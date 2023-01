Skeid fikk nei til Bislett – tvinges ut av Oslo: – Ulevelig og trist

I Oslo er det bare to anlegg det spilles regelmessig klubbfotball på som har et godkjent lysanlegg i kommunen, og det er på Intility og Bislett. Utover det har Ullevaal også godkjent lysanlegg, men der spilles det ikke lenger klubbfotball. Det betyr at blant annet Skeid, som spiller i Obosligaen, ikke har godkjent lysanlegg, og derfor ikke får spilt sine siste seriekamper hjemme på Nordre Åsen denne sesongen heller.

For Skeid er dette en kjent problemstilling, og derfor tok daglig leder Daniel Holmeide Strand kontakt med Bymiljøetaten på starten av året, for å høre om Skeid kunne leie Bislett i sine siste kamper denne sesongen. Det kunne de ikke.

– Vårt banemannskap er gått over i vinterdrift, så vi har ingen kapasitet til vedlikehold av banen. Samtidig har vi ikke fungerende undervarme på banen, og baneforholdene tillater derfor ikke spill så sent på høsten dessverre, var svaret Skeid fikk tilbake.

Må ut av Oslo: – Bare trist

Dermed står Skeid uten egen bane, og uten mulighet til å leie Bislett til sin kamp mot Kristiansund søndag 12. november. Samme dag spiller Vålerenga hjemme mot Stabæk, så det å låne Intillity er også utelukket. Da er det bare Ullevaal som gjenstår av baner med godkjent flomlys i Oslo.

– Det sier seg selv at en klubb som Skeid ikke kan leie Ullevaal for den siste seriekampen. Når vi ikke kan bruke verken Bislett eller Intility, og Vallhall skal brukes til eksamen, har vi ingen alternativer igjen. Da må vi ut av Oslo for å spille våre siste kamper for sesongen, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen som legger til at den mest trolige løsningen blir å spille siste serierunde på Jessheim stadion.

Skeids nest siste hjemmekamp for sesongen er mot Jerv 29. oktober. Der har klubben bedt NFF om at kampen kan flyttes til lørdag, og spilles lørdag klokka 15.00, og håper at det skal være nok til at de får avviklet kampen på Nordre Åsen.

– Hvis ikke det går må vi se etter en alternativ bane for den også. Vi har vært inne på tanken om å bruke LSK-hallen, men den er altså ikke godkjent for spill i Obosligaen på grunn av kravene til publikum, selv om LSK Kvinner bruker den hele året i Toppserien. Uansett er vi nødt til å flytte utenbys for å få spilt kampene våre, og det er egentlig bare trist at Skeid må ut av Oslo for å få spilt fotball, sier Holmeide Strand.

Cupkamp på Frøya?

I tillegg til problemene etter sesongen, har Skeid også et mer presserende problem i at klubben fortsatt ikke vet hvor cupkampen mot Molde skal spilles 11. mars. Heller ikke der kan Nordre Åsen brukes, Bislett er heller ikke klar og det er ingen av byens andre baner, med unntak av Intility. Dermed er Skeids forslag å spille den på Frøya, 465 kilometer unna.

– Her har vi vært i dialog med NFF, og bedt dem om vi kan få lov til å bruke Vallhall. Den søknaden sendte vi til fotballforbundet i fjor høst, men vi har fortsatt ikke fått noe svar. For vår del er det ikke ønskelig å bruke store pengesummer på å leie Intility, som ikke er passende til vårt formål, når vi fint kan spille inne i Vallhall, sier Holmeide Strand om den saken.

VG omtalte den saken tirsdag, og der kom kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen med følgende svar.

– Vi har hatt en dialog med Skeid om bane for cupkampen mot Molde. Den grunnleggende bestemmelsen er at kampene skal spilles på egen hjemmearena. Ved henvendelser om flytting er utgangspunktet vårt at banene det ønskes flyttet til må være godkjent for nivået det skal spilles på. Valhall er ikke en godkjent for offisielle kamper for Eliteserien eller Obosligaen, noe vi også har svart Skeid. Vi har derfor gitt innspill på å finne en godkjent stadion. I Stor-Oslo er det flere arenaer som er godkjente på Obos-nivå, sier Anderssen til VG.

– Ulevelig situasjon

Holmeide Strand peker på at hver gang de har spurt om å få leie en bane på grunn av manglende flomlys, er det alltid Bislett som er svaret fra kommunen. Nå som heller ikke Bislett er et alternativ, undrer han på hvor mye kommunen egentlig bryr seg om å legge til rette for toppfotballen i byen.

– Jeg synes det er veldig spesielt at Bislett ikke kan holdes åpen ut fotballsesongen. Når kommunen selv til stadighet peker på Bislett, og de vet at dette alltid vil være et problem så lenge den gjentakende flomlysproblematikken i Oslo fortsetter, så gjør de ikke mye for å hjelpe oss. De skaper i stedet bare stadig nye problemer, som vi må løse for egen regning, sukker en oppgitt daglig leder i Skeid.

Skeid-lederens håp er at Oslo kommune kan hjelpe fotballklubbene å legge til rette for toppfotball, ved å hjelpe dem med flomlyskrav og andre krav som stilles. I det stille håper han også å holde undervarmen påskrudd lenger på Bislett, slik at anlegget kommunen selv tilbyr i hvert fall kan brukes som reservearena.

– Som fotballeder blir du satt i en veldig skvis hvis du prøver å få til noe i Oslofotballen. Hvis du gjør det bra, og kommer deg opp på et så høyt nivå som det vi har gjort nå, må du ha hjelp fra kommunen for å ta det neste steget. Vi i Skeid prøver å få til noe for lokalmiljøet og for Oslo, og vi prøver å skape et levende, pulserende fotballmiljø, men da er vi avhengig av at kommunen spiller på lag. Det er en ulevelig situasjon for toppklubbene i denne byen, sier Holmeide Strand.

Gamal: – Pinlig og useriøst

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, mener på sin side Skeid-lederens oppførsel er både pinlig og useriøs.

– Det er bare tull fra Daniel at klubben må ut av byen for å spille sine kamper. I VG i går hevda han at de måtte dra til Trøndelag, og at Intility var stengt, uten at han hadde spurt Intility. Da VG sjekka viste det seg at Intility ikke er stengt, men det hadde Daniel ikke giddet å sjekke. At han fortsetter å si dette etter å ha blitt avkledd av VG, synes jeg er pinlig og useriøst, sier Gamal til Dagsavisen.

Når det kommer til bruken av Bislett i november, sier byråden at den banen ikke kan brukes, men at det bør være andre baner i Oslo-området som kan benyttes.

– Det stemmer ikke at de aldri kan bruke Bislett. Den har jeg tilbudt Skeid mange ganger, da har Skeid sagt at det er helt uaktuelt fordi tribunen er for langt unna gressmatta. Men da har det vært snakk om kamper i sesong. I vintersesongen er det ikke kommunen som drifter, men klubbene selv. Når det gjelder de få kampene som spilles utenfor sesongen, kan ikke Bislett brukes. Det er en rekke andre gode arenaer for toppfotball i Oslo, så hvis ingen av de kan spilles på mener jeg det er NFF sine krav det er noe galt med, forteller Gamal.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) sier at kommunens oppgave er å stille opp med anlegg til barn og unge, og at de ikke vil investere for å matche toppklubbenes kommersielle interesser. (Pål Karstensen)

Prioriterer barn og unge

– Er det mulig å holde Bislett åpent lenger, ved å eventuelt bruke undervarmeanlegget?

– Det er ikke sånn at undervarmen på Bislett ikke fungerer, men fordi Bislett har naturgress kan det ikke brukes utenfor gressets vekstsesong, svarer byråden.

Gamal synes det er utrolig kjekt at så mange Oslo-lag gjør det bra, men legger til at det ikke er kommunens oppgave å legge til rette for at klubbene skal nå sine kommersielle mål.

– Det er utrolig gøy at så mange klubber i Oslo presterer godt, samtidig gir det oss en utfordring i at det stiller høyere krav til fotballbanene. Kommunens oppgave er å stille opp med anlegg til barn og unge, og det gjør vi bra. Det er som regel klubbene selv som eier og drifter anlegg i alle andre kommuner, men i Oslo er det vi som eier flesteparten. Kommersielle hensyn som nok flomlys til å spille TV-kamper på kveldstid sent på høsten er ikke høyt på kommunens liste, sier Gamal og fortsetter:

– Klubber som ønsker seg undervarme eller bedre flomlys kan investere i dette selv. Toppklubbene i Oslo som bruker kommunens anlegg har gratis baneleie, men kan ikke forvente at vi skal investere for å matche deres kommersielle behov, avslutter byråd Omar Samy Gamal.

