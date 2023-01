Har avslått flere bud på Skeid-juvelene: – Målet er å ta steget videre

Etter forrige sesong ble avsluttet spådde daglig leder Daniel Holmeide Strand at det ville komme flere bud på Skeid-duoen Marcus Melchior og Jakob Napoleon Romsaas. Det har også skjedd, men så langt har budene verken innfridd Skeids krav eller kravene til de to spillerne.

– Det har kommet inn flere bud, og det er godt med interesse rundt dem. Det er også forståelig, siden de har gjort det veldig bra for oss og er unge, fremadstormende spillere som bare blir bedre og bedre. Begge to kommer til å spille i Eliteserien eller bedre om ikke så lang tid. Det er jeg ganske sikker på, sier trener Gard Holme til Dagsavisen.

Bare Eliteserien som er aktuelt

Han utelukker ikke at det kan skje allerede i løpet av denne våren.

– For at vi skal selge dem nå må det være en overgang som er riktig både for oss og for spilleren, og det har vært litt begge deler som er årsaken til at det ikke har gått i orden enda. Det har kommet konkrete bud vi ikke synes har vært gode nok, og konkrete bud som spillerne selv ikke har syntes vært interessante nok. Men det kan jo hende de som er interesserte kommer på banen igjen, sier Holme og legger til:

– Begge to er fortsatt spillere under kontrakt hos oss, slik at de uansett må kjøpes ut av den kontrakta. Det gjør at vi står i en god posisjon til å erstatte dem med andre inn hvis de skulle forsvinne, slik at jeg ikke er så veldig stressa rundt akkurat den situasjonen egentlig.

Skeid-trener Gard Holme bekrefter at de har mottatt, og avslått, bud på både Marcus Melchior og Jakob Romsaas. (Pål Karstensen)

Etter det Dagsavisen erfarer har budene kommet fra klubber i Eliteserien, og det er også det eneste som er aktuelt for Skeid-duoen.

– Jeg føler at vi på slutten av fjoråret viste at vi kan konkurrere med alle i Obosligaen. Derfor føler jeg at en overgang til en annen klubb i samme divisjon blir et skritt til siden og ikke oppover. Hvis det skal bli aktuelt med en overgang, må det bli til en klubb høyere opp, sier Marcus Melchior til Dagsavisen.

– Har ikke noe hastverk

Romsaas istemmer.

– Jeg har ikke lyst til å spille mot Skeid med en annen Obosligaklubb, siden Skeid er et såpass bra lag. For meg er det bare Eliteserien som er attraktivt hvis jeg skal forlate Skeid, men jeg har ikke noe hastverk om å komme meg vekk. Vi får ta det som det kommer, sier kantspilleren.

Napoleon sier at han ikke tenker veldig mye på å ta med seg hæren sin til andre jaktmarker foreløpig.

– For øyeblikket er jeg Skeid-spiller, og har vært her veldig lenge og liker å spille for klubben, så jeg tenker ikke på andre klubber nå. Det jeg gleder meg mest til nå er å komme meg i gang, og få spille fotball igjen etter ferien. Så får vi ta en løpende vurdering av eventuelle bud som skulle komme, sier han og fortsetter:

– Mitt mål er å spille mot så gode lag som mulig, med så gode medspillere som mulig, utvikle meg og fortsatt ha det gøy på fotballbanen. Hvis det kommer inn et bud jeg synes er interessant vil jeg diskutere det med mamma og agenten min, men jeg føler jeg blir bedre hver dag her i Skeid. Så du skal ikke se bort fra at jeg blir værende heller, forteller Romsaas.

Jakob Napoleon Romsaas gleder seg over å være tilbake etter ferien, selv om Skeids nye treningstider på dagtid kolliderer med siste året på videregående. (Pål Karstensen)

Hamstring hindrer Melchior

Ingen av dem har satt noen konkrete frister for når det eventuelt vil bli for sent med en overgang.

– Det er alltid spennende og hyggelig med interesse, da det betyr at du har prestert bra. Så langt har det imidlertid ikke vært noe som har vært spennende nok til å forfølge videre, så jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år i Skeid enn så lenge, sier Melchior.

Som må vente litt på å komme i gang med selve fotballspillingen.

– Det kribler godt i beina, men foreløpig er jeg fanget litt på sidelinjen på grunn av hamstringen. Det ble mange kamper i en periode på slutten i fjor, som gjør at jeg sliter med en overbelastning. Det gjør at jeg trolig må bruke litt tid med fysioen de neste to ukene, før jeg håper å gradvis være mer med på fotballøktene.

Det er ikke bare enkelt.

– De som kjenner meg vet hvor ivrig jeg er. Det gjør fysisk vondt å se de andre spillerne gå ut på kunstgresset for å spille fotball, mens jeg må drive med alterntiv trening. I dag fikk jeg i det minste være med ut for å se på dem, så det hjalp litt, men jeg må innrømme at det er litt demotiverende at en ikke får spilt fotball og drevet med det en liker aller best, sier Melchior.

Prioriterer fotball foran skolen

Både han og Romsaas er enige om at Skeid er en fantastisk utviklingsarena, og at begge tror det vil bli enda bedre nå som Skeid også har begynt å trene på dagtid.

– Ambisjonen er å spille på så høyt nivå som mulig, men nå gjelder det først å komme i form og fortsette å prestere på det nivået jeg gjorde i fjor. Jeg trives veldig godt i Skeid, men det er klart at før eller siden er målet å ta steget videre, så får vi ta en løpende vurdering på om det blir i vår eller ikke, sier Melchior.

Akkurat det byr også på andre utfordringer.

– Det å trene på dagtid gjør deg mer skjerpet på trening, og hvis du hever kvaliteten på trening, så blir du også en bedre fotballspiller. Derfor er det smart å trene tidlig, men for min del krasjer det med skolen, der jeg går det siste året med mange eksamener og sånn. Det kan jo bli en utfordring, sier 18-åringen som legger til at han egentlig burde vært på skolen mens intervjuet avsluttes og ler.

P.S: Fredrik Berglie er fortsatt med på Skeids treningsfelt, og har fortsatt ikke tatt en avgjørelse, men både stopperen selv og trener Gard Holme «har en ambisjon om å ha det klart om ikke lenge.»

