VIF-damene tar oppkjøringsgrep for å få bedre motstand: – Bevisst prioritering

Siden Intility er vinterstengt, og undervarmen der ikke skrus på igjen før 1. mars, vil de fleste av VIF-damenes treninger gjennomføres inne i Valhall og ute på kunstgressbane 2 (KGB2) når været tillater det. Damene er tilbake fra ferie onsdag 4. januar, og skal ha nesten en hel måned med treninger i Norge før første tur ned til solfylte Marbella i slutten av januar måned.

– Der vi i fjor valgte å være så mye utendørs som vi kunne, vil det nok neste år bli motsatt. Grunnen til det er at det har blitt lagt et nytt dekke i Vallhall, som gjør vi nok vil tren mer innendørs. Vi har treningstider på begge baner, men det er nok bare onsdager da vi skal spille mot gutter at vi kommer til å være fast utendørs, forteller VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

[ Vurderer endringer i Toppserien – slik kan sesongen bli ]

Bruker penger på bedre matching

Før turen til Spania åpnes året med treningskamper mot Røa lørdag 21. januar på KGB2, før det også er planlagt å spille ny treningskamp lørdag 28. januar på KGB2. Motstanderen her er foreløpig ikke avklart. Årets første tur til Spania går fra 30. januar til 6. februar, og i løpet av den drøye uka skal VIF møte både Häcken og Hammarby.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Da klubbdirektør Harriet Rudd besøkte vår podkast Trikkeligaen nylig, var hun opptatt av at damelaget skulle få så god internasjonal matching som mulig, så ofte som mulig. Det er også litt av grunnen til at VIF drar nesten rett til Hjørring, for å møte Fortuna Hjørring til treningskamp i Danmark lørdag 11. februar.

– Noen av tiltakene vi gjør inn mot neste sesong, er at vi skal møte sterkere motstand i oppkjøringa enn vi gjorde i år. Derfor skal vi nå ha kamper mot Hacken, Hammarby, Brann og Rosenborg i stedet for lag i Oslo-området rundt oss. I tillegg skal vi ukentlig spille kamper mot gutter, for å utfordre oss selv på tempo og fart, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi må beherske at fotballen går raskere, og det er kanskje det viktiste vi må løfte oss på for å komme opp på et internasjonalt nivå. Derfor er det å bruke mer penger i oppkjøringen for å få bedre matching en av hovedprioriteringene vi har gjort på budsjettet. Det har absolutt vært en bevist prioritering, legger han til.

Styrker det medisinske apparatet

Like etter er det klart for en landslagspause, der Norge skal delta i en firenasjonersturnering i Frankrike, der motstanderne er Uruguay, Danmark og Frankrike. De av VIF-spillerne som ikke er med sine respektive landslag blir værende på Valle for å trene, mens resten av spillerne slutter seg til troppen igjen etter landslagspausen er over den 23. februar.

Akkurat i tide for et nytt opphold på Marbella, som strekker seg fra 28. februar til 7. mars. På den andre turen er det bare lagt inn én treningskamp, men det er til gjengjeld mot serie- og cupmester Brann dagen før hjemreisen. En ny treningskamp mot ikke fastsatt motstander følger 11. mars, før generalpremieren blir mot Stabæk på Intility 18. mars.

– I tillegg til bedre matching i oppkjøringen, og at vi skal spille mot gutter hver uke, har vi brukt ressurser på å styrke det medisinske apparatet. Vi øker den totale bemanningen knyttet til fysioterapi, i tillegg til at vi setter inn tiltak for å bli bedre på restitusjon, ernæring og søvn. Troppen vi har nå må ikke nødvendigvis bli større, men vi må ha spillerne mer tilgjengelig, og derfor tar vi grep som forhåpentligvis vil føre til færre skader, sier Lexerød.

[ Dette er årets trener, årets spillere og årets lag i Oslofotballen ]

Vet ikke spilleplan eller konkurranseform

Serieåpningen er fastsatt til helga 25. og 26. mars, men i skrivende stund er det enda ikke sluppet noen spilleplan. Akkurat det plager ikke Lexerød så mye, men det at de enda ikke vet hvordan sesongen blir lagt opp er noe han gjerne skulle fått klarhet i.

– Fra mitt ståsted er det å ikke vite konkurranseformen neste sesong verre enn at spilleplanen ikke har kommet. At vi ikke vet hvor mange kamper vi skal spille, hvor lang sesongen blir, om vi fortrinnsvis skal konkurrere i et seriespill, eller om vi fortsatt skal ha seriespill først og så et sluttspill etter det, er uheldig. Det har ikke mye å si for spillerne akkurat nå, og er ikke noe vi bruker mye tid og krefter på, men det hadde vært fint å vite det, sier Lexerød.

Fotballpresident Lise Klaveness har åpnet for å skrote dagens sluttspill, og satt ned en komité i NFF som ønsker innspill til hvordan klubbene ønsker at sesongen skal bli seende ut. Innstillingen fra komiteen skal være klar innen NFFs styremøte 17. og 18. januar, mens en eventuell omlegging av dagens sluttspill eventuelt først vil bli vedtatt på Fotballtinget i mars.

[ Toppserien kan kutte sluttspillet allerede neste år ]

Lyn vil øve mot forskjellig motstand

Lyn starter opp etter ferien den 10. januar, og skal veksle mellom å trene på Kringsjå og i Vallhall. Årets første treningskamp er borte mot Hønefoss lørdag 4. februar, før det venter treningskamper mot Stabæk (11. februar), LSK Kvinner (25. februar) og en ikke avtalt motstander 18. februar.

– For oss gjelder det å gjøre jobben skikkelig på starten av året, og da begynner vi med noen treningskamper med forskjellig motstand i februar slik at vi kan få trent på forskjellige ting. Deretter skal vi en tur ned til Marbella første uka i mars, og det gleder vi oss til. Det er alltid godt med sol og gode treningsforhold, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland.

Lyn-spillerne setter seg på flyet ned til Marbella onsdag 1. mars, og skal være der nøyaktig én uke. Det vil bli spilt en treningskamp også der, men motstanderen her er heller ikke klar. Når laget da kommer tilbake er det generalprøve mot Røa 11. mars, før seriestarten er i helga 25. og 26. mars.

– Det at spilleplanen for Toppserien enda ikke har kommet er egentlig ikke noe vi kan gjøre noe med. Vi må bare forberede oss så godt vi kan, også vet vi jo at seriestarten er i slutten av mars, forteller Sindland.

[ Her er Lyns nye trenerteam ]

---

Toppserielagenes oppkjøring

Vålerenga

Vålerenga – Røa, KGB2, 21. januar, kl. 13.00.

Treningskamp mot ikke avklart motstander, 28. januar.

Treningsleir 1 på Marbella. 30. januar – 6. februar. Inkluderer kamper mot Häcken og Hammarby.

Fortuna Hjørring – Vålerenga, Hjørring, 11. februar.

Treningsleir 2 på Marbella. 28. februar – 7. mars.

Vålerenga – Brann, Marbella, 6. mars.

Treningskamp mot ikke avklart motstander 11. mars

Vålerenga – Stabæk, Intility Arena, 18. mars.

Lyn:

Hønefoss – Lyn, 4. februar

Stabæk – Lyn, 11 februar

Treningskamp mot ikke avklart motstander, 18. februar

LSK Kvinner – Lyn, 25. februar

Treningsleir på Marbella, fra 1.-8. mars. Inkluderer treningskamp mot ikke avtalt motstander.

Røa – Lyn, 11. mars.

---