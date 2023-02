Brasilianer på vei til Vålerenga: – En spennende spiller

MARBELLA (Dagsavisen): Vålerenga-speider Fredrik Wisur Hansen sa i Dagsavisen-podkasten Trikkeligaen i januar at han hadde vært på speidertur i Sao Paolo i Brasil. Nå ser turen allerede ut til å gi tellende resultat.

– Det er ingen på vei ut, og jeg kan ikke seg for meg at vi slipper noen. Men vi jobber jo med spillere inn, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen på treningsfeltet i Marbella.

– Nå har jeg ikke snakket med sportssjef Joacim Jonsson på et par dager, men det er ingen som dukker opp på trening her i morgen (mandag). Men vi nærmer oss jo … Jeg kan vel røpe kanskje litt, og det er at vi nærmer oss en brasiliansk spiss, fortsetter han.

Alt er ikke hundre prosent klart, men det ser lovende ut for VIF.

– Det er ikke helt i boks, så det kan ryke. Men jeg tror vi nærmer oss der. Han er angrepsspiller. Det blir spennende da, med en brasilianer. Mer enn det sier jeg ikke nå, sier Fagermo.

Nylig uttalte Vålerenga-treneren til Dagsavisen at han er bekymret over at troppen ikke framstår styrket siden fjoråret. Men det jobbes stadig med forsterkninger, og brasilianeren kan altså bli nestemann inn.

VIF tapte treningskampen mot svenske Malmö FF 0-3 fredag. Neste treningskamp er mot Moss kommende fredag, dagen før Fagermo og co. reiser hjem til Oslo.

– Det var et skuffende resultat mot MFF, men ellers har vi fått gjort det vi skal. Nå skal vi ha fire veldig gode, tøffe treningsdager før treningskampen mot Moss på fredag, opplyser Vålerenga-treneren.

Sportssjef Joacim Jonsson sier til Dagsavisen at Vålerenga hele tiden jobber med å styrke laget, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

