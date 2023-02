MARBELLA (Dagsavisen): Jensens avtale med VIF utløper etter 2023-sesongen.

– Jeg kan røpe at jeg har utgående kontrakt, ja. He-he. Noe mer enn det vet jeg egentlig ikke selv heller. Agent Tore Pedersen tar seg av alt sånt, så jeg konsentrerer meg om det som skjer på banen her og nå i Marbella. Så noe mer enn det, har jeg ikke å komme med nå, sier midtbanespilleren til Dagsavisen.

Fredrik Oldrup Jensen i aksjon for Vålerenga mot Malmö FF i Marbella før helgen. VIF tapte 0-3. (Jørn H. Skjærpe)

Dag-Eilev Fagermo røper følgende om klubbens standpunkt per i dag:

– Fredrik har vært fast i de lagene jeg har trent i mange år. Nå har han kommet i en tøffere konkurransesituasjon her, spesielt med Odin Thiago Holm som spiller sentralt. Så for hans egen del er jeg ikke så sikker på om han vil forlenge med Vålerenga, og vi som klubb må også se an utviklingen hans litt. Per dato er det ingen dialog om det (kontraktsforlengelse), sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

– Alfa og omega

29-åringen peker naturlig nok på spilletid som en viktig faktor når han skal avgjøre neste steg.

– Det er jo alfa og omega for alle som driver med fotball. Man driver ikke med dette for å sitte på benken og se på andre ha det gøy. Så spilletid er så klart viktig, samt hva klubben ser for seg å bruke meg til. Det blir en helhetsvurdering hvis et kontraktstilbud kommer på bordet. Men inntil det eventuelt kommer, bruker jeg ikke energi på det, forklarer Oldrup Jensen.

– I fjor ble du brukt en del som midtstopper. Spiller sånne ting inn når du skal ta en avgjørelse?

– Jeg liker best å spille på midtbanen. Jeg mener selv jeg er best der. Så ja, det er en del av det. Jeg skal ikke si at det er alfa og omega, men det er en del av det store bildet, svarer Vålerenga-profilen.

– Hvis du kjemper deg til fast plass på midten i år – ønsker du da å fortsette i VIF?

– Det kan jeg absolutt se for meg. Jeg trives veldig godt i Vålerenga, og har lyst til å være med å vinne noe med klubben. Hvis ting ligger til rette for det og klubben vil ha meg med videre, så er det absolutt en mulighet.

Fredrik Oldrup Jensen på Vålerenga-trening i Marbella. Trener Dag-Eilev Fagermo ses i bakgrunnen. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-trenerens vurdering

Dag-Eilev Fagermo beretter at han i utgangspunktet ønsker å bruke Oldrup Jensen på midtbanen, nå som klubben har fire skadefrie midtstoppere i Stefan Strandberg, Brynjar Bjarnason, Aaron Kiil Olsen og Aleksander Hammer Kjelsen.

– Hvordan mener du Oldrup har levert i din tid som Vålerenga-trener?

– Fredrik var veldig bra det første året da vi tok medalje. Han kom inn og løftet den posisjonen. Siden da har han kanskje vært litt preget av at han ikke har fått like mye tillit av meg som det han har fått tidligere. Og det gjør jo noe med ham også, med tanke på selvtillit og så videre. Så jeg føler at prestasjonene hans har vært litt opp og ned de siste to sesongene.

Trener Dag-Eilev Fagermo på Vålerengas treningsfelt i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

Oldrup Jensen og lagkameratene er i full gang med oppkjøringen til 2023-sesongen. Fagermo uttalte nylig til Dagsavisen at han er bekymret over at troppen ikke framstår som styrket siden sesongslutt. Vi spør Oldrup Jensen om det samme.

– Hvordan vurderer du styrken på VIF-troppen nå, kontra i fjor og året før på samme tid?

– Vanskelig å si. Man får alltid det spørsmålet før sesongen. Så kan det bikke begge veier når sesongen starter. Men klart, vi har ting å jobbe med. Så skulle man kanskje sett at man kunne forsterket med en eller to spillere til, også for å få en litt større bredde i troppen. Men som jeg sier, plutselig klaffer det og unggutter tar steg. Jeg tror vi har et slagkraftig lag allerede, men man kan kanskje ønske seg at man får inn en eller to, svarer 29-åringen.

Fredrik Oldrup Jensen innrømmer at Vålerenga nok kan ha godt av et par forsterkninger. (Jørn H. Skjærpe)

VIF-sportssjefen svarer

Uansett er Oldrup Jensen sterk i troen på at VIF kan hevde seg i teten av Eliteserien kommende sesong.

– Klart vi kan kjempe om medalje. Har vi ikke troen på det, kan vi like godt dra hjem. Da trenger vi ikke være her i Marbella og bruke opp penger. Så det kan vi absolutt. Vi vet at det er små marginer fra der vi var i fjor til det å være med og kjempe helt der oppe om de tre øverste plassene. Så medalje kan vi ta, forsikrer han.

PS! Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson sier følgende om Oldrup-situasjonen i en kommentar til Dagsavisen:

– Det må vi se på. Fredrik har jo spilt en viktig rolle i tiden i Vålerenga. Men nå jobber vi først og fremst med å styrke laget inn mot sesongstart.

