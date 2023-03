Lyn tilbake på Ullevaal – møter Vålerenga i juni: – En drøm

Lyns damelag har slitt med sin egen hjemmebane på Kringsjå de siste årene, og må også i år starte sesongen på Grorud. Håpet er at man i løpet av VM-pausen i sommer skal få orden på banen på Kringsjå, slik at siste halvdel av sesongen kan spilles der. Før det vil Lyn-damene få seg en finfin tur til Norges nasjonalarena.

Lyn har nemlig booket Ullevaal til oppgjøret mot Vålerenga i Toppserien lørdag 3. juni.

– Vi gleder oss veldig til å lage tidenes byderby i Toppserien. Oslo og Toppserien trenger slike oppgjør, og man har de siste årene sett at kampenemellom lagene er intense og betydningsfulle, til tross for de store budsjettforskjellene. Vi gleder oss til å lage en fest for store og små, sier daglig leder Carl Gustav Borander i Lyn Fotball Damer i en pressemelding.

[ Lyns damer må flytte igjen – seriestarten legges til Grorud ]

– Passer perfekt

Forrige sesong inviterte både Brann og Rosenborg til kamper på henholdsvis Brann stadion og Lerkendal, der det ble satt publikumsrekorder for Toppserien med 11.636 tilskuere.

– Vi prøvde å få dette til allerede i 2020, men da stoppet pandemien oss og med begrensninger i 2021 også, ble det hele satt på vent. Når vi så terminlisten passe så perfekt som den gjorde i år, forhørte vi oss igjen med Ullevaal Stadion AS. De var fortsatt positive, og vi fikk til en leieavtale. De åpner sesongen med herrenes cupfinale 20. mai, før herrelandslaget skal ut i EM-kvalifisering 17. juni. Å få et byderby midt inni der er helt perfekt. Dette er utvilsomt en drøm for mange av våre spillere, og en smakebit på hva som kan vente flere av dem i fremtiden. Vi håper at både Bastionen og Klanen kjenner sin besøkelsestid, og er med på å lage en opplevelse for livet, sier Borander til lyndamer.no.

Da Dagsavisen snakket med Lyn-spillerne under kickoff-treffet for Toppserien på tirsdag, var avtalen ikke helt i boks.

– Jeg har ikke hørt noe om det, men hvis det viser seg å være sant hadde det vært utrolig artig det, sa Lyn-kaptein Emilie Closs om mulighetene til å spille på Ullevaal.

[ Snart seriestart i Toppserien – dette er VIF og Lyns generalpremierer ]