på i år har vært veldig bra.

– Det har vært veldig bra for oss å få god internasjonal motstand. Det store målet for sesongen er å gjøre det bra i Champions League, og da er det nyttig for oss å spille mot lag som er bedre enn oss. Med seier i begge kampene i Spania kan vi gå inn i både kampene på høsten, men også seriespillet med en sevtillit og tro som sier at vi kan hevde oss mot god internasjonal motstand, sier Thorsnes.

Disse faktorene peker mot gull for Vålerenga

Som i fjor, og de siste par årene egentlig, er det Brann og Rosenborg som blir de tøffeste utfordrende til gullet. VIF-trener Nils Lexerød peker på et par ting utover den gode oppkjøringen han tror vil bikke det Vålerengas vei.

– Det blir veldig viktig at vi holder troppen vår inntakt. Den er ikke større enn at vi må være ekstremt nøye på resituasjon og belastningsstyringen på spillerne våre. De jevneste kampene mot Brann og Rosenborg vil avgjøres av hvem som har matchvinnere som kan gjøre noe ekstra, og det mener jeg at vi har i begge ender, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi vet også at møter mellom jevnbydige lag ofte blir avgjort av det laget som vinner dødballkampen. Derfor har vi jobbet mye med å bli bedre på dødball, og den trusselen vi har der nå er kjempeviktig for oss. Det er noe vi har satt oss som mål, og vi vil vinne dødballkampen i alle kampene vi spiller, forteller Lexerød.

Det er i hvert fall ingen tvil om hva som er målet for sesongen, før Arna-Bjørnar kommer til serieåpningen kommende lørdag på Intility.

– Vi er på en god plass, har masse energi og et stort potensial i laget. Vi har veldig lyst til å jakte på seriegullet, og har muligheten til å slå både Brann og Rosenborg, sier Bjelde.

– Vi er godt forberedt, og har tatt ytterligere steg siden forrige sesong. Vi har blitt sterkere og har en bredere tropp med unge, sultne og talentfulle spillere som har blitt ett år eldre. Det er grunnen til at vi tar gull i år, avslutter Elise Thorsnes.

