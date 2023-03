Dagsavisens tabelltips for Toppserien. Her er vinneren

Toppserien er først ut av de norske seriene fordi det blir nesten to måneders opphold på grunn av VM-sluttspillet i Australia og New Zealand i sommer, der Norge selvsagt deltar. Alle peker på Brann, Rosenborg og Vålerenga som de tre store. Det gjør vi også, men ikke i samme rekkefølge som i fjor.

Slik tror vi sesongen ender:

Gullkampen:

1. Vålerenga. VIF er veldig vanskelig å score på etter at de la om formasjonen til den de nå spiller med tre stoppere og vingbacker. Dejana Stefanovic er borte, og erstatter Linn Vickius er også en litt mer defensivt anlagt spiller, som gjør at indreløperne kan få mer rom til å gå fremover. På topp vil Elise Thorsnes fortsette å score mål, og med Karina Sævik som partner har VIF trolig Toppseriens beste spisspar. Den andre svensken, Felicia Rogic gir laget bedre kontringsstyrke. Og skal vi annonsere Mawa Sesay til årets gjennombrudd? VIFs utfordring er at de må unngå skader når de får en ekstra oppgave med Europaspill til høsten.

2. Rosenborg har blitt nummer to i serien tre år på rad. Laget har beholdt samme stammen med spillere gjennom vinteren, og selv om laget kanskje ikke er forsterket nevneverdig, er heller ikke konkurrentene det. Vil bli en veldig jevn sesong, der alle tre lagene i toppen kan vinne, men en ting som kan bikke det Rosenborgs vei er at de ikke skal ut i Europa.

3. Brann. Brann har mistet flest av sine beste spillere de siste årene, og sågar trener Alexander Straus gikk til Bayern München. Det gjør at laget fremstår litt svekket, og med den samme Europa-kvalifiseringen som det Vålerenga skal ut, kan det være det som vipper Brann ned på bronsen. Landslagsstopper Guro Bergsvand har også gått til engelsk Superleague, men de har fått inn Andrine Stolsmo Hegerberg som en ny sterk profil i norsk fotball.

[ Vålerenga nær perfekt oppkjøring ]

Midtsjiktet

4. LSK Kvinner. Laget var igjennom en voldsomt turbulent periode i fjor, med mye uro innad i garderoben. De type konfliktene preger en fotballgarderobe, som gjorde at LSK Kvinner presterte langt under pari forrige sesong. Har nå fått inn André Bergdølmo som ny hoved trener, og har styrket seg gjennom vinteren, slik at LSK Kvinner vil slå tilbake og prøve å nærme seg de beste i landet igjen.

5. Lyn. Lyn leverte en sesong nærmest over all forventning i fjor, da Tom Stenvolls unge mannskap imponerte helg etter helg. Var en hårsbredd unna å komme seg inn i topp4-sluttspillet, og vant nedrykksgruppa ganske komfortabelt. Stenvoll har sluttet, og inn har Oddbjørn Sindland kommet, men trenerteamet på Kringsjå har vært der over tid og det er ingen grunn til å tro at Lyn-troppen skal fortsette å utvikle seg og levere på et stabilt høyt nivå også denne gang. Har beholdt alle de talentfulle unge spillerne med Julie Jorde og Kamilla Melgård i spissen. Bare det at de er ett år eldre, vil bety framgang. Får dessverre ikke spille på sin egen hjemmebane, Kringskå, før tidligst til høsten.

6. Stabæk. Laget startet forrige sesong uten seier på de fem første kampene men hevet seg kraftig utover sesongen og tok den siste plassen i topp4-kvalifiseringen med minst mulig margin. Der fikk de stryk i samtlige kamper, men der det er veldig jevnt om topp tre kan det bli like jevnt om plassene fire-seks. Det er ikke mye som skiller LSK, Lyn og Stabæk. Har fått Eliteseriens gamle toppscorer Petter Belsvik som ny hovedtrener.

[ Slik skal Røa klare seg ]

Bunnstriden

7. Røa. Røa spilte i praksis 18 treningskamper før nedrykkskvalifiseringen startet forrige sesong. Da slet laget en del med skader, og brukte rett og slett grunnserien til å spille seg i form. Det førte til 0 seiere på 18 forsøk, og kun tre poeng i grunnserien. Men i sluttspillet var de forberedt og slo Åsane og Kolbotn i tillegg til gode prestasjoner mot LSK og Lyn. Vil havne i nedrykksstriden også i år, men vi mener de er det sterkeste av de fire nederste. Slo Øvrevoll/Hosle 4–0 i siste treningskamp. Har Toppseriens suverent mest rutinerte trener i Geir Nordby som går på sin 26. sesong (!).

8. Åsane. Eneste nye lag i toppen selv om de ble nummer to bak Tromsø i 1. divisjon i fjor. Men i sluttspillet kom de seg forbi Tromsø og ble nummer fire i den serien. Har et flott nytt anlegg i Åsane, men vil merke nivåforskjellen på banen.

9. Avaldsnes. John Arne Riises mannskap berget plassen i aller siste kamp i kvalifiseringen mot Øvrevoll/Hosle. Og slik tror vi det kan ende i år også. Men de kan ta steg ved at Riise faktisk er der på andre året og de unge spillerne har vokst.

10. Arna/Bjørnar. Tippes sist av de fleste, og vi er blant dem. Trener Bjarne Hagen lever i skyggen av Brann, men lover å ta poeng når man minst venter det. Vi får se …

---

FAKTA

Dagsavisens tabelltips 2023:

1. Vålerenga

2. Rosenborg

3. Brann

4. LSK Kvinner

5. Lyn

6. Stabæk

7. Røa

8. Åsane

9. Avaldsnes

10. Arna/Bjørnar

Alle lag spiller tre kamper mot hverandre, totalt 27 serierunder. Nummer 9 spiller kvalifisering, nr. 10 rykker ned.

Dette er de ti siste vinnerne av Toppserien i fotball for kvinner:

* 2022: Brann

* 2021: Sandviken

* 2020: Vålerenga

* 2019: LSK Kvinner

* 2018: LSK Kvinner

* 2017: LSK Kvinner

* 2016: LSK Kvinner

* 2015: LSK Kvinner

* 2014: LSK Kvinner

* 2013: Stabæk