- Jeg er fortsatt Skeid-spiller

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid-kapteinen ledet an blant de 20 spillerne som hadde 2023-sesongens første økt på en overraskende god kunstgressmatte på Nordre Åsen.

– Ja, jeg er fortsatt Skeid-gutt, sier Fredrik Berglie smilende til Dagsavisen når treningen er over.

Trener på dagtid

Men når det naturlige oppfølgingsspørsmålet er hvor lenge det vil vare, har han fortsatt ikke noe svar.

– Nei, jeg ser at jeg må lande på en konklusjon snart, det vil være det beste både for meg og for klubben. Men det er vanskelig. Jeg har ambisjoner om å spille i Eliteserien og det er interesse. Men jeg er her og ønsker fortsatt å bo i Oslo, sier den opprinnelige Larvik-gutten.

At Skeid berget plassen i OBOS-ligaen og nå skal trene mye mer på dagtid, er momenter som taler for at han vil bli.

Men skal han oppnå en karriere på øverste nivå i Norge, må han antakelig begynne nå.

– I løpet av en uke bør jeg ha bestemt meg, sier han.

Fem-seks prøvespillere

Skeid-trener Gard Holme overlater naturlig nok avgjørelsen til Fredrik Berglie, kontrakten hans har gått ut og han står fritt i å skifte klubb. Men at han var med på den første treningen var i hvert fall et godt tegn for Skeids del.

– Nå er det bare Fredrik og Sully (Sulayman Bojang) som ikke har signert nye kontrakter. Så vi har en sterk tropp. Men vi vil selvsagt gjerne ha de to med videre også, sier han.

Skeid har allerede hentet inn Fredrik Flo som ny midtstopper. 26-åringen har spilt i Sandefjord etter at hans forrige arbeidsgiver Øygarden, gikk konkurs.

Dessuten er Mats Andersen tilbake etter skade og bygger seg gradvis opp og vil bli en forsterkning i troppen. Og denne uka kommer det en rekke prøvespillere som skal få være med på treninger i januar.

Har bare en keeper

– Vi får faktisk inn fem-seks mann fra tirsdag som skal være med oss de neste ukene. Vi står jo med bare en keeper i Lars Martin Kvarekvål, så der får vi inn to mann med bakgrunn fra Start og Kvik Halden som skal prøve seg. Vi får også inn to forsvarsspillere og to spisser, dette er spillere fra 2. divisjonsnivå eller at de ikke har fast plass på lag fra høyere divisjoner, sier Gard Holme.

Og ramser opp hvor de kommer fra: Ørn Horten, Stabæk og Fløy.

– Dessuten jobber vi med et par caser til, dette er spillere vi ikke trenger å se på trening, sier han.

– Så hvor mange skal inn?

– Jeg får vel si det kjedelige svaret, antakelig en i hvert ledd, sier han.

Trener Gard Holme instruerer på Nordre Åsen der baneforholdene var gode. (Reidar Sollie)

Planen er å prøve noen av spillerne i den første treningskampen mot Frigg 21. januar, så er planen å ha den reelle stallen på plass til møtet med Raufoss i slutten av måneden. Laget skal på treningsleir til Tyrkia i slutten av februar.

– Og så er fotballen slik at det kan skje spontane endringer. Ja, vi har noen spillere det er interesse for (Markus Melchior, Jakob Napoleon Romsaas), men de må da kjøpes ut, sier han.

At Skeid fra nå av trener tre ganger i uka på dagtid, merker han også øker interessen utenfra.

– Når serien starter vil vi i praksis bare trene på dagtid. Dette øker kvaliteten igjen noen prosent og vil blir også oppfattet som en mer profesjonell klubb, sier Gard Holme.

PS. Så lenge Nordre Åsen er frostfri (som nå) går det greit å trene der. Men når kokosen fryser blir det problemer.

FAKTA

Skeids første treningskamper:

Lørdag 21. januar: Frigg (Ullernbanen)

Lørdag 28. januar: Raufoss (Nammohallen)

Lørdag 4. februar: Moss (Sarpsborg stadion)

Lørdag 11. februar: Ull/Kisa (Jessheim)

Søndag 19. februar: Kjelsås (LSK-hallen).