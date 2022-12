Fagermo om klubbens dilemmaer og samfunnsansvar: - Å trene VIF er vanskeligere enn jeg trodde

INTILITY ARENA (Dagsavisen): En av dem er den nye tilveksten de har hentet fra Grorud, Omar Bully.

– Han har en lang vei å gå fysisk, så får vi bruke vinteren til å finne ut av posisjonen hans. Jeg ser på han som ving, men han mener han er indreløper. Han har en x-faktor, han er god på det som er vanskeligst i fotball. Vi så også på Jakob Romsaas i Skeid, men vi vurderte Omar som den mest spennende. Vi blir nok enige om hvor han skal spille, gliser Dag-Eilev Fagermo, når han tar imot Dagsavisens podkast Trikkeligaen midt i julestria.

Men det er ikke julestri som preger hverdagen på et nesten folketomt Intility, der de fleste har tatt juleferie.

For mange landslagsspillere

– Nei, det er mye etterarbeid etter sesongen og en svært grundig evaluering. Og det er mye som skal på plass foran 2023-sesongen som starter 2. påskedag (10. april), borte mot Aalesund.

I den times lange samtalen er vi innom mye: Spillerlogistikk, Afrika, turen til Leeds, ny assistent, spillestil, agentenes påvirkning, delvis boikott av fotball-VM og nye regnbueskjerf.

Men også en erkjennelse:

– Å trene Vålerenga er vanskeligere enn jeg trodde. Bronsemedaljen det første året kom etter en mer kynisk spillestil. Nøkkelen var solid forsvarsspill. Så ønsket jeg å utvikle laget og måten å spille på. Det er et paradoks, men vi har så mange spillere på aldersbestemte landslag at det går ut over kvaliteten på våre egne treninger. Det blir rett og slett for mye fravær når vi har 14 spillere ute med landslagene. De er ute av trening 50 dager i året. Dessuten spiller mange av dem i 2. divisjon fordi vi prioriterer å ha et lag der. Det gjør ikke lagene foran oss på tabellen. Treningsmessig blir det ikke godt nok. Vi må bygge en større stall. Vi har nesten ingen spillere mellom 25 og 30 år, og det er i den alderen mange er på sitt beste, sier han.

Dag-Eilev Fagermo på kontoret sitt på Intility i samtale med Dagsavisens podkast Trikkeligaen denne uka. (Aslak Borgersrud)

Vålerengas merkelige sesong startet svakt, fortsatte strålende i sommer og tidlig høst og avsluttet elendig.

– Jeg har studert alle kampene, måten vi har håndtert dem på og sjanser for og imot. Bare Bodø/Glimt hadde ballen mer enn oss. Men det avgjør ikke fotballkamper. Offensivt, målt i antall mål og sjanser, var vi gode nok til å ta medalje. Defensivt var vi tidvis elendige. Da havner man midt på tabellen. Vi hadde vår svakeste periode på slutten av sesongen. Det var overraskende og skuffende. Noe kan forklares med skader. Og det må vi gjøre noe med.

– Hvordan?

– Ved å bygge en bredere stall. Vi skal ha inn to nye keepere bak førstekeeper Magnus Sjøeng. Vi må ha en midtstopper til og vi trenger en sentral midtbanespiller, vi trenger mer fysikk inn i laget. Og vi må bli mer pragmatiske i måten vi spiller på.

Odin må få mer muskler

– Hvem blir ankeret på den midtbanen?

– Nå får Odin (Thiago Holm) en vinter på å bygge seg opp fysisk og da kan den rollen bli hans. Nå får han muligheten til å trene hardere etter å ha vært veldig utsatt for skader. Men han må ta det gradvis. Fotballspilleren Odin er genial, det er udiskutabelt. Han kan også spille indreløper. Så tror jeg at Osame Sahraoui blir solgt i neste overgangsvindu, så får vi se hva det blir til med Tobias Christensen. Han er ikke solgt, understreker Fagermo.

– Du tar det for gitt at Osame forsvinner?

– Det er selvfølgelig ikke sikkert, men jeg tror det. Vi fikk inn et stort bud på ham som vi avslo tidligere i år. Og det er litt hans tur nå.

– Han er populær å se på, men du er ikke fornøyd med effektiviteten?

– Ser man på analysene er Osame den som skaper mest i Eliteserien. Utfordringen er større effektivitet. Da Vålerenga hadde sin beste periode var han veldig god. Så ble han kvesta mot Kristiansund. Det er morsomt å se på driblerier, men vi må ha flere innlegg. Det er kollektivet Vålerenga som skal vinne fotballkamper, ikke enkeltspillere. Det er vrient å spille spiss i Vålerenga. Han får nesten ikke innlegg. I så måte har Jacob Dicko Eng vært vår mest effektive spiller. Og han får også nå en hel vinter på å bygge seg opp fysisk.

Kan endre formasjoner

– Mange mener VIF må variere spillestil mer, dere er for enkle å analysere?

– Det er jeg delvis enig i. Og det vil vi jobbe med i vinter. Offensivt vil det bli 4-3-3, men vi må ha flere alternativer defensivt, svarer han.

– Hva skjer når?

– Keeperplassen løser vi først. Etter at Storm Strand-Kolbjørnsen røk korsbåndet har vi bare en keeper. Vi får inn en 19-åring som har vært i Tottenhams akademi som vi skal se på (Isak Midttun Solberg). Han blir med på treningsleiren i januar. Så har vi yngre lovende keepere i egne rekker. Så jobbes det videre med de andre plassene, litt avhengig av hvem som går ut. Vi har ikke ressurser til å handle hva vi vil.

– Og det betyr at gullkampen neste år vil handle om lagene med størst ressurser?

– Molde og Bodø/Glimt er i en egen økonomisk divisjon. De blir topplag i 2023. Så er Rosenborg bak dem, med oss i den digre flokken bak der.

Imponert av Aston Villa

– Hvordan svarer man på det?

– Vi er avhengig at mange av våre egne spillere løfter seg, som tar nye steg. Vi har seks-sju mann i den kategorien. Det gjelder fra keeper Sjøeng og fremover. Vi må ha hovedfokus på dem som er her.

I forrige uke var Fagermo og blant andre keepertrener Gjermud Østby på studietur i Leeds og Aston Villa.

For Leeds-supporter Fagermo var det en erkjennelse at det han så i Aston Villa imponerte ham mest.

– Leeds er litt som å komme til Vålerenga, men bevares, det var interessant å følge noen trenere. Men det de har bygget opp i Aston Villa av kompetanse og treningsfasiliteter ligger på et annet nivå. Der har de et kunnskapssenter som mange vil misunne dem. Det vil overraske meg om ikke den klubben hever seg på sikt, sier han.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Norske dommere må bli bedre

– VM er over. Hva er konklusjonen?

– Jeg så lite på VM. Jeg var litt på boikottlinja, jeg så for eksempel ingen av semifinalene. Men av faglige årsaker måtte jeg følge med litt. Av overføringsverdi til norsk fotball er jeg mest opptatt av dømmingen. Det er synd å si, men norske dommere er for dårlige. Vi trenger økt kunnskap og rett og slett personligheter på banen som kan lede kamper med et glimt i øyet. Derfor er jeg også glad for at VAR (elektronisk dømming) innføres, så får vi håpe det blir håndtert på den rette måten. Jeg var skeptisk til VAR, jeg vet mange supportere er skeptisk, med god grunn, men vi må følge med internasjonalt, sier han.

Vålerenga selger flere sesongkort enn på samme tid i fjor, det berømmelige byderbyet mot Lillestrøm kommer allerede 1. mai og i Sjappa kan du nå kjøpte VIF-skjerf i regnbuefarger. Fagermo har skaffet seg fire.

– Det er strålende. Jeg er stolt av det Vålerenga får til utenfor banen, det samfunnsansvaret klubben tar. Det betyr mye for meg.

Målsetting for det sportslige? Den skal bli mer presis når verdens lengste sesongoppkjøring er halvveis, men Vålerenga skal alltid kjempe i toppen av norsk fotball.

– Vi må ha en god start. Det er veldig mange kamper, både i serie og cup, før sommervinduet åpner. Vi så i år hvor tungt det er å ta igjen de poengene man mister i starten. Så vi må ha en sterk stall når serien begynner. Og det skal vi bygge nå i en lang preseason, avslutter han.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Uten tvil: Ribbe julaften, pinnekjøtt dagen etter. Tilberedningen tar andre seg av. Jeg fikset fiskemiddagen lille julaften!

VIF-MEDALJER I DETTE ÅRTUSEN

2004: Sølv (trener Kjetil Rekdal)

2005: Gull (trener Kjetil Rekdal)

2006: Bronse (trener Kjetil Rekdal (trakk seg i august), Petter Myhre)

2010: Sølv (manager Martin Andresen, trener Tor Ole Skullerud)

2020: Bronse (trener Dag-Eilev Fagermo)